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Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска

18:10 30.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Конструкции на детской площадке поставили, когда сдавали новостройки в 1995-1997 годах. Горки и качели периодически подкрашивает УК «Гурман», но металл, очевидно, устал и рассыпался. Хорошо, что обошлось без трагедии.

Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
Качели упали,когда на них раскачивались дети

Сегодня, 30 апреля, читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о вопиющем происшествии, которое случилось во дворе дома №17 на ул. Красный сокол. Там упали качели как раз в то время, когда на ней раскачивались дети. Возмущенный житель 9-этажки прислал фото на WhatsApp редакционного телефона 953-878-90-10.

— Наш двор предназначен для трех многоэтажных домов, поэтому детей на детской площадке всегда много. Соседи рассказали, что мальчик сестру раскачивал и в это время качели рухнули. Трубы обломились у самого основания. Слава Богу, дети не пострадали — ушиблись только, удачно упали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» горожанин.

Он отметил, что их управляющая компания «Гурман» не очень то «разбежится».

— Мы даже пытались уходить от этой УК, поменять на другую, но пока не получилось. Как дома сдавались в 1995-1997 годах, так элементы на детской площадке и стоят. Их периодически подкрашивают — горки и качели. Мы просили заменить их, но говорят, как всегда, денег нет. Толстые трубы переломились. Вот и дождались. Хорошо, что никого не убило — до трагедии не дошло, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» местный житель.

Оперативного комментария от «Гурмана» получить не удалось. Подробности — в ближайшее время.

Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
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От редакции

Виновата УК?

Аноним, 30 апреля 2020 18:33
23 года простояли,а то,что сейчас ставят по программе комфортная среда и пяти лет не выдержат.
Аноним, 30 апреля 2020 19:25
Какого лешего в режиме строжайшей самоизоляции дети на качелях раскачивались?. Такой ответ будет очень популярен в мэрии

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