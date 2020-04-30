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Сдать тест на COVID-19 можно в 470 государственных и 66 частных лабораториях России

19:32 30.04.2020 Фото: pexels
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На 30 апреля в стране проведено более 3,4 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Каждый желающий влюбоим регионе имеет возможность свой статус на коронавирус.

Сдать тест на COVID 19 можно в 470 государственных и 66 частных лабораториях России
Расширили сеть лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сдать тест на COVID 19 можно в 470 государственных и 66 частных лабораториях России

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В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре 30 апреля.

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 30.04.2020 года проведено более 3,4 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день помимо 106 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 364 лабораториях при государственных медицинских организациях и 66 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

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