В погоне со стрельбой задержали мигранта-водителя «Яндекс.Такси» за нарушение самоизоляции в Москве

Суд арестовал таксиста на 15 суток. Его автомобиль эвакуирован в отдел МВД России по району Лефортово.

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как «Яндекс.Такси», сообщили в столичном главке МВД в четверг.

Сотрудники ДПС попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться. Началась погоня. Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить машину. Как оказалось, оба задержанных — выходцы из ближнего зарубежья.

На записи, предоставленной московской полицией, видно, что нарушители ехали на автомобиле, маркированном как «Яндекс.Такси». Водитель при задержании заявил, что не говорит по-русски и ему нужен переводчик.

В итоге на водителя составили протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, также на каждого из мужчин составили административные протоколы.

Водитель арестован на 15 суток. Автомобиль эвакуировали в отдел полиции по району Лефортово.

Отмечается, что инспекторы преследовали автомобиль, во время движения водитель неоднократно нарушил ПДД. Его предупреждали о применении табельного оружия, однако мужчина не реагировал на требование остановиться и продолжал движение.

Инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, но водитель вновь продолжил движение. После этого было произведено еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате у автомобиля повредилось колесо, и он остановился.

В машине находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за нарушение самоизоляции.