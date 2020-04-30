75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано шестнадцатого 16 января 1945 г

Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и еще посылаю привет своим племянникам, Боре и Мише и Гале. Я им посылаю свой горячий привет и желаю вашей жизни всего хорошего. Шура, я ваше письмо получил, которое было писано двадцатого числа. Я очень был рад вашему письму, что вы написали. Шура, вы пишите мне, что от Игоря письма не получаете. Я тоже уже не получаю уже больше трех месяцев, не знаю почему не пишет. Пока писать больше нечего. Пока я остаюсь жив и здоров, а дальше не знаю, что будет. Пока, до свидания. Пишите письма чаще. Целую вас всех. Передай привет моей семье, Нюре, Витале, Толе, Лене, маме.



Писал ваш брат (подпись)