Изобрел первый в мире вездеход для инвалидов-колясочников выпускник НЭТИ в Новосибирске. Смотрите видео испытаний на пандусе-убийце

Инвалидная коляска-ступенькоход с полным приводом очень пригодится для грибников и рыбаков с ограниченными возможностями. Ноу-хау проверили в грязи, на песке и лестнице.

Во время испытаний на пандусе

Выпускник Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Иван Невзоров сделал первую в мире полноприводную коляску-ступенькоход. Устройство позволяет инвалиду не только самостоятельно спуститься и подняться по лестнице, но и проезжать по бездорожью, в том числе по грунтам с низкой несущей способностью: грязи, песку, илу. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ.

Испытания коляски CaterwilGTS 4WD прошли в середине апреля на берегу озера Юго-западный, коляска справилась с залитыми водой колеями и глубоким песком. Коляска снабжена полным приводом на все колеса, а также грязевой резиной с глубокими грунтозацепами. За счет небольшого веса и малого давления на грунт проходимость коляски сопоставима с проходимостью подготовленного внедорожника. Кроме того, коляска значительно превосходит любой автомобиль по маневренности за счет того, что может разворачиваться на месте, как гусеничный вездеход, что дает ей преимущество перед автомобилями на бездорожье.

«Зимой 2019 года мы испытывали коляску на чудовищном пандусе-убийце одной из новосибирских аптек, его угол был большее 24градусов. Коляска смогла преодолеть его с трудом, только благодаря мастерству нашего пилота Юрия Ларина, профессионального кибатлон-спортсмена, который неоднократно побеждал в международных гонках на инвалидных колясках. Мы подумали: для России нужна коляска, которая сможет брать даже такие препятствия. Потом мы подумали: ведь среди инвалидов могут быть и рыбаки, и грибники, и просто любители прогулок по лесу. Сейчас они не могут заниматься своим хобби, когда это им этого захочется, вынуждены обращаться к помощникам и сопровождающим. Но наша коляска даст им возможность поехать на реку или в лес когда вздумается. Хотя проехать по берегу реки иногда бывает проще, чем по некоторым улицам российских городов, так что коляска пригодится не только рыбакам», — объясняет идею продукта Иван Невзоров.

Напомним, что в мае 2018 года Иван Невзоров испытал первую в мире инвалидную коляску-вездеход, управляемую силой мысли. Такая коляска нужна для инвалидов, которые обездвижены полностью и не могут управлять обычной коляской с помощью рук. А в ноябре 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил своим подчиненным найти площадку для расширения производства компании «Катэрвил».

В 2012 году Иван Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ, а в 2014-м вместе с женой Галиной основал компанию по разработке и производству инновационных средств передвижения для инвалидов-колясочников. Инженер отмечает: «Идея проекта появилась у меня еще в студенчестве, но тогда нужно было закончить учебную работу над триботехнической машиной ТТМ–001 (устройство для проверки материалов на износостойкость). Сейчас можно сказать, что знания, которые я получил в вузе, помогли мне воплотить мои невероятные идеи в жизнь».