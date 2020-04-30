Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2020 году: Сорта и размеры лунок для рассады

Советуют опасаться пятниц, а также среды. Это то время, когда капуста может плохо расти и не быть вообще головок. Четверг также неблагоприятный для пересадки рассады

Капуста – это неприхотливое растение, но требует особого внимания, правильной высадки в открытый грунт

Многие люди не знают, как и когда правильно высаживать в грунт рассаду капусты, чтобы она была крупной, здоровой и ухоженной. Растение очень капризное, неправильный уход может стать причиной гибели капусты. Поэтому опытные огородники поделились способами выращивания рассады овоща.

Виды капусты

Капуста – это неприхотливое растение, но требует особого внимания, правильной высадки в открытый грунт. Соблюдения правильного расстояния, выбор нужной подкормки поможет избежать ошибок. Особое внимание советуют уделить лунному календарю для высадки рассады.

Растение, так же как и сам человек, чувствует настроение окружающих людей. Поэтому во время высадки советуют избавиться от плохих мыслей. Одновременно высадить рассаду капусты в открытый грунт не получится, так как каждый сорт имеет свои особенности.

Есть ранний, поздний и средний сорта созревания. Также существуют разные виды капусты, например, существует белокочанная как раннеспелого сорта, так и позднего.

Краснокочанная капуста имеет красно-фиолетовый оттенок, созревает под осень. В ней содержится намного больше витаминов и полезных минералов, чем в белокочанной.

Цветная капуста имеет свои полезные свойства, употребляют её после варки сочных цветоносов. Брокколи — подходит для того, чтобы приготовить салаты, закуски. Используют как стебли, так и головку цветоносов.

Кольраби – используют во время приготовления стебель, который напоминает репу.

Брюссельская – данный вид капусты обожают дети, используют во время приготовления салатов и других блюд.

Савойская – делают блюда красивыми и изысканными. Подходит для приготовления голубцов и украшения тарелок.

Пекинская капуста – во время приготовления используют листья капусты, поэтому она долго не хранится, высаживают её в два или даже в три этапа. Декоративная капуста имеет листья с разными оттенками, чаще всего используют для украшения блюд.

Когда и как высаживать рассаду капусты в открытый грунт

В открытый грунт рассаду капусты советуют высаживать спустя 1-2 месяца после появления растения. Рекомендуют высаживать тогда, когда два листа рассады начнут хорошо развиваться, и появится ещё 2 небольших. Если капуста начала немного перерастать, стебель и сам кочан будут не столь плотными. Советуют не упустить момент пересадки.

Капуста не боится холодной погоды, но если лето будет дождливым и не тёплым, вместо головки капусты можно увидеть цветонос с семенами. Ранние сорта капусты советуют пересаживать в грунт, когда земля хорошо прогрелась, когда на улице температура воздуха ночью не понижается меньше +15 градусов.

Ранние сорта высаживают в мае, поздние – в конце мая или в начале июня. Высаживать капусту в открытый грунт советуют на растущей Луне. На убывающей или в полнолуние не советуют этого делать. Почва должна быть хорошо прогретой.

Советуют опасаться пятниц, а также среды. Это то время, когда капуста может плохо расти и не быть вообще головок. Четверг также неблагоприятный для пересадки рассады.

Размер лунки для рассады капусты

Перед посадкой убирают сорняки, всю траву. Если не удобряли почву, советуют во время посадки класть специальное удобрение, купленное в магазине и разведенное небольшим количеством воды. Отличное место для посадки капусты там, где росли кабачки и огурцы в прошлом году.

Для белокочанной советуют выкапывать лунку размером 40х50 см, пекинскую высаживать, делая лунку размерами 30х30. Остальным видам подходит размер лунки 60х60.

Глубина посадки может быть до 15 см. Обязательно во время высадки в лунку кладут средство от вредителей. Можно внутри посыпать небольшим количеством пепла или полить приготовленным раствором из луковой шелухи. Это помогает от медведок, колорадских жуков и других насекомых. Не советуют высаживать густо, капуста любит свет, влагу и простор.

Источник: rsute.ru