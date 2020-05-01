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#Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

17:01 01.05.2020
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Как можно прислать фото своего героя? На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, в офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ, фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.

Прочтите! Загружая изображения и представляя информацию о ветеране, я даю согласие на обработку его персональных данных в предоставленном мною объем, в целях размещения ее в проекте «Бессмертный полк. Онлайн» и подтверждаю, что обладаю законным правом предоставить такое согласие от имени ветерана».

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Кулинич Иван Еремеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Матвеев Дмитрий Кузьмич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Полынцев Василий Алексеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Калоша Михаил Евтихеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рухлов Николай Илларионович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Пешнин Василий Гаврилович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Пушников Михаил Константинович

Пушников Михаил Константинович, родился 12.12.1925 г.
Воевал с 1943 г. 1 Прибалтийский фронт Был ранен при
взятии Кёнигсбе́рга

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Богатырёв Дмитрий Степанович — Герой Семьи Марковых! Мы помним, любим, гордимся!

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Какаев Никифор Павлович

В строй встала Елена Синицина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Бохан Степан Мартынович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Лютов Григорий Иосифович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Корниенко Константин Петрович

В строй встала Елена Корниенко

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Серов Иван Федорович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Яценко Федор Маркович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Фесько Григорий Лукич

В строй встала Малена Райс

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сурнин Михаил Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сурнина Анна Петровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рябцев Борис Михеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Александр Алексеевич

Татаринов Борис: » Я Помню! Я Горжусь! Своим дядей Татариновым Александром Алексеевичем,ур.с.Завьялово,Искитимского района.Призван осенью1941г.Воевал в развед.взводе: Калининский и 3Украинских фронт. Участвовал в освобождении г.Великие Лук, Кенигсберга.Награжден медалями: «За освобождение Великих Лук» , «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Стрельцов Илья Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Прадед Владыко Владислава, ученика 5 А лицея 6.

В строй Бессмертного полка встала семья Владыко

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Прислонов Николай Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринова Елена Степановна

Родилась 15 мая 1919 года
Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске.
Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Коврижко Илья Павлович. Герой Советского Союза

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зубарев Дмитрий Фёдорович

Зубарев Дмитрий Фёдорович 
Жил и призывался в армию с Верхошижемского района
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Чутченко Сергей Никитович

Чутченко Сергей Никитович, сержант 
Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Михаил Алексеевич

Я хочу пройти в  " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись  домой. Имеют множество наград: медали и ордена.
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Лаврентий Иллрарионович

Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.

 

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Афанасьев Георгий Иаксимович

Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Фото прислала Анна Путилина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Глазков Василий Иванович

Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня   1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к .  по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Ларцев Николай Иванович

Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г.  в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотова Нина Федоровна

Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время  войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич

О своем герое рассказал Михаил Татаринов:

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.

Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сержант Сметанников Афанасий Павлович (21.08.1909-05.04.1988)

25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.

Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Гавенко Нина Семеновна.

1930гр. В 11 лет уже была участником трудового тыла

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Родыгин Николай Романович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Романцов Фёдор Макарович

Романцов Фёдор Макарович  10.04.1917 – 09.11.1988 г.
Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Толстых Надежда Лазаревна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Копытов Василий Иванович

Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.

Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн


Лозовик Потап Филиппович, рядовой. Герой Елены Лапиной

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Семья Копыриных встала в строй со своим героем

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич, годы жизни 1923-2001.

В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:

— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Мои родители — Кабаков Никифор Андреевич и Кабакова Антонина Севостьяновна. Прислала Лариса Никифоровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Герой Анны Исаковой (Семенчиной)

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.

https://vk.com/kurersredaberdsk

В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,

фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн


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От редакции

Помним и чтим всех, погибших, ушедших и живых.

Аноним, 12 апреля 2020 21:31
Вот тебе раз, а как так??? А как же Covid-19??? Хотя о чём это я, дуракам же закон не писан и они как стадо баранов попрутся шествовать. То что это немного не вяжется со сложившейся ситуацией похоже мало кого волнует.
Аноним, 13 апреля 2020 01:03
Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ. -...распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России. (всё что нужно знать тем, кто кричит победобесие)
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Имя, 13 апреля 2020 15:53
Да ни кто ни куда не пойдет.. там же написано: идёт он-лайн
Аноним, 27 апреля 2020 19:00
мозги включи,это онлайн полк.Никто никуда не пойдет.Вас очень жалко,вы даже и не можете никуда пойти в дальнейшем,когда снимут все ограничения
Аноним, 13 апреля 2020 01:04
Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ. -...распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России. (всё что нужно знать тем, кто кричит победобесие)
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.

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