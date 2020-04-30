Идут строго по графику работы по строительству новой ледовой арены в Новосибирске, оценил губернатор Травников

Глава региона подчеркнул, что именно сейчас важно обеспечить работой строителей, промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки. На минстрой возложена координация строительства многофункциональной арены, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.

Андрей Травников посетил и строительную площадку станции метро «Спортивная»

В рамках инспекционной поездки на площадку строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске Губернатору продемонстрировали устройство монолитной фундаментной плиты будущей арены, доложили о ходе строительства объектов транспортной инфраструктуры. Андрей Травников посетил и строительную площадку станции метро «Спортивная», сообщили вечером 30 апреля в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона подчеркнул: сроки окончания работ на объекте не переносятся. «Сегодня подрядчик работает в графике, идёт заливка фундаментной плиты – осталось завершить 4-й сектор этой плиты. Ходом работ я удовлетворён. Из-за особенностей технологического процесса при заливке бетона (он должен быть непрерывным) на этом объекте производство работ не прекращалось ни на один день – даже в период действия Указа Президента эта организация подходила под критерий непрерывно действующей. Нет задержек в поставках материалов и комплектующих для стройки. Очень важным было своевременное решение о возобновлении с 13 апреля работы наших промышленных предприятий – это означает, что не разорвались производственные кооперационные связи и этот важный объект не пострадал. Он особенно важен именно сейчас, когда экономика не только Новосибирской области, но и других регионов переживает не лучшие времена. Именно сейчас важно обеспечить работой и наших строителей и промышленников, и соседей, участвующих в обеспечении этой стройки», – отметил Андрей Травников.

Также Губернатор проконтролировал реализацию профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории строительных площадок, ведущих свою деятельность в период пандемии.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В. В. Путина по вопросу строительства многофункциональной арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске от 08.02.2018 года № Пр231, 08.02.2018 № Пр-232 и от 21.06.2018 № Пр-1063, решением конгресса международной федерации хоккея на льду (IIHF) от 28.05.2018 «О проведении в городе Новосибирске чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодёжных команд 2023 года» принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске», объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска и благоустройства прилегающей территории.

С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее 30.06.2022 г.

Сегодня работы развёрнуты на всех объектах, которые будут введены в эксплуатацию вместе с ледовой ареной: производственные работы на автодорогах и развязке на площади Лыщинского, строительство станции метрополитена «Спортивная», начались строительно-монтажные работы по устройству очистных сооружений и ливневой канализации. Идёт прокладка пешеходного перехода, запланировано благоустройство прилегающей территории с организацией набережной и лесопарковой рекреационной зоны.

Лимиты финансирования на 2020 год составляют 3 294 678,90 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 1 404 000,00 тыс. рублей, из областного бюджета – 1 890 678,90 тыс. рублей. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10 с половиной миллиардов рублей.

Для справки. За март–апрель 2020 года на строительной площадке проведено:

— устройство буронабивных свай – 99,3%;

— устройство щебёночного основания под фундаменты фр. 40-70 – 87,1%;

— устройство бетонной подготовки В7,5 – 87,7%;

— устройство гидроизоляции по бетонной подготовке – 78,5%;

— устройство цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции – 83,3%;

— бетонирование фундаментной плиты – 67,2%;

— бетонирование отдельно стоящих ростверков – 20,8%;

— бетонирование монолитных вертикальных конструкций 1-го этажа – 5,5%.

На региональный минстрой возложена координация строительства многофункциональной ледовой арены, автомобильных дорог, сооружений инженерной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории. Для этого в ведомстве создан региональный проектный офис по направлению «Строительство» под руководством регионального минстроя.

Строительство ледовой арены ведётся в Новосибирске под постоянным контролем Правительства региона. По распоряжению, подписанному Губернатором, в начале года было создано ГКУ «Арена», которое занимается обеспечением строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске. Также ранее в соответствии с распоряжением Правительства региона была создана исполнительная дирекция молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.