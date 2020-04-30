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Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

20:49 30.04.2020, Алена Романцова Фото: Скрин
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Развоз продуктов по акции «Мы Вместе» будет в мае в Бердске. В условиях акции прописано волонтерам фотографировать продукты с пожилыми людьми. Как это будет происходить в нашем городе, рассказала вице-мэр по социальной политике Жанна Шурова.

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
Как будут развозить продуктовую помощь пожилым, обеспокоены бердчане
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?Разносят продукты «лежачим» фронтовикам к 75-летию Победы и фотографируют их: унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей БердскаЕщё 913 новостей

Как будут развозить продукты в помощь пожилым людям в Бердске, узнавал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска. Волонтеры разносят продуктовые наборы к лежачим ветеранам и фотографируют их с продуктами. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что в Новосибирской области действительно начали разносить продукты в помощь пожилым. Но помощь не связана с 75 годовщиной Победы в Великой отечественной войне, а связана с пандемией коронавируса. Акция «Продуктовая помощь» проводится в рамках всероссийской акции «Мы Вместе» пожилым людям от 65 лет и старше, организована сразу несколькими некоммерческими организациями. Директор компании-организатора ассоциации «Санрайс» Ирина Федорова рассказала, что волонтерам действительно нужно фотографировать пожилых людей-адресатов. Как это будет происходить в Бердске, рассказала директора Комплексного центра социального обслуживания населения города Анна Владимирова.

Анна Павловна сказала, что в Комплексный центр действительно пришли документы о том, что в мае начнется разнос продуктовых наборов.

— У нас развоз начнется не раньше середины мая. Мне тоже прислали эти фотографии, это фейк! Так разносили продукты несколько лет назад в другом абсолютно регионе, – отметила Анна Павловна 29 апреля.

При этом в условиях работы волонтеров действительно указано, что они должны сделать фотографию с адресатом.

— Наши волонтеры не будут делать фото, глава города Евгений Шестернин запретил это. Добровольцы будут соблюдать все нормы – будут одеты в маски и перчатки. Они не будут заходить в дом, просто отдадут продукты и попросят расписаться пожилых людей, – отметила Анна Владимирова.

Вице-мэр по социальной политике Бердска Жанна Шурова прокомментировала ситуацию:

— При вручении продуктовых наборов волонтёр будет предварительно делать звонок и договариваться о встрече, для передачи набора и информировать о фото. Если человек откажется. Если человек откажется от личного фотографирования, то волонтёр зафиксирует передачу фотографией набора на фоне квартиры. Принудительного фотографирования не будет! – подчеркнула Жанна Сергеевна.

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