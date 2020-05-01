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До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова

21:25 01.05.2020, Марина Волкова Фото: Елены Белуосовой
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Если бы школы работали в штатном режиме, то сроки бы не изменились сильно. График окончания учебного года для всех классов читайте в этом тексте.

До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова
Жанна Тузова заявила о сроках окончания учебного года 2020

Сегодня, 30 апреля, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова назвала сроки окончания учебного года-2020.

— До конца мая. Если бы мы работали в штатном режиме, то было бы также. Мы написали рекомендательное письмо, где прописаны сроки окончания учебного года: для 1-4 классов до 25 мая, 5-8 классы, 9 и 11 классы до 30 мая. Единственно, что в этом графике 10-е классы до 5 июня. Все руководители работают над этим вопросам, анализируем по всем учебным программам и предметам их выполнение. Постараемся максимально 30 числом закрыть учебный год, — сообщила Жанна Леонидовна.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Ура?

Аноним, 30 апреля 2020 10:49
Понаодевали ЦАКИ пацаки,смотреть противно.
Аноним, 30 апреля 2020 13:54
некоторым и после лучше не снимать масочку
Аноним, 30 апреля 2020 11:06
НВР:
А что изменится, если детей отпустить сейчас? Ничего. Дети уже не учатся второй месяц. То, что называют дистанционным обучением, является всем, только не обучением. Да, и до возникших проблем, детей учили "...чему-нибудь и как-нибудь..." Чему учат сейчас понять невозможно.
Есть такая ситуация в общении учителя и ученика. Учитель говорит одно и точно знает, что он сказал, ученик это слышит и точно знает, что услышал. Но в итоге разговор про Фому и про Ерёму. А, учитывая то, что большая часть учителей "не дружит" с современными технологиями, не у всех есть возможность участвовать в этом процессе и, главное, все не хотят этого, то результат нулевой. Дистанционное обучение - это принципиально иной процесс, требующий высокой культуры общения и иных знаний. Мы к этому не готовы.
И как бы нам не хотелось, но мы по технологическим возможностям обучения находимся в 20-х годах прошлого столетия. А все технические новшества - это микроскоп в руках мартышки.
Лана, 30 апреля 2020 12:10
Дистанционное обучение, в таком виде, это по сути конкурс родителей - кто лучше "спляшет". Или родитель целыми днями сидит и разбирается сам, а потом объясняет своему чаду, что же хочет от него "мучитель" (при этом других дел у родителя нет и работать тоже не нужно) или...ребенок брошен и разбирается самостоятельно и при этом понял или нет никого не волнует, а получив "заслуженную" двойку "добрыми" словами вспоминает школу, учителя, директора, УА.....
Гость Очередной, 30 апреля 2020 13:30
Дистанционное обучение в том виде, в котором оно есть - это не прихоть, а вариант выхода из сложившейся ситуации.
Вы хотели как? Всех распустить на каникулы, а потом поучиться летом? Или вообще не учится? Или учиться часов в порядком, несмотря на все угрозы? Или наверстать все с сентября?
Вам как не крутанись - не угодишь.
Учителям тоже не в прикол эти круглосуточные вопросы по всем каналам связи.
Все должны только в ваше положение войти. Потому что "ну я же работаю". А другие - нет, блин, не работают - погулять вышли...
Лана, 30 апреля 2020 14:35
Да никто не говорит о том, что не нужно учиться! Я говорю о порядке в системе образования - вернее о его отсутствии! Учителя сами забрасывают нужными и не нужными задачками в виде рисунков, оформления например пословиц и.т.д. Всего должно быть в меру и в рамках единой программы, а у нас получается, что каждый "поет" как хочет. Ни один учитель не поинтересовался насколько дети поняли материал! Или у Вас конференции проходят? Ни все учителя работают с электронной почтой! В школу им несите, мы тетради потеряем, а потом громче всех будем кричать, что никто ничего не делает!!! Может не у всех так?
Аноним, 30 апреля 2020 13:40
Как эти современные родители задолбали.Мы учились,предки даже не знали когда и как делали уроки.Мы опасались социального статуса внутри класса двоечника-троишника, и еще боялись родительских собраний.На следующий день после которого все спрашивали сколько на попе звездочек.А еще всегда помогали родителям,бабушкам,младшим сестрам и братьям в учебе.На тренировки и в кружки ходили родители даже ьне знали в какие.Перечислять можно много, и прекрасно жили.
Лана, 30 апреля 2020 14:40
Согласна на все 100! Но, раньше никто не снижал оценку, например по биологии, за то, что НЕКРАСИВО нарисован микроскоп. Оценка вообще не показатель знаний сейчас! Тройка в то время даст фору пятерке сейчас)
Аноним, 30 апреля 2020 14:33
У нас школы не готовы работать дистанционно. Абсолютно не готовы.
- системной подачи материала нет;
- адекватной методики обучения нет;
- контроля усвоения материала нет;
- средства коммуникации в состоянии от среднего до отвратительного.
Непосредственно в нашей школе учителя от своей работы практически самоустранились. Идет раздача домашних заданий, порой вообще неадекватного объема. Сбор решений - кто в лес, кто по дрова. У одних эл.почта, у других ватцап, третьим задания надо таскать в письменном виде непосредственно в школу и т.п. Повальное списывание ответов, использование онлайн решебников и т.п.
Реальных знаний по предметам, при такой организации, не будет.
Аноним 10, 30 апреля 2020 23:19
Скажу так -провалились наши начальники в отделах образования...Дочь давно занимается с репетиторами он-лайн. Есть и электронные доски, есть индивидуальные занятия, есть групповые, разные платформы и лекции и контроль (учителя из разных регионов ведут занятия, групповые из Москвы). Мы то вот привыкли так учиться. Когда ситуация привела всех школьников на он-лайн обучение мы были готовы и не думали,что это оказывается проблема для бесплатного образования в школах!! В системе образования, которое требует инженеров воспитывать...в школах, которые создают инженерные классы с одним-двумя часами информатики, на деле показали чего стоят все эти "громкие слова". Вот на деле и показала ситуация, чего стоят наши чиновники наверхах. НИЧЕГО! в космос люди летают, а тут не могут он-лайн урок сделать! Бред и полный отстой. ПРОВАЛ системы образования полнейший...
Аноним 10, 30 апреля 2020 23:21
нам повезло, что мы давно не надеемся на систему образования в школе и сейчас хотя бы есть время заняться тем, что действительно нужно. Учиться в своем режиме. Хотя бредовых заданий хватает и учение сейчас -полное САМООБРАЗОВАНИЕ.

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