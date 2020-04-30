30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Насмерть сбила 6-летнюю девочку автоцистерна ГАЗ-3307 на сельской дороге в Новосибирской области

18:32 30.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
1

Ребенок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу Черепанова, где в течение часа скончался, не приходя в сознание. Полиция разбирается в смертельном ДТП.

Насмерть сбила 6 летнюю девочку автоцистерна ГАЗ 3307 на сельской дороге в Новосибирской области
На пустой дороге водитель не смог объехать ребенка

В Черепановском районе произошло ДТП с гибелью ребенка, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области вечером, 30 апреля.

Сегодня в 13.50 в Черепановском районе в с. Медведское у дома 38 по улице Октябрьская 31-летний водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3307, совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода.

Ребенок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу, где в течение часа скончался, не приходя в сознание. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка, — уточнили в полицейском ведомстве.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не объехал ребенка на пустой дороге?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретили продавать снюс детям депутаты Новосибирской области под угрозой штрафа до 350 тыс. рублей
19:50 30-04-2020
Запретили продавать снюс детям депутаты Новосибирской области под угрозой штрафа до 350 тыс. рублей
БердскРазносят продукты «лежачим» фронтовикам к 75-летию Победы и фотографируют их: унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска
19:39 30-04-2020
Разносят продукты «лежачим» фронтовикам к 75-летию Победы и фотографируют их: унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска
Сдать тест на COVID-19 можно в 470 государственных и 66 частных лабораториях России
19:32 30-04-2020
Сдать тест на COVID-19 можно в 470 государственных и 66 частных лабораториях России
В погоне со стрельбой задержали мигранта-водителя "Яндекс.Такси" за нарушение самоизоляции в Москве
19:22 30-04-2020
В погоне со стрельбой задержали мигранта-водителя
Кремль: россиянам пока рано выходить на улицу. Коронавирус не уходит
19:10 30-04-2020
Кремль: россиянам пока рано выходить на улицу. Коронавирус не уходит
Идут строго по графику работы по строительству новой ледовой арены в Новосибирске, оценил губернатор Травников
18:57 30-04-2020
Идут строго по графику работы по строительству новой ледовой арены в Новосибирске, оценил губернатор Травников
БердскКогда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме
18:48 30-04-2020
Когда выплатят майские пенсии в Бердске и Искитиме
Насмерть сбила 6-летнюю девочку автоцистерна ГАЗ-3307 на сельской дороге в Новосибирской области
18:32 30-04-2020
Насмерть сбила 6-летнюю девочку автоцистерна ГАЗ-3307 на сельской дороге в Новосибирской области
Удалить информацию о себе в интернете хотят 64% россиян 3
18:26 30-04-2020
Удалить информацию о себе в интернете хотят 64% россиян
БердскШок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска 2
18:10 30-04-2020
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска