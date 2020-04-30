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После убийства 1,5-годоваловой девочки опекуншей обвинил в халатности органы опеки СК Тверской области

20:38 30.04.2020 Фото: СКР
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Женщина взяла опекунство еще и над 8-летним мальчиком, которого поместили в реабилитационный центр. На детей она получала пособия. Девочку она задушила из-за «личных неприязненных отношений». Против чиновников возбуждено уголовное дело.

После убийства 1,5 годоваловой девочки опекуншей обвинил в халатности органы опеки СК Тверской области
Расследование уголовного дела продолжается

В рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики. Об этом сообщили 30 апреля в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Тверской области в рамках расследования уголовного дела о гибели малолетней девочки, в убийстве которой обвиняется женщина-опекун, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Кашинского городского округа Тверской области, ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Калининского района Тверской области и иными должностными лицами органов профилактики правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 апреля 2020 года 41-летняя женщина, находясь в доме по месту своего жительства в деревне Кривцово Калининского района Тверской области, совместно с мальчиком и девочкой 2011 и 2018 годов рождения, находящимися под ее опекой, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей, и удерживала так до наступления смерти малолетней.​

По данным следствия, Центром социальной поддержки населения Калининского района Тверской области местная жительница 1978 года рождения признана соответствующим кандидатом в опекуны для взятия на возмездной основе на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. На основании распоряжения исполняющего обязанности директора ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Кашинского городского округа Тверской области от 2019 года она назначена опекуном девочки 2018 года рождения.

В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер. В настоящее время 8-летний мальчик органами опеки изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр. Расследование уголовного дела продолжается.

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