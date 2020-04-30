Удалить информацию о себе в интернете хотят 64% россиян

Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например мошенничеством или кражей цифровой личности, заявили в «Лаборатории Касперского».



64% россиян пытались удалять информацию о себе с сайтов и из соцсетей, выяснили в «Лаборатории Касперского» в ходе опроса. Из тех, кто ничего не удалял, больше 40% на это не решились только потому, что не знали, как именно это сделать.

При этом чувствительной информации в интернете не так уж много. Только каждый пятый пользователь (18%) находил в сети свои данные или данные своих близких, которые он бы предпочел не видеть в открытом доступе.

24% опрошенных отметили, что регулярно используют режим инкогнито в браузерах на ПК. Половина из них признались, что делают это для защиты от злоумышленников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами. Еще 34% пытаются таким образом сохранить свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.

«Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например мошенничеством или кражей цифровой личности», — напоминает Владислав Тушканов, старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского». Эксперт советует внимательнее относиться к тому, с кем вы делитесь сведениями о себе и зачем, а также понимать, как они могут быть использованы против вас.

«Если вы обнаружили где-то личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте, — замечает Тушканов. — Если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить».