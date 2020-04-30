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75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех

21:40 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех

75 дней до Победы: Пишите письма чаще. Целую вас всех75 дней до Победы: Я пока жив и здоров. Дальше не знаю, что будетЕщё 62 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано шестнадцатого 16 января 1945 г

Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и еще посылаю привет своим племянникам, Боре и Мише и Гале. Я им посылаю свой горячий привет и желаю вашей жизни всего хорошего. Шура, я ваше письмо получил, которое было писано двадцатого числа. Я очень был рад вашему письму, что вы написали. Шура, вы пишите мне, что от Игоря письма не получаете. Я тоже уже не получаю уже больше трех месяцев, не знаю почему не пишет. Пока писать больше нечего. Пока я остаюсь жив и здоров, а дальше не знаю, что будет. Пока, до свидания. Пишите письма чаще. Целую вас всех. Передай привет моей семье, Нюре, Витале, Толе, Лене, маме.

Писал ваш брат (подпись)

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