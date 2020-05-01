До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова

Сегодня, 30 апреля, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова назвала сроки окончания учебного года-2020.
— До конца мая. Если бы мы работали в штатном режиме, то было бы также. Мы написали рекомендательное письмо, где прописаны сроки окончания учебного года: для 1-4 классов до 25 мая, 5-8 классы, 9 и 11 классы до 30 мая. Единственно, что в этом графике 10-е классы до 5 июня. Все руководители работают над этим вопросам, анализируем по всем учебным программам и предметам их выполнение. Постараемся максимально 30 числом закрыть учебный год, — сообщила Жанна Леонидовна.
Автор видео Елена Белоусова
А что изменится, если детей отпустить сейчас? Ничего. Дети уже не учатся второй месяц. То, что называют дистанционным обучением, является всем, только не обучением. Да, и до возникших проблем, детей учили "...чему-нибудь и как-нибудь..." Чему учат сейчас понять невозможно.
Есть такая ситуация в общении учителя и ученика. Учитель говорит одно и точно знает, что он сказал, ученик это слышит и точно знает, что услышал. Но в итоге разговор про Фому и про Ерёму. А, учитывая то, что большая часть учителей "не дружит" с современными технологиями, не у всех есть возможность участвовать в этом процессе и, главное, все не хотят этого, то результат нулевой. Дистанционное обучение - это принципиально иной процесс, требующий высокой культуры общения и иных знаний. Мы к этому не готовы.
И как бы нам не хотелось, но мы по технологическим возможностям обучения находимся в 20-х годах прошлого столетия. А все технические новшества - это микроскоп в руках мартышки.
Вы хотели как? Всех распустить на каникулы, а потом поучиться летом? Или вообще не учится? Или учиться часов в порядком, несмотря на все угрозы? Или наверстать все с сентября?
Вам как не крутанись - не угодишь.
Учителям тоже не в прикол эти круглосуточные вопросы по всем каналам связи.
Все должны только в ваше положение войти. Потому что "ну я же работаю". А другие - нет, блин, не работают - погулять вышли...
- системной подачи материала нет;
- адекватной методики обучения нет;
- контроля усвоения материала нет;
- средства коммуникации в состоянии от среднего до отвратительного.
Непосредственно в нашей школе учителя от своей работы практически самоустранились. Идет раздача домашних заданий, порой вообще неадекватного объема. Сбор решений - кто в лес, кто по дрова. У одних эл.почта, у других ватцап, третьим задания надо таскать в письменном виде непосредственно в школу и т.п. Повальное списывание ответов, использование онлайн решебников и т.п.
Реальных знаний по предметам, при такой организации, не будет.