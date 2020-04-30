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Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью-Йорке

17:16 30.04.2020 Фото: pxhere.com
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Отмечается, что поводом для проверок полиции послужили жалобы местных жителей на неприятный запах из грузовиков. В итоге правоохранители обнаружили множество человеческих тел.

Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью Йорке

Трупы в грузовиках нашли рядом с похоронными бюро в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полиция обнаружила десятки разлагающихся человеческих тел в грузовиках, которые стояли неподалёку от местного похоронного бюро, сообщает The New York Times.

Отмечается, что поводом для проверок полиции послужили жалобы местных жителей на неприятный запах из грузовиков. В итоге правоохранители обнаружили множество человеческих тел.

Тем не менее пока это всего лишь возможность и такие меры могут не понадобиться, если количество смертей снизится.

При этом пока не известно, сколько из умерших стали жертвами коронавируса. По информации одного из чиновников, похоронное бюро таким образом хранило тела погибших после того, как перестали работать морозильные камеры.

Источник: life.ru

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