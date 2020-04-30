Путин предрек спрос на матрасы: Они износятся в самоизоляцию

Путин уверен в росте спроса на матрасы, так как они поизносятся за время самоизоляции

Власти РФ будут продолжать решать вопросы господдержки предприятий, столкнувшихся со спадом производства в период эпидемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций вечером 30 апреля.

Он при этом выразил уверенность, что производство, например, матрасов восстановится быстро, так как они поизносятся за время самоизоляции.

В ходе видеоконференции главы государства в четверг с волонтерами руководитель компании «Аскона», специализирующейся на изготовлении матрасов и других товаров для сна, Роман Ершов по видеосвязи с фабрики рассказал, что это предприятие тоже столкнулось с кризисом, но переориентировало производство на создание защитных масок и костюмов, а также медицинских матрасов для новых койко-мест для борьбы с коронавирусом.

Путин в ответ поблагодарил за переоснащение предприятия на выпуск наиболее востребованной сейчас продукции. «Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — обратился президент к руководителю предприятия.

Глава государства также подчеркнул, что обсуждает с правительством вопросы господдержки малых, средних и крупных предприятий. «И сегодня, кстати говоря, после нашей встречи будем еще говорить об этом [на совещании], так что будем выстраивать эту линию поддержки», — заверил Путин.

Дословно

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Все меня видят и слышат?

Рад очень вас всех видеть. К сожалению, мы не можем на нашу встречу пригласить всех без исключения, кто занимается благотворительной деятельностью, волонтерством, добровольчеством.

Вы знаете, у меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать, и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех – всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкивались.

Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам – вообще всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм, без всякого преувеличения.

Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас подвиг и подвижничество – слова, близкие по смыслу.

И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия. Это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом, культурном коде.

И сейчас мы снова вместе. Вы это доказываете своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль, готовностью к заботе о тех, кому она нужна, отзываться на проблемы других людей, быть там, где вас ждут, нуждаются в вашей помощи.

Волонтёры, социально ориентированные НКО объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым и людям с ограниченными возможностями по здоровью. Повторю: вы там, где нужна помощь. Вот это самое главное.

Я прошу участников нашей встречи рассказать о своей работе. Убеждён, вам есть чем гордиться, ваш пример должен вдохновить других. И конечно, хотел бы услышать о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь, о том, какая помощь и поддержка вам самим необходима.

С удовольствием выслушаю ваши соображения по поводу оценок сегодняшней ситуации и того, как, по вашему мнению, нужно всем вместе двигаться дальше, для того чтобы преодолеть все имеющиеся до сих пор трудности.

Пожалуйста.

Знаю, что хотел Кузнецов Михаил Михайлович. Пожалуйста, прошу Вас.

М.Кузнецов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Полтора месяца назад, когда стало понятно, что наша страна столкнется с угрозой коронавируса, мы приняли решение о том, что будем помогать тем, кому помощь сейчас важнее всего, это пожилым и маломобильным гражданам, которые будут тяжело проходить период самоизоляции.

Мы вместе с нашими коллегами, волонтерами-медиками, запустили «горячую линию» 8–800. Это бесплатный номер, на который может позвонить каждый.

Изначально мы планировали, что на нее будут звонить пожилые люди и просить доставить им продукты и лекарства на дом. Но за это время «горячая линия» очень серьезно разрослась. Сейчас это уже 2 миллиона звонков, мы перевалили на этой неделе. Более миллиону человек удалось оказать помощь, и более половины из них – это доставка продуктов, лекарств, помощь также малоимущим семьям бесплатными продуктами.

Появились возможности психологической поддержки, возможности юридической помощи, у нас даже есть волонтеры от религиозных конфессий. Можно позвонить на «горячую линию» и пообщаться с представителями ведущих конфессий. Сегодня также это очень востребовано.

Что мы точно не ожидали, Владимир Владимирович, это что люди будут не просто звонить, просить о помощи, а предлагать эту помощь. Уже тысячи волонтеров, которые позвонили на «горячую линию», предложили самую разную: кто-то автоволонтер, кто-то готов три часа в день ездить на автомобиле и довозить врачей до больницы, у кого-то просто есть свободное время, стали обращаться бизнес и компании, предлагать как продукты, которые они производят, так и на самом деле средства.

Честно говоря, мы не планировали заниматься фандрайзенгом изначально, но объем предложений действительно большой, и наши коллеги, волонтеры-медики, под акцию «Мы вместе» собирают эти средства, и мы их распределяем тем, кому они больше всего нужны, прежде всего, естественно, нуждающимся категориям, гражданам и врачам.

Таким образом, наше начинание с «горячей линии» переросло в общероссийскую акцию «Мы вместе». Когда у нас стали появляться дополнительные возможности, мы открыли следующий этап в своей работе – это помощь врачам. Мы ведем эту работу под руководством героя труда, сопредседателя Общероссийского народного фронта Леонида Михайловича Рошаля, который, как дисциплинированный человек, находится сейчас дома, но работает из дома. Он, Владимир Владимирович, звонит врачам, которые в том числе сейчас болеют, поддерживает их и каждый день из дома выходит на связь с различными регионами Российской Федерации, а дальше говорит нам, какую помощь им нужно оказать. Леонид Михайлович все время с нами. Из помощи врачам – это транспортная история, это и продукты, которые привозятся в больницы, это и помощь их семьям, потому что очень часто врачи сейчас оказываются в больницах практически круглосуточно. Например, у нас в Ульяновске няни-волонтеры сидят с детьми врачей, пока они круглосуточно борются, соответственно, за людей, за жизни пациентов. Это действительно «Мы вместе». Это объединяет людей и очень дорого стоит.

С учетом того, что у нас появляются дополнительные ресурсы, мы еще обязательно будем помогать ПНИ, домам-престарелых и также тем учреждениям, где люди совсем не могут сами себе помочь. Им тоже нужна помощь и продуктами, и, конечно, средствами индивидуальной защиты. В этот период их мало не бывает. Понятно, что Правительство делает очень большую работу, но мы периодически получаем разные сигналы с территорий. Как только у нас появляются дополнительные возможности, также их закупаем и отправляем в территории.

Владимир Владимирович, ничего этого не было бы возможно, если бы не наши коллеги-волонтеры. Именно они сейчас на передовой, именно они – настоящие герои сегодняшнего дня, не говоря уже о тех, кто работает в больницах в «красных зонах», но и десятки тысяч ребят, которые ходят к пожилым людям.

Поэтому я с огромным удовольствием передаю слово своему теперь уже боевому товарищу, бывшему руководителю «Волонтеров-медиков», а теперь простому волонтеру проекта «Мы вместе», как и я, Павлу Савчуку.

П.Савчук: Владимир Владимирович, здравствуйте!

Сейчас желающих помогать по всей стране огромное количество, более 100 тысяч волонтеров объединились вокруг акции «Мы вместе», и помогают тем, кому эта помощь нужна. Это разные возрасты – от пяти до 90 лет, каждый находит формат, который удобен и комфортен ему, то направление, которое ему нравится, а направлений у нас очень много. Все люди разные, разных профессий, с разными интересами, но нас объединяет одно – это желание помочь и желание, чтобы та пандемия, которая сейчас есть, быстрее закончилась, и мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы это произошло. Конечно, большинство людей хочет помогать непосредственно в больницах врачам, но мы понимаем, что там могут работать только волонтеры-медики. Но, несмотря на это, у нас для каждого находится какая-то роль, каждые руки нам нужны, и каждый волонтер для нас важен и востребован.

Отдельно хотелось бы отметить московский штаб #МыВместе из организации «Мосволонтер», на них пришелся первый такой удар, первая нагрузка, и сейчас ребята делают огромную работу, за что им огромное спасибо.

Сейчас я хотел бы передать слово руководителю Ассоциации волонтерских центров Артему Метелеву.

А.Метелев: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Секундочку. То, что Михаил Михайлович сказал в самом начале и на что я сам обратил внимание, что послужило, собственно говоря, поводом для нашей сегодняшней встречи и беседы. Михаил Михайлович сказал: «Начали звонить люди и не просить помощи, а предлагать помощь». На что я обратил внимание? На то, что люди, далекие от какой-либо общественной деятельности, тем более от политической деятельности, люди, жившие до сих пор обычной рядовой жизнью, занимающиеся своими текущими делами, и вдруг у них что-то шевельнулось внутри, они активно начали предлагать свои услуги. И не просто предлагать услуги, а и делать, даже если их никто об этом не просит. Вот это, конечно, впечатляет, должен сказать, за живое просто задевает и говорит еще раз о том, что у нас очень сильное и здоровое общество. А совсем уж активные люди, такие, как вы, стоящие на передовой, что называется, заслуживают особого внимания и особой поддержки.

Поэтому мне бы хотелось услышать, просьбы от вас нечасто поступают, тем не менее ваши соображения о том, что должны были бы сделать органы власти всех уровней для того, чтобы вас поддержать.

Пожалуйста.

А.Метелев: Уверен, что участники сегодня поделятся своими предложениями. У нас сегодня больше 40 точек на связи.

Сразу хотел бы извиниться, мы переживаем, что не все смогут, скорее всего, выйти в эфир. Даже о тысяче тех, кто помогает в рамках акции, мы не сможем сегодня о них рассказать. Но то, что Вы, а вместе с Вами и вся страна пообщается и увидит, что делается, для нас это большая ценность.

Обычно на встречах, перед тем как люди выступают, они поднимают руку. Мы сегодня работаем в дистанционном формате, поэтому, если позволите, я бы помогал немного модерировать сегодняшнюю встречу.

В.Путин: Пожалуйста, прошу Вас.

А.Метелев: Начать хотелось бы, сегодня уже сказали, со студентов медицинских учреждений. Они вместе с врачами с первых дней борются с пандемией коронавируса.

И первая точка – это больница № 40, которую Вы посещали в Коммунарке, волонтер-медик Анастасия Брайловская и врач-реаниматолог Егор Ларин. Коллеги, пожалуйста.

А.Брайловская: Добрый день, Владимир Владимирович!

На плечи медицинского персонала в разгар коронавирусной инфекции, конечно, легла колоссальная нагрузка. И мы, волонтеры, конечно, сразу же ринулись в бой, так сказать, на помощь.

Сейчас более 6 тысяч профильных волонтеров помогают по всей стране больницам и поликлиникам. Я, наверное, уже больше месяца нахожусь здесь, в Коммунарке, помогаю «в красной зоне». Делаю капельницы, ставлю уколы, кормлю больных, разговариваю с ними, помогаю там, где нужна помощь. Это основное в самом начале.

Мы с ребятами работаем много, спим мало, но стараемся равняться на врачей, ведь они сейчас настоящие герои. Это огромная гордость – идти с ними плечом к плечу в этой непростой сложившейся ситуации.

Спасибо большое.

В.Путин: Вам спасибо.

Для начала, для профессионального старта то, что вы делаете сейчас, то, что вы ориентируетесь на своих старших коллег, более опытных и видите их пример, вы знаете, это дорогого стоит. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорят у нас в народе. Поэтому повторяю еще раз, для становления медицинского работника, у которого в первую очередь всегда интересы другого человека (своего пациента), понять, как это, почувствовать и услышать, сердцем почувствовать, что происходит в таких ситуациях, которые мы сейчас переживаем, чрезвычайно важно, чтобы настроить такой внутренний механизм на должный лад, что называется.

Пожалуйста, продолжайте.

Е.Ларин: Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Егор Сергеевич Ларин. Я медицинский эксперт «Региона заботы» ОНФ и врач-реаниматолог больницы №40.

Я хочу поблагодарить наших дорогих волонтеров, волонтеров-медиков за их труд, за их своевременную, невероятно важную для нас помощь.

Отдельное спасибо ОНФ и акции «Мы вместе», которая поддерживает нас вне больниц, вне зон, за счет организации транспорта, за счет жилья, питания и помощи нашим близким.

Я часто сейчас слышу и читаю про нехватку средств индивидуальной защиты. Очень надеюсь, что в России, как у нас, в Коммунарке, этот вопрос уже решен либо в ближайшее время решится, потому что от защиты персонала действительно очень много зависит.

Также я хотел обратить внимание на новую программу по страхованию медицинского персонала, врачей, медработников, водителей, работающих с COVID, в том числе в «красных зонах». Это нам очень нужно, это важно. И если есть возможность рассмотреть расширение данной программы на наших дорогих волонтеров, которые плечом к плечу с нами работают, это будет великолепно.

Хочется в преддверии праздников попросить всех оставаться дома.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Я некоторые вещи сейчас помечу и в конце нашей беседы, сегодняшней нашей встречи сформулирую свои соображения по этому поводу.

То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить и на волонтеров, с Вами согласен, конечно, Вы правы. Они вместе с вами там, на передовой фактически.

Когда был у вас в больнице, я помню, что практически первые люди, которые ко мне подошли, это были как раз волонтеры, честно говоря, я даже тогда удивился, подошли и сказали: «Да, мы волонтеры, мы здесь уже работаем». Так что я полностью с Вами согласен.

Е.Ларин: Спасибо большое.

А.Метелев: Спасибо от лица волонтеров.

Мы предлагаем двигаться дальше. Не только в больницах работают волонтеры, сегодня уже сказали, волонтеры и в селах, и в деревнях, каждый помогает, чем может. Например, Светлана Нагайцева из Республики Алтай, она тоже сегодня с нами на связи.

Светлана, добрый день!

С.Нагайцева: Добрый день, Владимир Владимирович! Меня зовут Светлана Нагайцева, я живу в селе Киска Чойский район, Республика Алтай.

В.Путин: Хорошее название.

С.Нагайцева: Приятное название!

В.Путин: Приятное.

С.Нагайцева: Мы и раньше помогали пожилым, только не знали, что это называется волонтерством, а теперь мы тоже добровольцы, присоединились к акции «Мы вместе», помогаем, чем можем. Здорово, конечно, что таких, как мы очень много по всей стране. Я сама лично помогаю по хозяйству пожилым в огороде, а сейчас шью маски, шью дома их постоянно, стараюсь не отвлекаться, чтобы было больше их сшито. Я знаю, что на данный момент они полезные, очень нужны. Сшила их уже больше 200 штук, рада помогать людям и рада, что кому-то нужна моя помощь, как говорится, рада быть полезной.

А.Метелев: Спасибо, Светлана.

На связи Владислав Ковязин, директор кафе «Кочерга» из города Севастополя. Владислав, пожалуйста.

В.Ковязин: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Предприниматель города Севастополя.

Что хотел сказать? Дело в том, что ни для кого не секрет, что для жителей Крыма понятие «Мы вместе» имеет вообще особое значение. Поэтому когда мы увидели призыв вступления в волонтеры, конечно, мы всем коллективом, ни минуты не раздумывая, хотели быть полезными. Обратились в штаб, у нас есть представители штаба #МыВместе в городе Севастополе, озвучили наши возможности. Нам было поручено обеспечить питанием дежурных медицинских работников, которые на въезде и выезде в город осуществляют контроль температурного режима, работают круглосуточно. Поэтому у нас задание, по сути, ответственное. Мы с огромным удовольствием присоединились. Таким образом, стали волонтерами.

Мы стараемся не останавливаться на достигнутом, совместно со штабом, с колл-центром хотим провести акцию «Волонтер на диване», предложив населению готовые комплексные обеды по доступной цене, часть средств из которых будет выделяться на формирование дополнительных бесплатных обедов, которые мы с помощью колл-центра можем предоставить для всех, кому необходима поддержка на сегодняшний день. Вот так, мы – вместе, мы – сила.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо Вам.

Обеды дорогие у вас?

В.Ковязин: Обеды? Нет, обеды будут практически по себестоимости. Только будет небольшой зазор для того, чтобы перечислить в волонтерский штаб. Здесь на самом деле никакой коммерции не будет.

<…>

В.Путин: Спасибо вам.

В завершение вот что хотелось бы сказать, дорогие друзья, коллеги.

Я уже говорил об этом только что, недавно. Хочу ещё раз повторить. Сейчас собралось достаточно много людей в разных регионах Российской Федерации, в разных населённых пунктах, в крупных городах и в небольших населённых пунктах, в посёлках. Но это, конечно, далеко не все, кто работает как волонтёр, как доброволец в самом широком смысле этого слова.

Мы не знаем их имён и их фамилий. Их никто не знает. Но они это делают по зову сердца. И это самое дорогое, вообще, что может быть. Это то, еще раз хочу это подчеркнуть, что в характере, в генетическом, историческом коде нашего человека. В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен.

Прямо скажу: борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке.

Мы доказали, что мы вместе. Мы единая, сплочённая страна. Мы разделяем общие ценности, которые передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего. Ваша самоотверженная работа – главное тому подтверждение. Она вызывает и гордость, и безграничное уважение. Говорю это без всякого преувеличения.

Волонтёры, сотрудники НКО проявляют себя достойно – как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила. Вы взяли на себя колоссальный объём задач.

Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов. Волонтёры и НКО – наши самые надёжные партнёры и единомышленники. И им нужно оказывать необходимое содействие. И не только сейчас, в нынешней экстраординарной ситуации. А всегда, при любых обстоятельствах. Потому что от волонтёров, от тех людей, которые трудятся в некоммерческих организациях, от их энергии и гражданской инициативы во многом зависит решение и сегодняшних, и даже долгосрочных задач, которые стоят перед нашей страной. Ваш труд, энергия, доброта нужны нам всегда, уважаемые друзья, всегда. Ещё раз огромное вам спасибо.

Как мы и договорились, сделаем всё необходимое, чтобы сохранить ваши коллективы, дополнительно помочь тем, кто работает в сложных условиях. И конечно, будем создавать долгосрочные, стабильные условия для вашей деятельности, для расширения вашего участия в жизни страны.

А теперь – о конкретных решениях по итогам нашей встречи на основе тех предложений, которые прозвучали сегодня.

Первое. Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса. Я уже сегодня об этом сказал, хочу это в конце нашей встречи подчеркнуть.

В том числе это касается отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Подчеркну: через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями.

Поручаю Правительству определить чёткие, понятные критерии предоставления поддержки для НКО.

Второе. Вы знаете, что пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы за апрель и май из расчёта один МРОТ, а это 12 130 рублей на каждого сотрудника. Выплаты за апрель поступят, напоминаю, 18 мая, за май – 18 июня. Хотелось бы, конечно, пораньше это сделать, но таковы административные процедуры.

Подобный механизм нужен и для социально ориентированных НКО. Вместе с тем, учитывая специфику их работы, здесь неправильно действовать под копирку. Поручаю Правительству предложить простой, понятный, а главное удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплаты заработных плат. В этой же логике должна быть разработана программа льготных кредитов для НКО для выплаты части заработных плат.

Обращаю внимание: все меры поддержки должны в первую очередь предоставляться НКО, которые уже проявили себя как надёжные партнёры государства и общества. Имею в виду победителей конкурсов Фонда президентских грантов, соответствующих фондов министерств и ведомств, регионов и муниципалитетов.

Третье. Обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: необходимо сохранить объёмы закупок социальных услуг у НКО. Все финансовые обязательства по контрактам с НКО поставщиками социальных услуг должны исполняться ежемесячно. Никаких отсрочек здесь быть не должно.

Четвёртое. Сегодня говорил уже о том, что многие частные компании, компании с госучастием оказывают значимую бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом. Рассчитываю, что всё больше представителей бизнеса будет активно подключаться к таким инициативам. И конечно, нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца. Причём делают это тогда, когда им самим нелегко. Об этом сегодня тоже было сказано.

Поэтому уже принято следующее решение. При расчёте налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Прошу Правительство максимально ускорить внесение в Госдуму соответствующего законопроекта, а депутатов – поддержать, а также предложить и другие дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтёрскому движению и социально ориентированным НКО.

Пятое. Нужно целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные организации, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Считаю, что это может быть сделано по линии Фонда президентских грантов. На реализацию специальной программы из Резервного фонда Президента предлагаю выделить дополнительно 3 миллиарда рублей, в том числе обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтёров.

Шестое. Нужно обязательно поддержать волонтёров, которые работают в условиях повышенного риска. Поручаю Правительству совместно с Ассоциацией волонтёрских центров, с привлечением бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке добровольцев в нынешних сложных условиях.

И наконец, седьмое, очень важное. На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений (то, о чем здесь говорили только что коллеги), где находятся инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждающиеся в особой заботе. Прошу Правительство максимально оперативно определить порядок таких выплат и их параметры с учетом особых условий труда и объема дополнительной нагрузки, которая ложится на плечи этих людей, включая непосредственную работу с людьми, у которых выявлен коронавирус.

Также предлагаю установить выплаты сотрудникам социально-ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку. Коллеги говорили сегодня тоже и об этом. Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ и обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку.

Дорогие друзья! Всегда, при любых обстоятельствах, в любых ситуациях мы с вами должны оставаться людьми, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку. Только так мы справимся с любыми трудностями, всё преодолеем, решим поставленные задачи. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе.

Желаю вам успеха. Берегите себя.

Спасибо.