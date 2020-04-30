30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Раздавать деньги россиянам решил Кремль? Песков такого не говорил

20:22 30.04.2020 Фото: Кремлин.ру
1 0

Пресс-секретарь президента отметил, что не говорил об оказании прямой материальной помощи гражданам. Он считает, что власти приняли меры для поддержки граждан, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом.

Раздавать деньги россиянам решил Кремль? Песков такого не говорил
Песков заявил, что СМИ неверно истолковали его слова о помощи россиянам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ряд СМИ неверно истолковали его слова о помощи гражданам, сказанные в интервью RTVI.

«Нет, этого не было. Это ошибочная подача информации», — сказал он журналистам, отметив, что не говорил об оказании прямой материальной помощи россиянам.

Ранее в интервью RTVI Песков заявил, что РФ хватит потенциала, чтобы амортизировать любые негативные последствия кризиса, а также для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств. Таким образом он объяснил, почему в РФ нет прямых выплат для граждан в нынешних условиях.

Песков считает, что власти приняли меры для поддержки граждан, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом, передает ТАСС.

«Я вас призываю очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер. Это важно. Те, кто потерял работу после 1 марта будут получать пособие по безработице, причем по верхней планке, в течение 3 месяцев. Плюс, тем, кто с детьми, там дополнительные деньги выделяются», — сказал пресс-секретарь, комментируя подсчеты Торговой палаты о том, что если выплатить адресную помощь по 20 тысяч рублей оставшимся без работы во время текущего кризиса, то потребуется всего полтриллиона рублей. «Эти все меры уже приняты, вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться», — посоветовал он.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мер поддержки достаточно?

Аноним, 30 апреля 2020 20:32
НВР:
НЕТ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВОЗ: Снимать ограничения по коронавирусу могут начать с 12 мая в России
21:48 30-04-2020
ВОЗ: Снимать ограничения по коронавирусу могут начать с 12 мая в России
Бердск75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех
21:40 30-04-2020
75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех
Кто умрет от COVID-19? Названы смертельно опасные сопутствующие заболевания 2
21:31 30-04-2020
Кто умрет от COVID-19? Названы смертельно опасные сопутствующие заболевания
Нашла загадочную болезнь у детей во всем мире ВОЗ
21:24 30-04-2020
Нашла загадочную болезнь у детей во всем мире ВОЗ
Путин предрек спрос на матрасы: Они износятся в самоизоляцию
21:10 30-04-2020
Путин предрек спрос на матрасы: Они износятся в самоизоляцию
Получили сертификат на материнский капитал на 466 тыс. и 616 тыс. рублей без заявления 50 тыс. семей
21:04 30-04-2020
Получили сертификат на материнский капитал на 466 тыс. и 616 тыс. рублей без заявления 50 тыс. семей
БердскФото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
20:49 30-04-2020
Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
После убийства 1,5-годоваловой девочки опекуншей обвинил в халатности органы опеки СК Тверской области
20:38 30-04-2020
После убийства 1,5-годоваловой девочки опекуншей обвинил в халатности органы опеки СК Тверской области
Раздавать деньги россиянам решил Кремль? Песков такого не говорил 1
20:22 30-04-2020
Раздавать деньги россиянам решил Кремль? Песков такого не говорил
БердскВыросли траты на обеды учеников на 720 тыс. рублей при закрытых школах в Бердске. Сэкономить на питании бюджету не получится 1
20:16 30-04-2020
Выросли траты на обеды учеников на 720 тыс. рублей при закрытых школах в Бердске. Сэкономить на питании бюджету не получится