Пожаловались Путину: Закрылась половина российского бизнеса в карантин. Многие — навсегда

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис. По мнению бизнес-омбудсмена, в этих условиях того, что сейчас делает правительство, недостаточно. Какие он предлагает меры по поддержке бизнеса.

Борис Титов написал президенту предложения по поддержке бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — говорится в письме.

Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер. Сейчас, по данным бизнес-омбудсмена, более 50% бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность, передает РБК.

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие:

разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм;

предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте—апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. Список наиболее пострадавших от кризиса отраслей — расширить;

разрешить предпринимателям отправлять работников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее МРОТ в месяц. На время карантина приравнять индивидуальных предпринимателей без наемных работников к самозанятым;

запретить банкам ухудшать кредитную историю компаний, пострадавших из-за пандемии. Для поддержки торговли снизить плату банкам за эквайринг до 1%;

запретить отключение коммунальных услуг до конца 2020 года для пострадавших предприятий, заморозить энерготарифы до конца 2021 года и запретить взыскание неустоек за неуплату коммунальных платежей;

предоставить торгово-развлекательным центрам налоговые каникулы на полгода и на тот же срок — мораторий на взимание платы по кредитам;

объявить амнистию для тех, кто был осужден за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Правительство России уже приняло несколько пакетов мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, в соответствии с ними малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может претендовать на субсидии для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. По оценке кабмина, по состоянию на 17 апреля общая сумма помощи в рамках двух пакетов мер составляет 2,1 трлн руб.

27 апреля премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий. Они должны быть сведены воедино Минэкономразвития, которое представит их правительству 30 апреля.

Президент Владимир Путин, несмотря на жалобы бизнеса, ранее продлил период нерабочих дней до конца майских праздников. Объясняя необходимость сохранения ограничений, глава государства заявлял: «В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения… Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем». Предложения отменить ограничения вопреки угрозе жизни граждан Путин называл эгоистическими и безответственными.