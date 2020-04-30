ВОЗ: Снимать ограничения по коронавирусу могут начать с 12 мая в России

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая

Введенные в России в связи с пандемией ограничения можно будет постепенно ослаблять после 12 мая, если темпы прироста заразившихся начнут снижаться. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Первое условие: число новых случаев постоянно падает. <…> Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять. 12 мая — это логичная дата», — сказала она, отвечая на вопрос о сроках возможного начала постепенного ослабления ограничений.

Вуйнович отметила, что в Москве ежедневно заражаются по-прежнему 2 800 — 3 000 человек. «Надо, чтобы это число постоянно снижалось. Тогда это будет означать, что число людей, передающих вирус, снизилось. Это надо контролировать», — подчеркнула она.

Для снятия ограничений должен быть выработан соответствующий план, в каждом регионе нужно оценить риски, добавила представитель ВОЗ. «Это не значит, что нужно сразу все открыть, потому что точно будет всплеск заболеваний. Важно, чтобы все население понимало: все меры — физическая дистанция, дезинфекция рук, профилактика на рабочих местах — будут очень важны, чтобы мы могли справиться с коронавирусом, иначе снова начнется эта цепочка», — предупредила она.

Вуйнович предупредила о том, что после ослабления ограничительных мер будет наблюдаться то уменьшение, то увеличение количества заражений коронавирусом. «Сейчас во многих странах изучается, как ослабить меры ограничения передвижения людей, физическое, социальное дистанцирование, большую изоляцию. ВОЗ создало руководство — критерии, которые должны учитываться, когда изучается вопрос ослабления этих мер, — заявила она. — И тогда очень важен один элемент, а именно потенциал системы здравоохранения и общественного здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, чтобы понять, когда появятся новые случаи, выявить их, тестировать, найти контакты и изолировать их на 14 дней».

В таком случае, продолжила представитель ВОЗ, будет возможность отправить на карантин определенную небольшую группу людей и таким образом «предупредить распространение карантина на все общество, страну». «Но этот период будет тяжелым, потому что движение будет идти то вперед, то назад, так что мы должны научиться жить с этим вирусом», — подчеркнула Вуйнович.

Готовность системы здравоохранения РФ

По ее словам, невысокое число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции — результат хорошей подготовки системы здравоохранения России.

«Я должна честно сказать, что это результат подготовленности общей системы и здравоохранения, и санэпиднадзора. Это совместная работа», — подчеркнула она. По ее словам, важную роль сыграло быстрое создание Россией своих тестов, широкое тестирование населения на коронавирус, ранняя диагностика и начало лечения.

«Система здравоохранения сразу всех принимала к себе: не было значительного числа случаев, чтобы человек ходил заболевший пять, шесть, десять дней и только, когда больше не мог дышать, попадал в больницу», — указала представитель ВОЗ.

«Можно сказать, что у россиян достаточно хороший иммунитет и состояние здоровья», — добавила Вуйнович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тяжелая форма заболевания коронавирусной инфекцией фиксируется только в 5% случаев.

Защита старшего поколения

Россия смогла уберечь пожилое население от массового заражения коронавирусом, заявила Вуйнович. «Еще Россия смогла уберечь свое старшее поколение. В РФ только 15% заболевших — это люди старше 65 лет, а если смотреть на другие страны, там огромное количество заболевших, заболевание разрасталось, как пожар, среди этой уязвимой части населения. Так что [в России] вирус не смог поразить самых уязвимых. Так получилось благодаря ранним мерам, которые были приняты», — сказала она.

Вуйнович отметила, что для старшего поколения изоляция сыграла большую роль. «Она, конечно, имеет свой минус, но тем не менее большого поражения вирусом в этой группе людей получилось избежать. При этом есть очень много интернатов, которые сейчас находятся на карантине. Тоже непопулярная мера, но она уберегла эти интернаты от заражения», — продолжила представитель ВОЗ.

Она привела в пример ситуацию в некоторых станах Европы, где наблюдается высокая смертность в тех случаях, когда вирус был занесен в дома престарелых. «На эту часть населения надо обратить внимание, потому что и в будущем они будут уязвимы. Это не значит, что их надо полностью изолировать, но надо очень жестко применять меры инфекционного контроля, чтобы эти люди были практически защищены от возможного проникновения вируса в их коллективы», — указала Вуйнович.

Меры предосторожности

Россияне должны продолжать придерживаться мер предосторожности и после снятия строгих ограничительных мер, заявила Вуйнович. «На какое-то время надо понимать, что следует находиться рядом со своими близкими или знакомыми без очень близкого контакта, просто надо соблюдать дистанцию. Не надо подходить очень близко к людям, с которыми вы не живете вместе. Это первый шаг. Возможно это будет сохраняться до создания вакцины или появления значительной прослойки людей с иммунитетом», — сказала она.

Вуйнович также отметила необходимость придерживаться стандартным нормам гигиены, как мытье рук. Она добавила, что такая мера предосторожности, как ношение маски также сокращает риски, но пока точно неизвестно насколько. «И, конечно, надо следить за рекомендациями здравоохранения и системы санэпидемнадзора своей страны. Эти рекомендации не для того, чтобы сделать людям некомфортную жизнь, а чтобы абсолютно предупредить массовое заболевание», — заключила представитель ВОЗ в РФ.