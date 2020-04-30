Лучшие способы отбелить подошву кроссовок и вернуть белоснежный вид обуви

Лайфкаки помогают легко и быстро вернуть любимой белой обуви прежнюю белизну. Самым распространённым способом очистки является домашнее средство, которое не требует затрат, так как эти продукты есть у каждого в быту.

Первым делом любой процесс требует определенной подготовки, то же самое касается и очистки белой обуви

Белая обувь всегда выглядит стильно и может стать визитной карточкой любого весеннего и летнего образа. Но проблема такого цвета заключается в том, что белый очень маркий и имеет свойство желтеть. Лайфхаки могут помочь сделать кроссовки вновь белоснежными с помощью подручных средств, такие как сода и зубная паста, которые имеются в каждом доме.

Первым делом нужно правильно подготовить белую обувь к очистке

Первым делом любой процесс требует определенной подготовки, то же самое касается и очистки белой обуви. Сделать это весьма просто и совсем не напряжённо. Начать стоит с таких процедур:

удаляем грязь и пыль, которая есть на обуви, с помощью сухой щетки, можно использовать губку или тряпочку из материала микрофибры. Специалисты советуют совершать очистку сразу после прогулки, таким образом не будет отложено на завтра то, что можно сделать сразу;

если белая обувь сильно загрязнена, то стоит подождать, пока грязь подсохнет, и только потом приступать к ее удалению. На помощь в такие моменты приходит щетка для замши, которая легко поможет справиться с разводами;

стельки и шнурки должны быть сняты перед стиркой. Очистить эти части обуви можно с помощью хозяйственного мыла и пятновыводителей.

После того как подготовка будет окончена, можно приступать к следующему процессу, который поможет вернуть прежний блеск и белоснежность кроссовкам.

Как с помощью зубной пасты и соды отбелить белые кроссовки

Лайфкаки помогают легко и быстро вернуть любимой белой обуви прежнюю белизну. Самым распространённым способом очистки является домашнее средство, которое не требует затрат, так как эти продукты есть у каждого в быту.

Очистка с помощью зубной пасты

Специалисты по очистке советуют выбирать для очистки белой подошвы именно отбеливающую пасту для зубов. Для применения понадобится совсем немного, всего одна горошина на один кроссовок.

Паста наносится на загрязненные места и с помощью щетки втирается в материал обуви. После того как процесс будет окончен и эффект явно заметен, необходимо просто удалить слой зубной пасты с кроссовок, для этого можно использовать губку, которую предварительно следует смочить водой, или салфетку.

Очистка подошвы белой обуви с помощью соды

Для приготовления чудо-смеси понадобится пищевая сода, которую необходимо разбавить небольшим количеством воды, чтобы образовалась смесь пасты. Дальше нанести это средство на обувь и с помощью щетки для зубов (ненужной) втереть ее в материал. Средству необходимо дать время для того, чтобы оно подействовало, после чего можно будет смыть водой. Более эффективный метод – это соединить соду и пасту для зубов, тогда получится лучше результат.

Отбеливание белой подошвы кроссовок в домашних условиях с помощью подручных средств

Сода и паста для зубов далеко не самые последние средства, которые могут помочь очистить в домашних условиях обувь, которая когда-то была белой.

Чудо-смесь для белоснежной обуви

Чтобы помочь своей белой обуви вернуть белизну, стоит воспользоваться одним из вариантов реанимации. Понадобятся такие ингредиенты:

уксус – 2 ст. л.;

сода – 1 ст. л.;

порошок стиральный (лучше с отбеливающим эффектом) – 2 ст. л;

перекись водорода – 1 ст. л.

Полученное средство необходимо нанести на подошву обуви и дать этой смеси время, чтобы подействовать. Достаточно будет 15 минут, после чего можно смыть водой.

Сок лимона реанимирует белую подошву

Вышеперечисленные варианты очень эффективны, но если что-то смущает или не подействовали на все 100%, то есть вариант с лимонным соком. Средство очень легкое в использовании, понадобится несколько ложек сока и столько же воды. Нужно перемешать жидкость и с помощью салфетки натереть поверхность обуви. Эффект будет виден сразу.

Молоко с крахмалом поможет вернуть белизну обуви

Если кроссовки кожаные и вышеперечисленные варианты вызывают опасения навредить материалу обуви, то можно попробовать щадящий вариант, но не менее эффективный. Для этого крахмал картофельный необходимо разбавить молоком в равных пропорциях и нанести на белую обувь. После этого просто смыть водой с помощью салфетки.

Источник: rsute.ru