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Убивает COVID-19 за 6 дней: «Чудо»-препарат от коронавируса нашли во Франции

16:56 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Врач пока что не может рекомендовать препарат своим коллегам, так как необходимо провести клинические исследования.

Убивает COVID 19 за 6 дней: Чудо препарат от коронавируса нашли во Франции
Требуются клинические испытания

Во Франции, которая сильно пострадала от COVID-19, пытаются найти способы лечения от коронавируса. И, кажется, это удалось. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование, которое провел профессор Дидье Рауль, возглавляющий инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе.

В отчете по результатам исследования отмечается, что противомалярийный препарат хлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней, передает The Connexion.

Сообщается, что пациенты с COVID-19, которых лечили хлорохином, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.

Дидье Рауль лечил 24 заразившихся коронавирусом пациентов из Ниццы и Авиньона хлорохином с помощью препарата Плакенил. Им давали 600 мкг в день в течение 10 дней.

«Мы смогли установить, что пациенты, которые не получали гидроксихлорохин, все еще оставались заразными через шесть дней, но из тех, кто получал, заразными были 25 процентов», – отметил врач.

Стоит отметить, что хлорохин может вызывать серьезные побочные эффекты. Сам ученый акцентировал, что пока что не может рекомендовать препарат своим коллегам, так как для этого нужно провести все необходимые клинические исследования.

Напомним, министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране нашли медицинский препарат, который потенциально поможет излечить новый коронавирус COVID-19. Речь идет о противомалярийном лекарственном препарате Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis.

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Специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио сообщил, что в Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab). Это препарат против ревматоидного артрита.

Как сообщал Главред, 60-летняя врач Клэр Герада из Великобритании поделилась своим рецептом, как побороть коронавирус COVID-19.

Источник: glavred.info

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