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Кто умрет от COVID-19? Названы смертельно опасные сопутствующие заболевания

21:31 30.04.2020 Фото: pexels.com
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33% поступающих в больницы с коронавирусов погибают от ожирения, деменции, проблем с сердцем, диабетом и астмой.

Кто умрет от COVID 19? Названы смертельно опасные сопутствующие заболевания
Ученые сообщили о смерти 33% поступающих в больницы с COVID-19

Треть пациентов (33%), поступающих с диагнозом COVID-19 в больницы, умирают, но наибольший риск летального исхода прослеживается среди страдающих деменцией и ожирением. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование британского консорциума по изучению коронавируса в четверг, 30 апреля.

Во время исследования были рассмотрены почти 17 тыс. пациентов, попавших в британские больницы с положительным тестом на коронавирус.

Результат показал, что среди тех, кто находился в реанимации, уровень смертности составил 45%. А среди подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 53%.

В то же время ученые выяснили, что 53% из поступивших в больницы пациентов с коронавирусом имели хронические заболевания. У 29% — это заболевания сердца, сопровождаемые диабетом, хроническими болезнями легких или астмой.

Отмечается, что риск смерти был на 39% выше у пациентов с деменцией, на 37% выше у пациентов с ожирением и на 31% — для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи полагают, что причиной повышенного риска смертности у людей, страдающих ожирением, может быть нарушение у них функции легких, что, в свою очередь, может привести к воспалению избыточного количества жировой ткани вокруг внутренних органов. Также это может поспособствовать возникновению «цитокинового шторма» — реакции иммунной системы, в результате которой в организме разрушаются ткани.

Ранее в четверг эксперты организации ISARIC сообщили, что риск летального исхода при заражении коронавирусом и наличии других сопутствующих заболеваний выше почти на 40%. Согласно исследованию, у 50% пациентов, зараженных этой инфекцией, есть от одного до нескольких хронических заболеваний.

Отмечалось, что смертность у страдающих деменцией на 39% выше по сравнению с другими категориями заболевших. На 37% выше риск летального исхода у пациентов с ожирением и на 31% — у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

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От редакции

Стало боязно?

Covid-19, 30 апреля 2020 21:42
В сводках смертности большинства стран не изменилось ничего. Мало того, мы имеем дело с таким количеством дезинформации в СМИ, которого не было в истории.
Больницы стоят пустые!
https://www.youtube.com/watch?v=szWXZCx0jLs
Аноним, 30 апреля 2020 21:42
пока реально (десятками) в день в Бердске не начнут заражаться, так и будут ходить без масок, не соблюдая требования карантина.

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