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Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска

22:24 01.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. В этой школе можно забрать сухпаек и 30 апреля с 9 утра.

Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
В семье Калантаевых четверо детей

29 апреля начали выдавать сухие пайки в школах Бердска для учеников из малообеспеченных, многодетных семей, с ОВЗ и инвалидов. Всего 3000 детей получат такую поддержку в городе.

В школе № 9 приготовили 153 набора. Несколько родителей уже ушли довольные с несколькими пакетами сухпайков. Сергей и Юлия Калантаевы пришли сегодня 29 апреля, в школу, не для того, чтобы забрать ребятишек, а для получения продуктов. Родителям четырех детей, трое из которых школьники, продуктовые наборы — большое подспорье. Глава семьи сейчас на больничном, доходы мамы сократились из-за пандемии коронавируса.

— Приятно получать такую помощь. Почаще бы. У детей аппетит хороший. Очень любят бутерброды,- признался «Курьер. Среда. Бердск» многодетный папа.

В списке продуктового набора самое необходимое: растительное масло, гречка, макароны, мука, консервы мясные и рыбные. Из сладкого: вафли и шоколад. Список продуктов тщательно сверяется и пересчитывается.
Продуктов на ораву ребятишек получилось несколько пакетов и коробка. Улыбающиеся и довольные родители признаются, что такого запаса продуктов хватит на два месяца.

— Сегодня получают продуктовые наборы родители школьников с 1 по 7 класс. Завтра с 9 утра можно будет забрать сухпайки для учащихся 8-11 классов. Пока люди будут идти, будем всем выдавать. Если у кого-то не получится прийти, ждем в любое время. Продукты все качественные. Можно прийти домой и начинать готовить еду, — рассказала директор школы №9 Вера Забелич.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, для получения продуктового набора, родителям нужно с собой иметь паспорт. Сумма сухпайка рассчитывается из тех, денег, которые выделялись на питание детям в день. Малообеспеченным и многодетным — 45 рублей, а детям с ОВЗ и инвалидам до 10 лет — 123 рубля, старше 10 лет — 140 рублей в день.

Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

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Аноним, 29 апреля 2020 16:35
еще быв эти многодетные родители воспитывали своих детей,а то в первых рядах за продуктами
Аноним, 29 апреля 2020 17:40
Очень верно
Алина, 30 апреля 2020 11:47
Давайте уже раз и навсегда нашим, что многодетный, не значит неблагополучный. Я мама пятерых детей. И знаете, слава Богу, не считаю нашу семью бедной. У нас дети, одеты и обуты, накормлены, ухожены,каждому уделяем внимание и дарим свою любовь. Мы можем позволить себе покупать им вкусняшки, фрукты, игрушки. Хотя я в отпуске по уходу за ребенком ему 4.5 мес. Муж прлучает не более 25 тыс. В месяц. Я тоже получала не более 20 тыс. И прекрасно живём. От государства пособия не ахти, но и они помогают держаться, так сказать, на плаву. И рожала не для того чтобы пайки от этого государства получать.
Аноним, 30 апреля 2020 12:16
У нас тоже многодетная семья и в отличии от многих не многодетных наши дети одеты лучше всех, накормлены, учатся на отлично и посещают все кружки, которые хотят. Так, что нужно заботиться о детях и не важно сколько их в семье. А то у некоторых один, и с тот не нужен!
Сардар, 30 апреля 2020 15:07
В Краснодаре никто не помогает ни чем.Я оказался безработным,у меня четверо детей.Ни до одной службы города дозвониться невозможно.Ни какой помощи от города,ни каких продуктовых наборов.В Краснодаре никакая помощь не оказывается
Аноним, 30 апреля 2020 19:41
Любимые мои родственники, хватит писать анонимно, ковыряйтесь в своей семье а не в нашей!!!
Анонимович, 30 апреля 2020 20:05
Дорогие родственники,которые так хорошо помогаете,запаситесь содой от изжоги,лучше бы не коменты здесь писали,а такими же коробками помогали этой семье,которые сейчас в трудной жизненной ситуации.Воспитайте своих идеальных детей,а потом другим советуйте.
Аноним, 29 апреля 2020 16:41
НВР:
никто не откажется от такой приятной халявы
Аноним, 29 апреля 2020 18:18
особенно если ребенок только числится в школе.
Аноним, 30 апреля 2020 00:18
А это как?
Аноним, 30 апреля 2020 06:52
А это как? Есть дети изначально на домашнем обучении (инвалиды, больные. т. д.) , и в данный момент для них нет такой гос. поддержки.
Жанна, 30 апреля 2020 13:51
Им всегда питание компенсируют, хоть поинтересовались бы прежде чем писать
Аноним, 30 апреля 2020 07:42
НВР:
Да
Светлана, 30 апреля 2020 08:35
А в 217 школе выдали детям самые плохие пайки ,вытащили от туда соки и молоко ,так и отдали родителям.и продукты везде выдают хорошего качества а в этой школе низкого качества.вопрос чем занимается руководство школы.
Аноним, 30 апреля 2020 10:24
"Дарёному коню в зубы не смотрят".
Елена, 30 апреля 2020 14:25
Это не руководство школы собирает пайки, а городской отдел образования тендеры проводит
Сара, 30 апреля 2020 16:45
Ну неправда, мы получили в 217,нормальное качество, и соки дали, и молоко.
Lex Luthor, 30 апреля 2020 09:24
Меня вот только мучает вопрос. А почему обед в школьной столовой стоит 75рэ.а расчёт на сух. Паек идёт по 45рэ??
Аноним, 30 апреля 2020 11:03
потому что льготники питаются за 45 рублей и именно эту сумму выделяет государство
Аноним, 30 апреля 2020 12:22
Например, потому, что обед готовят повара (трудозатраты), да на плите(энергозатраты). Устраивает такая версия или она оч.сложная?
Птп, 30 апреля 2020 09:26
Завидуйте молча. В 11 школе решили сэкономить на сгущеное молоке. Дали дешёвую "сгущёнку" Лучше бы вместо 2х банок ерунды, одну хорошую дали. И никто никому ничего не дарит. Дают то, что государство должно дать. Так как уже выделены деньги были на питание детей льготников, их возвращают детям таким вот образом. И если ребёнок только числится в школе, а обучается на дому, паек ему не положен. Так что не переживайте, сердечные вы наши.
Алина, 30 апреля 2020 11:59
Как многодетная мать, хочу добавить. Интересовалась я пайками из школы, нам написали не положено. Так почему другим положено, а нам нет, спросила я у местной власти, а потому что приняли положение, чтобы, те кто питается в школе бесплатно, пока сидят дома, в льготе не нуждаются. И приравняли их к остальным. Я как человек неконфликтный, что, да скорее всего так правильнее, ведь не льготники тоже все дома сидят и им было бы обидно.
Но мир не без добрых людей. Глава местного самоуправления подвёз нам коробку с провизией от спонсора- депутата, а через две недели, ещё пакет с молочной продукцией от местного молокозавода. И ведь надо писать не то что недоложили, этого или того,будьте оптимистичнее что-ли. Зато дали хоть что-то , но приятно.
Аноним, 01 мая 2020 10:55
Числится в школе-это значит не посещает школу,хулиганит.Короче -родители вообще не занимаются этим ребенком,а за пайком принеслись в числе первых с улыбкой
Солнце, 30 апреля 2020 09:52
В дорогино в черепановском районе тож пайки сухие выдавали,но там не шоколада,не сгущенки,не муки и масла,как я читала много чего не достает....есть сок,молоко ,гречка,рис,макароны,чай 100гр,тушенка одна банка и 2 консервы рыбной ну и вафли мягкая из сладостей меньше лодошки...почему такая разница со всеми?!у кого че...в московской облости 2 коробки полностью набитые,а у нас че?!ощущение что подьели по пути к нам)))как то не есть хорошо....
Солнце, 30 апреля 2020 10:02
В дорогино в черепановском районе сладкого в пайке не было,кроме одной крошечной мягкой вафли ...не было не масло,не шоколада,не муки и по сравнению с некоторыми пайками других регионов и московской обл,естественно москвы у нас влезло все в полпакета:сок,молоко,2 гречки,рис,2 макароны,чай 100гр,1 тушенка,2 консервы...Ну и эта ВАФЛЯ)))признавайтесь,кто обобрал наших ребятишек?!приятного вам аппетита)а ощущение именно такое....как всегда)
Аноним, 30 апреля 2020 11:05
Что там на пару месецев то три пакетика???
Аноним, 30 апреля 2020 11:07
А в Омске дали только макароны 1 кг,гречка 800 но,масло растительное, гречка ,перловка , карамелька 200 гр ( необожритесь) ,пачка сушкек(переломайте зубы, у ребёнка из за этого зуб сломался) 2 кг муки, 1 кг сахара!
Валера, 30 апреля 2020 11:09
А в Омске дали только макароны 1 кг,гречка 800 но,масло растительное, гречка ,перловка , карамелька 200 гр ( необожритесь) ,пачка сушкек(переломайте зубы, у ребёнка из за этого зуб сломался) 2 кг муки, 1 кг сахара!
Аноним, 30 апреля 2020 11:33
НВР:
6
Валентина, 30 апреля 2020 12:34
В Маслянинском районе, деревня Малая Томка-пакет гречки, пакет лапши, мюолна консервам, литр сока и пакет(5рублей)
Я, 30 апреля 2020 13:04
Честно говоря вообще ни чего от государства не хочется получать, ладно с сух пайками всё просто,пошел взял! А вот когда пособия и т.д. то это выглядит так унизительно, даже если не хватает на что-то денег лучше подищу доп работу чем пойду у государства спрашивать!
Аноним, 30 апреля 2020 13:49
НВР:
Очень нужнавсе на карантина аденьгине все получают
evro, 30 апреля 2020 14:24
Я зашла в магазин при фабрике обуви за масками,я там уже несколько раз покупала. А у них теперь есть полка добра. Это для нуждающихся. Там продукты долгосрочного хранения и одежда хорошая детская. Может,кто нуждается, зайдет туда. Ленина,89/6 2-й этаж. Я была очень удивлена,потому что ни в одном другом магазине такого в Бердске еще не видела.
Аноним, 30 апреля 2020 14:35
На два месяца? На две недели не хватит, позор, это ладно возмещение питания в школах а где правительство?
Аноним, 30 апреля 2020 15:36
НВР:
Конечно - Нужна!!! Это очень глупый вопрос!!!!
Ольга, 30 апреля 2020 16:07
Ребенку в школе дали сухпаек без консервов,тушонки,шоколада.А другим маленьким 6 и 7 лет нет сказали когда на детские справки подадите после того как отработаете 3 мес.Они я поняла кушать не хотят приехала из Москвы месяц назад только устроилась здесь на работу сидим без денег а властям лишь бы самим нажраться.
Пип, 02 мая 2020 00:39
Так шуруйте назад, в Москву, если что то здесь не устраивает
Аноним, 30 апреля 2020 17:26
Важно не то,что многодетные,просите, унижаетесь, пока сам не побываешь в этой шкуре не поймешь , у меня четверо детей, муж потерял работу и не смог найти , а тут карантин. И детям я не могу сказать что сладкого не будет, кроме чая , а помощь это государственная , если она есть то должна быть всем и одинаковая , а дети все скушают я то это знаю, если раньше мне было бы стыдно ,то сейчас нет !И поймут те люди у которых 3 или более детей (много еды не бывает).
Аноним, 30 апреля 2020 17:34
НВР:
У нас в Краснодарском крае много таких семей и нам ни кто ни чего не дает
Аноним, 30 апреля 2020 17:46
НВР:
Да!!!!!!!!!
Слуга народа, 30 апреля 2020 18:02
Люди ау! Вы чего? Вашими честно заработанными деньгами распоряжаться, как хотят, а вы и рады стараться, молчите, сопли на кулак наматываете, а нам не дали... И тд. Вам обязаны были выдать сухпойки, государство выделила из ваших оплаченных налогов деньги на питание ВАШИХ Детей!!! И вы имеете полное право требовать предоставление чеков на выданную сумму, соответствует ли она вами полученной. Какой то"дядя" сидит и распоряжаться вашими деньгами, хочу выдам сух пойки, хочу в карман положу себе, скажу, что не положено. Люди читайте больше, вникайте в политику, изучайте свои права и экономику! Саморазвивайтесь и только тогда вы поймёте, как правильно отстаивать свои права и интересы! И никто вам не сможет сказать нет или обидеть вас. Хватит сидеть как опущенные!
Аноним, 30 апреля 2020 18:06
НВР:
Да очен нужна помощь
Аноним, 30 апреля 2020 19:42
Для того,чтобы получить сухой паек многодетным,обязательное условие это малообеспеченная ,многодетная семья.Просто многодетным паек не положен.
назарик, 30 апреля 2020 19:50
нет, не обязательно. Малообеспеченным не обязательно быть многодетными, а многодетным не обязательно быть малообеспеченными. Я просто многодетная, не малообеспеченная. Нам паек выдали.
Аноним, 30 апреля 2020 20:29
"Просто многодетным паек не положен."
зачем вот врать то?
Положен и дают без проблем
Аноним, 01 мая 2020 01:37
Положен у меня многодетная семья но не малоимущая и мы получаем
Ирина, 30 апреля 2020 19:58
НВР:
Нужна.
Ирина, 30 апреля 2020 20:01
У нас тоже многодетная семья, двое учеников, но нам к сожалению ничего не дают. Обидно конечно, что государство одно, а везде по разному. Я конечно за. Амурская обл.
Аноним, 30 апреля 2020 20:30
Ирина, а что вы делаете на Бердском сайте? Вы хоть знаете где этот город находится?
Аноним, 30 апреля 2020 20:39
Я считаю такие сухпайки должны и обязанны давать всем детям а не только многодетным и т.д. и что за глупости на 2месяца. У меня трое детей мало того что не качественно и на 2недели максимум. А государство для галочки. Ростов -на -Дону

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