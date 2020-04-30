Запретили продавать снюс детям депутаты Новосибирской области под угрозой штрафа до 350 тыс. рублей

По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора, в образцах бестабачных никотинсодержащих смесей, изъятых у продавцов, содержание никотина превысило его значение в дыме одной сигареты от 2 до 53 раз. Это смертельно для несовершеннолетних.

Снюсы похожи на конфеты и соблазняют детей

Парламентарии поддержали совместную с прокуратурой инициативу и установили запрет на продажу несовершеннолетним снюса, об этом в четверг сообщили в облпрокуратуре.

Сегодня, 30 апреля, депутаты Заксобрания поддержали совместную инициативу прокурора Новосибирской области Якова Хорошева и своих коллег, установив запрет на продажу несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции, а также административную ответственность за его нарушение.

Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на территории Российской Федерации запрещена оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом).

Однако недобросовестные владельцы торговых точек в Новосибирской области предпринимают попытки реализации новой никотинсодержащей продукции (аналога запрещенного в России снюса), в которой табак заменен на никотин.

Поскольку в технологии приготовления никотинсодержащих смесей не используется табак, они не относятся к табачной продукции и не попадают под действие вышеназванного Федерального закона.

Опасность этой продукции для человека обусловлена, прежде всего, содержанием в ней никотина. Учитывая форму выпуска (под видом карамели, мармелада, леденцов, жевательных конфет и резинки с фруктовым ароматом) и способ применения (жевание, рассасывание), указанная продукция представляет угрозу жизни и здоровью, прежде всего, детей и подростков.

Никотин действует как нейротоксин. При малых дозах наступает возбуждение центральной нервной системы, угнетение дыхания, повышение кровяного давления, при больших дозах — угнетение и паралич нервной системы, остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности, смерть.

Потребители жевательных смесей получают разовую дозу никотина, которая даже превышает получаемую курильщиками, поэтому потребление бестабачных никотиновых смесей формирует более быстрое, чем у курильщиков, привыкание и зависимость, в первую очередь детей и подростков, от потребления вредных веществ.

По результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в образцах бестабачных никотинсодержащих смесей, изъятых у продавцов этих смесей, содержание никотина превысило его значение в дыме одной сигареты от 2 до 53 раз.

Учитывая лабораторно подтвержденную опасность употребления жителями области, особенно детьми и молодежью, бестабачной никотинсодержащей продукции, в марте 2020 года прокурор области предложил региональному парламенту установить запрет на ее продажу несовершеннолетним лицам, на их вовлечение в процесс потребления данной продукции, а также административную ответственность за нарушение таких запретов.

Аналогичные предложения поступили и от депутатов Законодательного Собрания, при активной поддержке которых 30 апреля 2020 года на сессии во втором (окончательном) чтении приняты областные законы «О внесении изменений в статью 19 и 22 Закона Новосибирской области «О защите прав детей в Новосибирской области» и «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Через 10 дней после дня официального опубликования указанных областных законов в Новосибирской области будет установлен запрет на продажу детям (лицам, не достигшим 18 лет) бестабачной никотинсодержащей продукции (продукции, содержащей никотин и предназначенной для его потребления любым способом, за исключением табачных изделий и лекарственных средств), а также вовлечение детей в процесс потребления данной продукции путем покупки для них или передачи им указанной продукции, либо путем предложения детям употребить данную продукцию.

Продажа несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции, а также вовлечение их в процесс потребления указанной продукции повлечет административную ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей и юридических лиц – от 250 до 350 тысяч рублей.