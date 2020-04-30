Нашла загадочную болезнь у детей во всем мире ВОЗ

Доктора во всех странах заявили, что у детей поражены кровеносные сосуды, сердце и другие органы воспаление, и синдром токсического шока, проявляющийся в форме нарушения пищеварения и лихорадки. У некоторых был коронавирус.

ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет следить за вспышкой редкого заболевания у детей, которое может быть связано с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

Так, во всем мире было зафиксировано около ста случаев заболевания, которые были выявлены в США, Италии, Испании, Франции, Великобритании и Швейцарии.

Доктора по всему миру заявили, что дети поступали в отделение интенсивной терапии с признаками болезни Кавасаки, симптомами которой являются поражающее кровеносные сосуды, сердце и другие органы воспаление, и синдром токсического шока, проявляющийся в форме нарушения пищеварения и лихорадки.

Кроме того, анализы на коронавирус у некоторых заболевших детей показали положительный результат, однако существуют и обратные случаи.

Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.