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Сломалось пластиковое окно? Не беда, ТК «Паяр»с легкостью исправит любые поломки

08:39 01.05.2020 Фото: pxhere.com
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Починка, замена и полная смена окна — это то, что с легкостью может сделать фирма «Паяр».

Сломалось пластиковое окно? Не беда, ТК Паярс легкостью исправит любые поломки
«Паяр» — это знак качества

Починка, замена и полная смена окна — это то, что с легкостью может сделать фирма «Паяр».

Какие-то элементы оконной системы перестали работать, проблема с открыванием и закрыванием? Все просто, стоит лишь набрать номер 2-77-88 или 8-913-469-7514 и все поломки быстро будут исправлены.

Наша компания на рынке уже много лет, мы зарекомендовали себя как ответственную, профессиональную и уважающую клиента фирму. Люди возвращаются к нам за окнами, потому что «Паяр» — это знак качества! Нас советуют знакомым и друзьям, не переживая за результат работы.

Паяр — всегда высокое качество пластиковых окон!

г. Бердск, ул. Ленина, 69 (БСТ), офис 103.

Источник: Раздел ТК «Паяр» на сайте Весь Бердск

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