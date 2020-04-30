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Особенности составления плана эвакуации при пожаре

17:38 30.04.2020
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 План пожарной эвакуации – возможность быстро сориентироваться и принять правильное решение в экстремальной ситуации.

Сегодня строится множество общественных комплексов, в которых размещаются торговые центры, офисы, административные учреждения, поликлиники и пр. Они отличаются запутанной планировкой. Это значит, что в случае пожара вполне реально может возникнуть паника, когда люди не смогут найти выход.

Избежать этого поможет план эвакуации при пожаре. Его условно можно считать путеводной нитью. Причем он может быть полезен не только в экстремальной ситуации, когда поможет спасти много жизней. Но и в обычной жизни, когда требуется сориентироваться для того чтобы найти выход на улицу.

Заказать разработку плана эвакуации при пожаре можно в компании «01МСК», контакты  можно найти на сайте. Документ разрабатывается в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.

План эвакуации согласно правилам противопожарного режима обязательно должен иметься на объектах с массовым пребыванием людей. К ним относятся торгово-развлекательные центры, детские дошкольные учреждения, школы и пр. Кроме того планы эвакуации должны разрабатываться для отдельных этажей общественных зданий, на которых одновременно работает более десяти людей.

Документ состоит из графической и текстовой части. В нем обязательно в наглядном виде прорисовываются все имеющиеся выходы в конкретном здании, лестницы и места, в которых находятся средства пожаротушения. Стрелками указываются оптимальные маршруты. Кроме того в лаконичной форме приводятся необходимые инструкции.

Наиболее распространенными являются этажные планы эвакуации. Они содержат подробную графическую информацию и просты в восприятии. Без труда можно понять, где находятся лестничные клетки, двери и все имеющиеся на этаже помещения. Пути к эваковыходам обозначаются зеленой стрелкой. Пунктирной линией прочерчиваются маршруты к аварийным эваковыходам.

Планы эвакуации при пожаре должны размещаться на видимых с разных сторон местах. К ним должен обеспечиваться свободный доступ. Часто это место рядом с входом на лестничную клетку. Количество разных планов может быть любым.

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