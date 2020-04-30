Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска

Конструкции на детской площадке поставили, когда сдавали новостройки в 1995-1997 годах. Горки и качели периодически подкрашивает УК «Гурман», но металл, очевидно, устал и рассыпался. Хорошо, что обошлось без трагедии.

Качели упали,когда на них раскачивались дети

Сегодня, 30 апреля, читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о вопиющем происшествии, которое случилось во дворе дома №17 на ул. Красный сокол. Там упали качели как раз в то время, когда на ней раскачивались дети. Возмущенный житель 9-этажки прислал фото на WhatsApp редакционного телефона 953-878-90-10.

— Наш двор предназначен для трех многоэтажных домов, поэтому детей на детской площадке всегда много. Соседи рассказали, что мальчик сестру раскачивал и в это время качели рухнули. Трубы обломились у самого основания. Слава Богу, дети не пострадали — ушиблись только, удачно упали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» горожанин.

Он отметил, что их управляющая компания «Гурман» не очень то «разбежится».



— Мы даже пытались уходить от этой УК, поменять на другую, но пока не получилось. Как дома сдавались в 1995-1997 годах, так элементы на детской площадке и стоят. Их периодически подкрашивают — горки и качели. Мы просили заменить их, но говорят, как всегда, денег нет. Толстые трубы переломились. Вот и дождались. Хорошо, что никого не убило — до трагедии не дошло, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» местный житель.

Оперативного комментария от «Гурмана» получить не удалось. Подробности — в ближайшее время.