Разносят продукты «лежачим» фронтовикам к 75-летию Победы и фотографируют их: унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска

В Новосибирской области начали развозить продукты в рамках всероссийской акции «Мы вместе» пожилым людям старше 65 лет. Волонтеры действительно должны фотографировать адресатов, рассказали организаторы. Но акция не связана с 9 мая.

Фото с продуктовыми наборами ветеранам взбудоражило сеть

Разносят продуктовые наборы к лежачим ветеранам и фотографируют их с продуктами? Разве это не нарушение прав наших ветеранов? С таким вопросом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители города. В социальных сетях распространился фейк — фотография с «лежачими» пожилыми людьми и набором продуктов с георгиевской ленточкой. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что в Новосибирской области действительно начали разносить продукты в помощь пожилым. Но помощь не связана с 75 годовщиной Победы в Великой отечественной войне, а связана с пандемией коронавируса.

— Это же возмутительно! Мало того, что фото «лежачего» больного распространяется еще нарушение норм – ведь коронавирус на дворе. Вообще это же просто унизительно для пожилых, — возмутились горожане.

Условия акции

Акция «Продуктовая помощь» проводится в рамках всероссийской акции «Мы Вместе» пожилым людям от 65 лет и старше организована сразу несколькими некоммерческими организациями. Например, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров. «Курьер. Среда. Бердск» удалось связаться с компанией-оператором, которая занимается организацией продуктовой помощи — ассоциацией «Санрайс». Директор компании Ирина Федорова рассказала, действительно ли волонтерам нужно фотографировать пожилых людей-адресатов.

— Фотографировать нужно волонтерам, нам нужно точно знать доставлены продукты или нет. Но только если люди согласны на фото. К лежачим мы не ходим. Развоз будет тем, кто сам может оформить заявку и открыть дверь и принять продукты, — рассказала Ирина Александровна 29 апреля.

Также она рассказал, какие продукты входят в набор. Среди них нет колбасы и чая Greenfield, который на фото.

— Это фото к нам не относится. В наш продуктовый набор входят такие продукты, как тушенка, гречка, макароны, мука, сахар, масло подсолнечное, молоко сгущенное, сухари, чай цейлонский, мыло хозяйственное, хлопья овсяные. Колбасу мы не разносим, — подчеркнула Ирина Александровна.

Ирина Федорова рассказала, что в Бердске тоже будут развозить продукты по акции.

Фейк

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что при простом поиске через фото ветеранов в Яндекс высвечивается много подобных фотографий на разных ресурсах. Некоторые статьи 2016 и 2017 года. Так становится понятно, что фото – это фейк. Фото опубликовано в группе в Контакте.

Фейк с подарками ветеранам распространился в сети

Фейк с фотографиями ветеранов с продуктами давно гуляет по сети

На фото реальный развоз продуктов ветеранам, но он проводился в 2016 году в другом регионе, а не в 2020 году в нашей области. Но этот фейк стал толчком к тому, чтобы разобраться, как будут развозить продукты в нашей области и Бердске. Как это будет происходить у нас, рассказала директора Комплексного центра социального обслуживания населения Бердска Анна Владимирова. Читайте подробности в ближайшее время.