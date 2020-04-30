Насмерть сбила 6-летнюю девочку автоцистерна ГАЗ-3307 на сельской дороге в Новосибирской области

Ребенок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу Черепанова, где в течение часа скончался, не приходя в сознание. Полиция разбирается в смертельном ДТП.

На пустой дороге водитель не смог объехать ребенка

В Черепановском районе произошло ДТП с гибелью ребенка, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области вечером, 30 апреля.

Сегодня в 13.50 в Черепановском районе в с. Медведское у дома 38 по улице Октябрьская 31-летний водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3307, совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода.

Ребенок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу, где в течение часа скончался, не приходя в сознание. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка, — уточнили в полицейском ведомстве.