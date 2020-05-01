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Недвижимость

АН «Атлас» — это надежный и верный помощник на рынке недвижимости

08:57 01.05.2020 Фото: pxhere.com
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Вам нужно решить свой вопрос с недвижимостью быстро, выгодно и качественно? — Это реально! с АН «Атлас.

АН Атлас это надежный и верный помощник на рынке недвижимости
Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости в АН «Атлас»

Вам нужно решить свой вопрос с недвижимостью быстро, выгодно и качественно? — Это реально!

Вы не знаете всех тонкостей и боитесь подводных камней на просторах рынка недвижимости? — Мы знаем!

Профессиональная помощь в решении любых жилищных вопросов связанных с недвижимостью:

— Бесплатная консультация для наших Клиентов и потенциальных Заказчиков.
— Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости: квартир, комнат, коттеджей, дач, земельных участков;
— Помощь в подборе ипотечной программы (схемы кредитования) наиболее выгодной для Вас, проведение сделок с использованием кредитных средств, тесное сотрудничество с представителями банков;
— Оформление Объектов недвижимости в собственность;
— Переоформление документов на Объекты недвижимости;

— Помощь в сборе и формировании пакета необходимых документов для проведения сделки и государственной регистрации права;
— Составление договоров (предварительный договор или соглашение об авансе/задатке, договор купли продажи) в простой письменной форме, помощь в организации нотариальных сделок;
— Оформление и сопровождение сделок с недвижимостью;
— Помощь в получении кадастрового паспорта, в том числе на земельный участок;
— Помощь в получении  технического паспорта на комнату, квартиру, дом или строения;
— Проверка истории и юридической чистоты приобретаемого Объекта недвижимости;
— Организация безопасных взаиморасчетов между сторонами;
— Работа с воинскими и жилищными сертификатами, военной ипотекой.

Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-928-6680, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2  АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН «Атлас» на сайте Весь Бердск

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