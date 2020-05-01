Работа в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели

|№ п/п
|Профессия
|Организация
|Заработок от
|Телефон
|Дата создания
|1
|Агент коммерческий
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|29.01.2020
|2
|Агент по продаже недвижимости
|ООО «Городское Жилищное Агентство»
|15163
|(923) 2297639
|04.02.2020
|3
|Агент торговый
|ООО Международная компания Содружество
|18000
|(383) 2010974
|29.01.2020
|4
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|26000
|(383) 2305084
|10.02.2020
|5
|Аппаратчик крупяного производства
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|13.01.2020
|6
|Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|15170
|(38343) 49642
|29.04.2020
|7
|Аппаратчик химводоочистки
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18608
|(38343) 49642
|27.03.2020
|8
|Арматурщик 2 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|13.04.2020
|9
|Балансировщик шин
|ИП Поляков А.А.
|25000
|(913) 3881555
|06.04.2020
|10
|Библиотекарь
|МКУК «Искитимская ЦБС»
|15163
|(38343) 23180
|03.02.2020
|11
|Бункеровщик
|АО «Искитимцемент»
|19500
|(38343) 49642
|28.02.2020
|12
|Бухгалтер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|21.04.2020
|13
|Бухгалтер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|17.03.2020
|14
|Бухгалтер
|МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения»
|18000
|(838343) 24612
|11.03.2020
|15
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|05.08.2019
|16
|Бухгалтер
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|05.08.2019
|17
|Бухгалтер (средней квалификации)
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|09.01.2020
|18
|Ведущий Инженер-строитель
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|26.02.2020
|19
|Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|МКУ «УКС» г.Искитима НСО
|15163
|(38343) 24708
|26.02.2020
|20
|Ведущий Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|18000
|(38343) 29316
|12.03.2020
|21
|Ведущий Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|20000
|(38343) 42006
|07.02.2020
|22
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|20.04.2020
|23
|Ветеринарный врач
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|11.03.2020
|24
|Ветеринарный врач
|ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО»
|18000
|(38343) 23480
|11.02.2020
|25
|Ветеринарный врач
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|09.01.2020
|26
|Ветеринарный врач
|ООО «Алмаз»
|30000
|(38343) 52142
|18.11.2019
|27
|Ветеринарный врач
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|30.10.2019
|28
|Водитель автомобиля
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|21.04.2020
|29
|Водитель автомобиля
|ООО «АВТ»
|39000
|(913) 8994797
|21.04.2020
|30
|Водитель автомобиля
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|25000
|(38343) 76272
|20.04.2020
|31
|Водитель автомобиля
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|13.04.2020
|32
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|13.04.2020
|33
|Водитель автомобиля
|ИП Калиниченко С.Н.
|25000
|(913) 0023364
|06.04.2020
|34
|Водитель автомобиля
|ОП ООО «Промсервис»
|35000
|(961) 8487454
|25.03.2020
|35
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|23000
|(38343) 20385
|24.03.2020
|36
|Водитель автомобиля
|ИП Серков Иван Сергеевич
|25000
|(913) 7273823
|18.03.2020
|37
|Водитель автомобиля
|АО «РЭС»
|27000
|(38343) 20385
|12.03.2020
|38
|Водитель автомобиля
|ООО «Сибирское Транспортное Содружество»
|35000
|(383) 3048907
|10.03.2020
|39
|Водитель автомобиля
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|04.03.2020
|40
|Водитель автомобиля
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|03.03.2020
|41
|Водитель автомобиля
|ООО «Магистраль»
|30000
|(913) 9093959
|02.03.2020
|42
|Водитель автомобиля
|ИП Митчин А.А.
|30000
|(913) 9254787
|26.02.2020
|43
|Водитель автомобиля
|МУП «ЦПАТП»
|25000
|(38343) 24710
|20.02.2020
|44
|Водитель автомобиля
|ООО «Искитимский таксопарк»
|15163
|(38343) 25555
|14.02.2020
|45
|Водитель автомобиля
|АО «Искитимцемент»
|33200
|(38343) 49642
|13.02.2020
|46
|Водитель автомобиля
|ООО «Вертикаль»
|30000
|(913) 2099020
|12.02.2020
|47
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|12.02.2020
|48
|Водитель автомобиля
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|12.02.2020
|49
|Водитель автомобиля
|МКП ИР «ПАТП»
|24500
|(38343) 25740
|12.02.2020
|50
|Водитель автомобиля
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|03.02.2020
|51
|Водитель автомобиля
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|29000
|(38345) 69238
|22.01.2020
|52
|Водитель автомобиля
|МАОУ КШИ № 12
|15500
|(38343) 24905
|21.01.2020
|53
|Водитель автомобиля
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|16.01.2020
|54
|Водитель автомобиля
|ЗАО Степное
|20000
|(38343) 55122
|13.01.2020
|55
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|13.01.2020
|56
|Водитель автомобиля
|ООО «ИЭК»
|40000
|(38343) 27600
|13.01.2020
|57
|Водитель автомобиля
|ИП Коркин О.В.
|20000
|(913) 0154442
|10.01.2020
|58
|Водитель автомобиля
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|10.01.2020
|59
|Водитель автомобиля
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|25.12.2019
|60
|Водитель автомобиля
|ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск»
|20000
|(913) 9190409
|16.09.2019
|61
|Водитель автомобиля
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|19.08.2019
|62
|Водитель погрузчика
|ООО «Автострой»
|35000
|(953) 8038762
|06.04.2020
|63
|Водитель погрузчика
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|22.05.2019
|64
|Вожатый
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|15163
|(38343) 55124
|09.04.2020
|65
|Вожатый
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|20.03.2020
|66
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино
|15163
|(38343) 78028
|06.04.2020
|67
|Воспитатель
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|19000
|(983) 3161191
|20.03.2020
|68
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|16.03.2020
|69
|Воспитатель
|МБДОУ д/с № 16 «Солнышко»
|15163
|(38343) 35985
|10.02.2020
|70
|Воспитатель
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090765
|07.02.2020
|71
|Воспитатель
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|14.01.2020
|72
|Воспитатель
|МБДОУ 26 «Сказка»
|20000
|(38343) 26046
|13.01.2020
|73
|Воспитатель
|МБДОУ №20 «Орленок»
|15163
|(38343) 20840
|10.01.2020
|74
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №22 Родничок
|19000
|(38343) 25880
|16.03.2020
|75
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ №21 «Колокольчик»
|18000
|(38343) 22748
|18.02.2020
|76
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ детский сад №4 «Теремок»
|17000
|(38343) 92355
|14.02.2020
|77
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ 25 «Медвежонок»
|18000
|(38343) 28545
|29.01.2020
|78
|Воспитатель 1 категории (класса)
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|20000
|(38343) 25114
|13.01.2020
|79
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|16.04.2020
|80
|Врач-акушер-гинеколог
|ООО «Клиника здоровья»
|50000
|(913) 7091397
|11.02.2020
|81
|Врач-акушер-гинеколог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|07.02.2020
|82
|Врач-акушер-гинеколог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|44653
|(38343) 39657
|15.08.2019
|83
|Врач-аллерголог-иммунолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|21.04.2020
|84
|Врач-анестезиолог-реаниматолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|45000
|(38343) 23844
|17.10.2019
|85
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38500
|(38343) 23844
|06.04.2020
|86
|Врач-невролог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|20.03.2020
|87
|Врач-онколог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|56000
|(38343) 23844
|09.12.2019
|88
|Врач-отоларинголог
|ООО БОБЕР
|30000
|(913) 9221911
|28.02.2020
|89
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|02.03.2020
|90
|Врач-офтальмолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|07.02.2020
|91
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|30000
|(38343) 23844
|06.04.2020
|92
|Врач-педиатр
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|25000
|(983) 3161191
|20.03.2020
|93
|Врач-педиатр
|ЗАО «Клиника Санитас»
|25000
|(38343) 25612
|21.02.2020
|94
|Врач-педиатр
|ГАУ НСО Всеканикулы
|45977
|(383) 2090691
|07.02.2020
|95
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|17.03.2020
|96
|Врач-психиатр
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|17.02.2020
|97
|Врач-пульмонолог
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|20.03.2020
|98
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|02.03.2020
|99
|Врач-рентгенолог
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|45000
|(38343) 39657
|08.11.2019
|100
|Врач-стоматолог-терапевт
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|14.02.2020
|101
|Врач-стоматолог
|ЗАО «Клиника Санитас»
|30000
|(38343) 25612
|21.04.2020
|102
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|06.04.2020
|103
|Врач-стоматолог
|ООО «Дуэт-Люкс»
|70000
|(38343) 27605
|06.04.2020
|104
|Врач-стоматолог
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|06.04.2020
|105
|Врач-стоматолог
|ООО «СК ЮВЕНТА»
|25000
|(913) 3923864
|06.11.2019
|106
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|06.04.2020
|107
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|40000
|(38343) 23844
|06.04.2020
|108
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|06.04.2020
|109
|Врач-терапевт
|ООО БОБЕР
|25000
|(913) 9221911
|28.02.2020
|110
|Врач-терапевт
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|62500
|(38343) 77228
|17.02.2020
|111
|Врач-терапевт
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|38000
|(38343) 23844
|11.12.2019
|112
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|60000
|(38343) 23844
|17.03.2020
|113
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|40000
|(38343) 39657
|20.02.2020
|114
|Врач-травматолог-ортопед
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(983) 3161191
|20.03.2020
|115
|Врач 2 категории (класса)
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|23000
|(38343) 20488
|03.03.2020
|116
|Врач по лечебной физкультуре
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|35000
|(38343) 23844
|04.02.2020
|117
|Врач по спортивной медицине
|АНО СК «Кристалл»
|40000
|(913) 9268444
|24.03.2020
|118
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|50000
|(38343) 23844
|17.10.2019
|119
|Врач ультразвуковой диагностики
|ООО «Клиника здоровья»
|40000
|(913) 7091397
|13.02.2020
|120
|Газорезчик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20300
|(838343) 50807
|17.02.2020
|121
|Главный Бухгалтер
|администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|22000
|(38343) 92193
|19.02.2020
|122
|Главный Инженер
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|25000
|(383) 3211996
|21.01.2020
|123
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|16.04.2020
|124
|Главный Специалист
|УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное)
|20000
|(38343) 29316
|03.04.2020
|125
|Главный Техник-технолог
|ООО «Бёрнс»
|38000
|(906) 9072206
|10.10.2019
|126
|Главный экономист
|АО «Полевод»
|18750
|(38343) 61131
|18.02.2020
|127
|Главный энергетик (в промышленности)
|ООО «СибТЭК»
|43000
|(38343) 50124
|13.02.2020
|128
|Главный энергетик (в прочих отраслях)
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|17.01.2020
|129
|Горничная
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|15163
|(38343) 74134
|05.03.2020
|130
|Горный Мастер
|АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер)
|42000
|(38345) 69238
|21.04.2020
|131
|Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|20000
|(38343) 29836
|02.03.2020
|132
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|133
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|134
|Грузчик
|ООО «Розница К-1»
|18000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|135
|Грузчик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|22500
|(923) 7751810
|06.02.2020
|136
|Грузчик
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|24000
|(913) 9467831
|13.01.2020
|137
|Грузчик
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|09.01.2020
|138
|Дворник
|МБДОУ №22 Родничок
|20000
|(38343) 25880
|29.04.2020
|139
|Дворник
|ТСН «Комфорт»
|15163
|(38343) 24243
|23.03.2020
|140
|Дворник
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|16000
|(38343) 39111
|17.03.2020
|141
|Дворник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|02.03.2020
|142
|Дворник
|ТСЖ «Подгорный»
|15163
|(983) 1212060
|02.03.2020
|143
|Дворник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|19.02.2020
|144
|Дворник
|ООО «НовоСкан»
|16000
|(38343) 92050
|13.02.2020
|145
|Дворник
|ООО СФ «Запад»
|15163
|(38343) 28890
|07.02.2020
|146
|Дворник
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|15163
|(38343) 51201
|05.02.2020
|147
|Дворник
|ООО «Алмаз»
|15163
|(38343) 52142
|17.01.2020
|148
|Дворник
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|15.01.2020
|149
|Дворник
|МУП «Жилищное эксплуатационное объединение»
|15163
|(913) 7140261
|09.01.2020
|150
|Делопроизводитель
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|15163
|(38343) 55246
|16.04.2020
|151
|Делопроизводитель
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|10.02.2020
|152
|Диспетчер
|ОП ООО «Промсервис»
|30000
|(961) 8487454
|25.03.2020
|153
|Диспетчер
|ООО «КЕРБЕР и К»
|17000
|(38343) 47164
|16.03.2020
|154
|Диспетчер
|ИП Шибанова Е.В.
|15163
|(38343) 43111
|13.01.2020
|155
|Дорожный рабочий
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|15163
|(38345) 21112
|16.01.2020
|156
|Дробильщик 4 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|20000
|(38343) 49642
|05.03.2020
|157
|Животновод
|ООО «Алмаз»
|18000
|(38343) 52142
|13.04.2020
|158
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|42000
|(983) 1302603
|07.11.2019
|159
|Заведующий аптекой
|ООО Мелодия здоровья 5
|60000
|(983) 1302603
|07.11.2019
|160
|Заведующий производством (шеф-повар)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|24.04.2020
|161
|Заведующий столовой
|ГАУ НСО Всеканикулы
|26436
|(383) 2090691
|07.02.2020
|162
|Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|17.03.2020
|163
|Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|24425
|(38343) 71240
|18.02.2020
|164
|Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях)
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|30000
|(38343) 29836
|30.04.2020
|165
|Заточник деревообрабатывающего инструмента
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|01.07.2019
|166
|Затяжчик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|18.09.2019
|167
|Затяжчик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|18.09.2019
|168
|Затяжчик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|14.05.2019
|169
|Зоотехник
|АО «Новоозерское»
|15163
|(38343) 59018
|21.04.2020
|170
|Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|30000
|(923) 2274896
|14.02.2020
|171
|Инженер-проектировщик
|МБУ Искитимского района «УКС»
|20000
|(38343) 20175
|20.02.2020
|172
|Инженер-технолог
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|21.04.2020
|173
|Инженер-энергетик
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|17000
|(38343) 92349
|02.09.2019
|174
|Инженер-энергетик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|35000
|(38343) 92422
|23.08.2019
|175
|Инженер
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|30000
|(38343) 24210
|16.04.2020
|176
|Инженер
|АО «РЭС»
|32000
|(38343) 20385
|24.03.2020
|177
|Инженер
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|22000
|(923) 1280903
|12.02.2020
|178
|Инженер
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|05.02.2020
|179
|Инженер высшей категории (класса)
|МБУ «УБиДХ»
|19000
|(38343) 24727
|17.03.2020
|180
|Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами
|АО «Искитимцемент»
|30000
|(38343) 49642
|29.11.2019
|181
|Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|28000
|(38343) 76488
|11.09.2019
|182
|Инженер по нормированию труда
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28840
|(38343) 33184
|16.04.2020
|183
|Инженер по охране труда
|ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША»
|35000
|(905) 9031684
|04.02.2020
|184
|Инженер по охране труда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|29.07.2019
|185
|Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве)
|ООО «Бастет»
|17000
|(923) 2419700
|21.02.2020
|186
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО «Водоканал»
|21900
|(38343) 25599
|18.02.2020
|187
|Инспектор
|МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим
|15163
|(38343) 92349
|14.01.2020
|188
|Инспектор по кадрам
|ООО «СЗ РСК Восток»
|15163
|(903) 9350878
|03.02.2020
|189
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|29.01.2020
|190
|Инспектор по охране труда и технике безопасности
|ООО «СИБЦЕМСЕРВИС»
|28000
|(983) 3156478
|25.12.2019
|191
|Инспектор центра занятости населения
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|10.01.2020
|192
|Инструктор по физической культуре
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|07.02.2020
|193
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|МБДОУ №17 «Огонек»
|19000
|(38343) 24765
|09.04.2020
|194
|Калькулятор
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|195
|Кассир
|Исток ООО
|15163
|(913) 8957474
|29.04.2020
|196
|Кассир
|ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России»
|15163
|(38343) 20457
|27.04.2020
|197
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|198
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|199
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|200
|Кассир
|ООО «Розница К-1»
|22000
|(800) 7755999
|18.02.2020
|201
|Кладовщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|23.04.2020
|202
|Кладовщик
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|22750
|(38343) 49642
|27.02.2020
|203
|Кладовщик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|20689
|(383) 2090691
|07.02.2020
|204
|Кладовщик
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|22.05.2019
|205
|Кондитер
|ИП Дадыко Д.А.
|21000
|(913) 7387699
|21.04.2020
|206
|Кондитер
|ИП Лямкина Е.А.
|15163
|(923) 1804858
|10.01.2020
|207
|Контролер
|АО «Искитимцемент»
|36840
|(38343) 49642
|28.02.2020
|208
|Контролер качества
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|17.01.2020
|209
|Копировщик
|ООО «Междуречье»
|15163
|(38343) 20672
|19.03.2020
|210
|Кровельщик по стальным кровлям
|ООО «Управляющая компания Оптимум»
|15163
|(38343) 39111
|25.03.2020
|211
|Курьер
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|15.01.2020
|212
|Кухонный рабочий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|07.02.2020
|213
|Кухонный рабочий
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|23.01.2020
|214
|Лаборант-микробиолог
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|19840
|(38343) 51217
|29.04.2020
|215
|Лаборант
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18700
|(38343) 92422
|20.04.2020
|216
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|217
|Лаборант
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|218
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|11.03.2020
|219
|Лаборант
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|20.02.2020
|220
|Лаборант
|ООО «ЛДСК»
|19250
|(38343) 31663
|17.02.2020
|221
|Лаборант химического анализа
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|17000
|(38343) 50807
|09.01.2020
|222
|Литейщик пластмасс
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|26000
|(923) 1280903
|22.04.2020
|223
|Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|10.02.2020
|224
|Маляр
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|28000
|(38343) 33184
|25.03.2020
|225
|Маляр
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|10.02.2020
|226
|Маляр 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|17500
|(38343) 76488
|06.03.2020
|227
|Мастер-взрывник
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|18.02.2020
|228
|Мастер
|ОП ООО «Промсервис»
|70000
|(961) 8487454
|25.03.2020
|229
|Мастер
|ОАО «Искитимизвесть»
|30000
|(38343) 29580
|28.10.2019
|230
|Мастер по проходке горных выработок
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|41000
|(38343) 49642
|14.10.2019
|231
|Мастер по ремонту приборов и аппаратуры
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|16000
|(983) 3155715
|10.01.2020
|232
|Мастер участка
|АО «РЭС»
|38000
|(38343) 20385
|24.03.2020
|233
|Мастер участка
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|05.03.2020
|234
|Мастер участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|21.01.2020
|235
|Мастер цеха
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|236
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|28000
|(38343) 92422
|09.04.2020
|237
|Мастер цеха
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|09.04.2020
|238
|Машинист (кочегар) котельной
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|23000
|(923) 1280903
|20.04.2020
|239
|Машинист (кочегар) котельной
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16100
|(383) 2090765
|22.01.2020
|240
|Машинист автогрейдера
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|25000
|(38345) 21112
|16.01.2020
|241
|Машинист компрессорных установок
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|10.01.2020
|242
|Машинист конвейера 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|16000
|(38343) 49642
|05.03.2020
|243
|Машинист котлов
|ООО «СибТЭК»
|23200
|(38343) 50124
|13.02.2020
|244
|Машинист крана (крановщик)
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|20000
|(38343) 45156
|06.02.2020
|245
|Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда
|ООО «ЛДСК»
|25000
|(38343) 31663
|13.04.2020
|246
|Машинист крана автомобильного
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|03.02.2020
|247
|Машинист насосных установок
|ООО «Водоканал»
|15580
|(38343) 25599
|19.02.2020
|248
|Машинист экструдера
|ООО производственный комплекс «Союз»
|36500
|(383) 3446816
|14.01.2020
|249
|Медицинская сестра
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|05.03.2020
|250
|Медицинская сестра
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|19800
|(38343) 20488
|03.03.2020
|251
|Медицинская сестра
|ООО «Клиника здоровья»
|28000
|(913) 7091397
|20.02.2020
|252
|Медицинская сестра
|ГАУ НСО Всеканикулы
|34483
|(383) 2090691
|07.02.2020
|253
|Медицинская сестра
|Алесик ООО
|15163
|(923) 2300151
|09.01.2020
|254
|Медицинская сестра палатная (постовая)
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|22000
|(38343) 23844
|09.12.2019
|255
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|28735
|(383) 2090691
|07.02.2020
|256
|Менеджер
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|20000
|(38343) 22212
|18.02.2020
|257
|Менеджер
|ООО «ФитСервис Искитим»
|30000
|(383) 2142101
|12.02.2020
|258
|Менеджер
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|13.01.2020
|259
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|23000
|(38343) 92422
|23.04.2020
|260
|Менеджер (в коммерческой деятельности)
|ООО «Триал»
|15163
|(913) 7679708
|05.02.2020
|261
|Менеджер по рекламе
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|10.01.2020
|262
|Методист
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|20.01.2020
|263
|Методист 1 категории (класса)
|МАОУ ДО ЦДО
|15163
|(38343) 20334
|04.02.2020
|264
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|30500
|(38343) 51217
|20.04.2020
|265
|Механик
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|23000
|(38343) 51217
|27.03.2020
|266
|Механик
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|20000
|(38343) 39657
|15.08.2019
|267
|Механик автомобильной колонны
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|30000
|(38343) 76272
|11.03.2020
|268
|Механик по ремонту оборудования
|ООО производственный комплекс «Союз»
|30000
|(383) 3446816
|27.01.2020
|269
|Механик участка
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|29000
|(38343) 49642
|05.03.2020
|270
|Микробиолог
|ООО Евсинский КХП
|24000
|(38343) 76488
|10.01.2020
|271
|Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|25000
|(38343) 39657
|15.08.2019
|272
|Младший Инспектор отдела режима и охраны
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|27000
|(38343) 93021
|21.02.2020
|273
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|20.02.2020
|274
|Младший Медицинский статистик 2 категории (класса)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|19000
|(38343) 39657
|15.08.2019
|275
|Мойщик автомобилей
|ИП Митчин А.А.
|20000
|(913) 9254787
|26.02.2020
|276
|Мойщик посуды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15172
|(383) 2090691
|07.02.2020
|277
|Мойщик тары и оборудования
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|25000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|278
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|21000
|(923) 1280903
|24.03.2020
|279
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|18822
|(38343) 49478
|30.08.2019
|280
|Моторист автоматизированной топливоподачи
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|10.01.2020
|281
|Музыкальный руководитель
|МАДОУ № 24 «Журавушка»
|22000
|(38343) 20005
|06.04.2020
|282
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ № 27 «Росинка»
|16000
|(38343) 25114
|07.02.2020
|283
|Музыкальный руководитель
|МБДОУ 12 Березка
|20000
|(38343) 24623
|20.01.2020
|284
|Музыкальный руководитель
|МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово»
|15163
|(38343) 74218
|14.01.2020
|285
|Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|24000
|(923) 1280903
|17.01.2020
|286
|Насыпщик цемента
|АО «Искитимцемент»
|35000
|(38343) 49642
|12.03.2020
|287
|Начальник участка (в прочих отраслях)
|АО «РЭС»
|40000
|(38343) 20385
|24.03.2020
|288
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|21.02.2020
|289
|Обойщик мебели
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|10.01.2020
|290
|Обработчик рыбы
|ООО «Искитимский рыбозавод»
|15163
|(38343) 25474
|17.01.2020
|291
|Овощевод
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|29.01.2020
|292
|Оперативный уполномоченный
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|47000
|(38343) 29678
|13.04.2020
|293
|Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
|АО «Сибирский Антрацит»
|28000
|(913) 9447303
|07.04.2020
|294
|Оператор автоматической газовой защиты
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|14.01.2020
|295
|Оператор по ветеринарной обработке животных
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|10.01.2020
|296
|Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
|ООО «Алмаз»
|25000
|(38343) 52142
|18.11.2019
|297
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|20000
|(38343) 72217
|10.01.2020
|298
|Оператор птицефабрик и механизированных ферм
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|01.08.2019
|299
|Оператор пульта управления
|Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ
|28000
|(923) 7030229
|14.02.2020
|300
|Оператор связи
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(923) 1137407
|28.04.2020
|301
|Оператор станков с программным управлением
|ООО «Производственная компания «Профильсталь»
|20000
|(913) 9345949
|15.04.2020
|302
|Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|20.04.2020
|303
|Охранник
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|17000
|(38343) 72217
|09.04.2020
|304
|Охранник
|ООО ЧОП Сибирский Щит-II
|15163
|(38343) 28599
|08.04.2020
|305
|Охранник
|ООО ЧОП «Искитимский Легион»
|15163
|(38343) 20341
|05.02.2020
|306
|Охранник
|ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск»
|15163
|(38343) 50829
|15.01.2020
|307
|Парикмахер
|ИП Осинцева Н.В.
|15163
|(913) 7676310
|24.01.2020
|308
|Парикмахер
|ИП Жеребцова Т.Н.
|15163
|(983) 3199090
|24.01.2020
|309
|Парикмахер
|ИП Чарыкова Л.П.
|15163
|(905) 9552856
|10.01.2020
|310
|Педагог-организатор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|07.02.2020
|311
|Педагог-организатор
|МБУ ДО ДООЦ «Радужный»
|17000
|(38343) 40491
|20.01.2020
|312
|Педагог-организатор
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|313
|Педагог-организатор
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|314
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|17000
|(38343) 38520
|16.03.2020
|315
|Педагог-психолог
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|19600
|(38343) 24651
|16.03.2020
|316
|Педагог-психолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|317
|Педагог-психолог
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|17.01.2020
|318
|Педагог-психолог
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|15.01.2020
|319
|Педагог-психолог
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|320
|Педагог дополнительного образования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|22988
|(383) 2090691
|07.02.2020
|321
|Педагог социальный
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|17000
|(38343) 24651
|27.03.2020
|322
|Педагог социальный
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|323
|Пекарь
|ООО «Автофуд»
|23100
|(38343) 23301
|27.04.2020
|324
|Пекарь
|ИП Дадыко Д.А.
|24000
|(913) 7387699
|21.04.2020
|325
|Пекарь
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|06.04.2020
|326
|Пекарь
|ООО «КЕРБЕР и К»
|18000
|(38343) 47164
|03.02.2020
|327
|Пекарь
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|15.01.2020
|328
|Пекарь
|ООО «Эверест-Трейд»
|25000
|(960) 7842875
|02.12.2019
|329
|Первый помощник Врач
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|16.04.2020
|330
|Первый помощник Зубной техник
|ООО «ЗубЛаб»
|15163
|(923) 2274896
|15.01.2020
|331
|Первый помощник Юрист
|ООО «Правосудие»
|15163
|(905) 9318904
|03.02.2020
|332
|Переводчик
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|18.09.2019
|333
|Переводчик
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|18.09.2019
|334
|Повар
|ООО «Автофуд»
|23900
|(38343) 23301
|27.04.2020
|335
|Повар
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|27.04.2020
|336
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|17000
|(923) 1804858
|06.04.2020
|337
|Повар
|ИП Лямкина Е.А.
|21000
|(923) 1804858
|06.04.2020
|338
|Повар
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|26.02.2020
|339
|Повар
|ООО «Сибирские пельмени»
|18000
|(962) 8363736
|21.02.2020
|340
|Повар
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|341
|Повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|07.02.2020
|342
|Повар
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|28.01.2020
|343
|Повар
|МУП ЦУМ Искитим
|15163
|(38343) 23121
|17.01.2020
|344
|Повар
|МАОУ СОШ №9 г.Искитима
|15200
|(38343) 44142
|13.01.2020
|345
|Повар
|ИП Коршунова Татьяна Анатольевна
|15163
|(905) 9309415
|10.01.2020
|346
|Повар
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15163
|(38343) 51217
|09.01.2020
|347
|Повар
|ООО «Алякова»
|19000
|(38343) 24626
|19.11.2019
|348
|Повар
|ООО «Совхоз Бердский»
|16000
|(923) 1161616
|18.09.2019
|349
|Повар 2 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|14.01.2020
|350
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|14.01.2020
|351
|Повар 5 разряда
|МБДОУ №17 «Огонек»
|15163
|(38343) 24765
|02.03.2020
|352
|Повар 5 разряда
|ООО «Полюс плюс»
|15200
|(923) 2448415
|23.01.2020
|353
|Подсобный рабочий
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15163
|(38343) 25588
|14.04.2020
|354
|Подсобный рабочий
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15163
|(38343) 76272
|13.04.2020
|355
|Подсобный рабочий
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|22000
|(38343) 33184
|25.03.2020
|356
|Подсобный рабочий
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|24000
|(383) 2305084
|10.02.2020
|357
|Подсобный рабочий
|ООО Евсинский КХП
|15200
|(38343) 76488
|15.01.2020
|358
|Подсобный рабочий
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|10.01.2020
|359
|Подсобный рабочий
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|09.01.2020
|360
|Подсобный рабочий
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|15163
|(38343) 51217
|09.01.2020
|361
|Подсобный рабочий
|ООО «ЛДСК»
|15163
|(38343) 31663
|09.01.2020
|362
|Подсобный рабочий
|ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»
|15163
|(38343) 93002
|09.01.2020
|363
|Подсобный рабочий
|ООО Экосистема
|18000
|(983) 1330565
|18.12.2019
|364
|Подсобный рабочий 1 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|15163
|(38343) 49642
|09.01.2020
|365
|Подсобный рабочий 1 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15163
|(38343) 49642
|09.01.2020
|366
|Подсобный рабочий 2 разряда
|АО «Искитимцемент»
|15300
|(38343) 49642
|27.03.2020
|367
|Полицейский-водитель
|Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области
|25000
|(38343) 29818
|10.02.2020
|368
|Полицейский
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|25000
|(38343) 29678
|13.04.2020
|369
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево
|15163
|(38343) 39205
|16.03.2020
|370
|Помощник воспитателя
|МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30623
|14.01.2020
|371
|Помощник врача-эпидемиолога
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|24000
|(38343) 25526
|11.02.2020
|372
|Помощник машиниста тепловоза
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|25000
|(923) 1280903
|17.03.2020
|373
|Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|24000
|(923) 7751810
|06.02.2020
|374
|Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях)
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15163
|(38343) 22184
|06.02.2020
|375
|Портной
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|10.01.2020
|376
|Портной
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|10.01.2020
|377
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|17.01.2020
|378
|Почтальон
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15170
|(38343) 35960
|17.01.2020
|379
|Почтальон 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|13.04.2020
|380
|Почтальон 2 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15163
|(38343) 35960
|13.04.2020
|381
|Преподаватель-организатор (в средней школе)
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|17.01.2020
|382
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|09.01.2020
|383
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
|25000
|(38343) 23093
|09.01.2020
|384
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|33674
|(38341) 58910
|28.10.2019
|385
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|16.03.2020
|386
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|11.03.2020
|387
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|20000
|(38343) 76168
|05.03.2020
|388
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|21000
|(38343) 57173
|05.03.2020
|389
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «Гимназия 1»
|20000
|(38343) 31851
|11.02.2020
|390
|Преподаватель (в начальной школе)
|МАОУ СОШ №4 г.Искитима
|17000
|(38343) 37264
|30.01.2020
|391
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|19000
|(38343) 55124
|17.01.2020
|392
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|15.01.2020
|393
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|394
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|14.01.2020
|395
|Преподаватель (в начальной школе)
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|14.01.2020
|396
|Преподаватель (в начальной школе)
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|397
|Прессовщик-формовщик пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|23.04.2020
|398
|Продавец-консультант
|ИП Мартынов А.А.
|15163
|(923) 7026260
|28.04.2020
|399
|Продавец-консультант
|ООО Мобильный город
|25000
|(383) 3613010
|24.03.2020
|400
|Продавец непродовольственных товаров
|ИП Малахов Д.А.
|18000
|(38343) 42026
|16.04.2020
|401
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Адова С.В.
|25000
|(913) 3733798
|24.04.2020
|402
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Князева Н.Е.
|15163
|(923) 1144928
|25.03.2020
|403
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Нудорле А.В.
|15163
|(913) 3963862
|05.02.2020
|404
|Продавец продовольственных товаров
|ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО
|14556
|(38343) 93021
|28.01.2020
|405
|Промышленный альпинист
|ИП Евдокимов Д.Ю.
|20000
|(983) 3155715
|11.02.2020
|406
|Профконсультант
|ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима
|26000
|(38343) 24142
|11.03.2020
|407
|Птицевод
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|20000
|(38343) 92422
|12.03.2020
|408
|Рабочий в производстве пищевой продукции
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|11.03.2020
|409
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15163
|(923) 1280903
|09.01.2020
|410
|Рабочий зеленого хозяйства
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|15163
|(38343) 50807
|09.01.2020
|411
|Рабочий плодоовощного хранилища
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|29.01.2020
|412
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16091
|(383) 2090691
|07.02.2020
|413
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ — СОШ №3
|15165
|(38343) 22328
|13.01.2020
|414
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|15300
|(38343) 49642
|09.01.2020
|415
|Рабочий по уходу за животными
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15163
|(38343) 76272
|25.02.2020
|416
|Рабочий по уходу за животными
|ОАО «Преображенское»
|15163
|(38343) 63248
|16.01.2020
|417
|Радиооператор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|15632
|(383) 2090691
|07.02.2020
|418
|Разнорабочий
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|29.04.2020
|419
|Разнорабочий
|ООО «МПЗ»
|25000
|(913) 7175827
|14.02.2020
|420
|Разрубщик мяса
|ИП Адова С.В.
|30000
|(913) 3733798
|24.04.2020
|421
|Рамщик
|ИП Бондарев Д.М.
|20000
|(913) 4739416
|29.04.2020
|422
|Рамщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|01.07.2019
|423
|Раскройщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|30000
|(923) 7751810
|07.02.2020
|424
|Раскройщик
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|10.01.2020
|425
|Резчик труб и заготовок
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|06.02.2020
|426
|Санитар ветеринарный
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|20.04.2020
|427
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|18.09.2019
|428
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|18.09.2019
|429
|Сборщик деталей и изделий
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|14.05.2019
|430
|Сборщик обуви
|ООО «Искитим-обувь»
|16000
|(923) 1161616
|18.09.2019
|431
|Сборщик обуви
|ООО «ЭнергоСтрой»
|16000
|(923) 1267624
|18.09.2019
|432
|Сборщик обуви
|ООО «КОК»
|16000
|89231161616
|14.05.2019
|433
|Сборщик электрических машин и аппаратов
|ООО «Триал»
|20000
|(38343) 29881
|09.01.2020
|434
|Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|13.04.2020
|435
|Секретарь
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|16.04.2020
|436
|Секретарь
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|27.03.2020
|437
|Секретарь
|ООО «Росагрокорм»
|15163
|(38343) 43637 доб. (123)
|10.02.2020
|438
|Секретарь
|ИП Витман Т.П.
|15163
|(38343) 42080
|10.01.2020
|439
|Секретарь
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24518
|09.01.2020
|440
|Системный администратор
|ООО Евсинский КХП
|29500
|(38343) 76488
|10.01.2020
|441
|Следователь
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|13.04.2020
|442
|Слесарь-инструментальщик
|ООО «Искитиммаш»
|29000
|(38343) 37100
|06.02.2020
|443
|Слесарь-ремонтник
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|21.04.2020
|444
|Слесарь-ремонтник
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|35000
|(38343) 33184
|25.03.2020
|445
|Слесарь-ремонтник
|ИП Степанов Е.С.
|30000
|(913) 3711161
|06.02.2020
|446
|Слесарь-ремонтник
|ООО «ЖБИ-5»
|21000
|(38343) 35308
|31.01.2020
|447
|Слесарь-ремонтник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|14.01.2020
|448
|Слесарь-ремонтник
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|11.09.2019
|449
|Слесарь-ремонтник
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|24700
|(38343) 50807
|10.09.2019
|450
|Слесарь-ремонтник
|Строительные системы,ООО
|20000
|(38341) 58198
|22.05.2019
|451
|Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|20.08.2019
|452
|Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|24.01.2020
|453
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|21930
|(38343) 25599
|16.03.2020
|454
|Слесарь-ремонтник 4 разряда
|ООО Евсинский КХП
|20000
|(38343) 76488
|11.09.2019
|455
|Слесарь-ремонтник 5 разряда
|ООО Евсинский КХП
|23000
|(38343) 76488
|11.09.2019
|456
|Слесарь-сантехник
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|26000
|(38343) 76272
|10.04.2020
|457
|Слесарь-сантехник
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|05.03.2020
|458
|Слесарь-сантехник
|ГАУ НСО Всеканикулы
|19540
|(383) 2090691
|07.02.2020
|459
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|28.01.2020
|460
|Слесарь-сантехник
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|28.01.2020
|461
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|21.01.2020
|462
|Слесарь-сантехник
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|20.01.2020
|463
|Слесарь-сантехник
|ООО «Поиск»
|15163
|(38343) 20616
|14.01.2020
|464
|Слесарь-сантехник
|ООО «ЖилСервис»
|15163
|(38343) 25703
|13.01.2020
|465
|Слесарь-сантехник
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|18000
|(38343) 92422
|31.10.2019
|466
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|21.04.2020
|467
|Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20600
|(38343) 25599
|12.12.2019
|468
|Слесарь механосборочных работ
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|06.02.2020
|469
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|МУП ИР «Южное»
|22338
|(38343) 71303
|20.02.2020
|470
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|13.02.2020
|471
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|20000
|(38345) 71145
|10.02.2020
|472
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|21.01.2020
|473
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|ООО Евсинский КХП
|22000
|(38343) 76488
|11.09.2019
|474
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|20.05.2019
|475
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|22000
|(38343) 92422
|20.04.2020
|476
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|15660
|(923) 1280903
|18.03.2020
|477
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО Юг
|25000
|(38343) 25593
|13.03.2020
|478
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ООО «ФитСервис Искитим»
|35000
|(383) 2142101
|12.02.2020
|479
|Слесарь по ремонту автомобилей
|ИП Поляков А.А.
|30000
|(913) 3881555
|07.11.2019
|480
|Слесарь по ремонту автомобилей
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|18000
|(38343) 76272
|23.09.2019
|481
|Слесарь по сборке металлоконструкций
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|30000
|(38343) 33184
|25.03.2020
|482
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда
|ООО «ЛиневоГазСервис»
|18500
|(913) 8950836
|21.04.2020
|483
|Сортировщик
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|20000
|(38343) 76272
|23.09.2019
|484
|Составитель поездов
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|17.03.2020
|485
|Спасатель
|АНО СК «Кристалл»
|15163
|(913) 9004362
|09.01.2020
|486
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|30.04.2020
|487
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|15000
|(38343) 29836
|30.04.2020
|488
|Специалист
|Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
|19000
|(38343) 55246
|16.04.2020
|489
|Специалист
|Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО
|16100
|(38343) 51280
|13.04.2020
|490
|Специалист
|администрация Искитимского района НСО
|15163
|(38343) 24628
|09.04.2020
|491
|Специалист
|администрация Евсинского сельсовета Искитимского района
|15163
|(38343) 76772
|06.04.2020
|492
|Специалист
|ООО Евсинский КХП
|33000
|(38343) 76488
|19.02.2020
|493
|Специалист
|МУП ИР «Центральное»
|20000
|(38343) 76195
|11.02.2020
|494
|Специалист
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|17000
|(38343) 29836
|30.01.2020
|495
|Специалист
|Администрация Преображенского с/с
|16945
|(38343) 63192
|24.01.2020
|496
|Специалист по кадрам
|МАОУ КШИ № 12
|15163
|(38343) 24905
|22.01.2020
|497
|Специалист по маникюру (Маникюрша)
|ИП Осинцева Н.В.
|15163
|(913) 7676310
|24.01.2020
|498
|Специалист по маникюру (Маникюрша)
|ИП Жеребцова Т.Н.
|15163
|(983) 3199090
|24.01.2020
|499
|Станочник-распиловщик
|ООО Гуантянь-Сибирь
|18000
|(383) 2998859
|01.07.2019
|500
|Станочник широкого профиля
|ООО ТПК «Северное Сияние»
|20000
|(913) 9172726
|02.03.2020
|501
|Старший Государственный налоговый инспектор
|Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области
|23000
|(38343) 29836
|30.04.2020
|502
|Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|25000
|(38343) 23152
|28.02.2020
|503
|Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|504
|Старший помощник Юрист
|«Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области»
|15500
|(38343) 22184
|06.02.2020
|505
|Столяр
|ООО «Сибирский партнер»
|15163
|(38343) 21557
|04.02.2020
|506
|Столяр
|ИП Крючков Н.П.
|15163
|(962) 8263016
|10.01.2020
|507
|Сторож (вахтер)
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|16.04.2020
|508
|Стропальщик
|ООО «ЖБИ-5»
|25000
|(38343) 35308
|24.10.2019
|509
|Стропальщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|22.05.2019
|510
|Стропальщик 3 разряда-4 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|03.02.2020
|511
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|26000
|(38343) 23799
|24.03.2020
|512
|Судебный пристав-исполнитель
|Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р
|30000
|(38343) 23799
|10.01.2020
|513
|Техник-метролог (техник по метрологии)
|ООО «Водоканал»
|20670
|(38343) 25599
|06.02.2020
|514
|Техник
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|28.02.2020
|515
|Техник
|ООО «Водоканал»
|16920
|(38343) 25599
|29.01.2020
|516
|Технолог
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|32000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|517
|Технолог
|ООО «КЕРБЕР и К»
|19000
|(38343) 47164
|14.02.2020
|518
|Технолог
|ООО «Легостаевский хлеб»
|28000
|(913) 7059455
|12.02.2020
|519
|Токарь-карусельщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|20000
|(38343) 50807
|17.02.2020
|520
|Токарь-расточник
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|06.02.2020
|521
|Токарь
|ИП Долгополова Т.В.
|20000
|(923) 7038705
|18.02.2020
|522
|Токарь
|ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ»
|33000
|(913) 9467831
|13.01.2020
|523
|Токарь 2 разряда-6 разряда
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|10.01.2020
|524
|Токарь 3 разряда-6 разряда
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|06.02.2020
|525
|Токарь 5 разряда
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|17.03.2020
|526
|Токарь 5 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|06.02.2020
|527
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|25000
|(38343) 51217
|20.04.2020
|528
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса)
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|45000
|(38343) 76272
|24.03.2020
|529
|Тракторист
|АО «Агрофирма «Лебедевская»
|24579
|(38343) 51217
|29.04.2020
|530
|Тракторист
|ООО Теплосервис
|16000
|(913) 7719903
|21.04.2020
|531
|Тракторист
|АО «Искитимцемент»
|32700
|(38343) 49642
|27.03.2020
|532
|Тракторист
|Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор
|20000
|(38345) 21112
|16.01.2020
|533
|Тракторист
|ЗАО Степное
|25000
|(38343) 55122
|13.01.2020
|534
|Тракторист
|ЗАО «Коченевская птицефабрика»
|18000
|(38343) 72217
|10.01.2020
|535
|Тракторист
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|30000
|(38343) 92422
|16.08.2019
|536
|Транспортный экспедитор
|ООО Международная компания Содружество
|16000
|(383) 2010974
|29.01.2020
|537
|Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса)
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|13.01.2020
|538
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|15100
|(38343) 35960
|27.04.2020
|539
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Адова С.В.
|15163
|(913) 3733798
|24.04.2020
|540
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|15163
|(38343) 36691
|17.04.2020
|541
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
|15163
|(38341) 58910
|15.04.2020
|542
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|15163
|(38343) 92422
|26.03.2020
|543
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 31269
|17.03.2020
|544
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГБУЗ НСО «Линевская РБ»
|15163
|(38343) 39657
|05.03.2020
|545
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «ИЭК»
|15163
|(38343) 27600
|02.03.2020
|546
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|28.02.2020
|547
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «НовоСкан»
|17500
|(38343) 92050
|13.02.2020
|548
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАУ НСО Всеканикулы
|17241
|(383) 2090691
|07.02.2020
|549
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «КЕРБЕР и К»
|15163
|(38343) 47164
|03.02.2020
|550
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ КШИ № 12
|15163
|(38343) 24905
|21.01.2020
|551
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО Экосистема
|20000
|(913) 9162002
|17.12.2019
|552
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|18200
|(38343) 50404
|26.08.2019
|553
|Уборщик территорий
|МАОУ ДО ДЮСШ
|15163
|(38343) 27443
|27.04.2020
|554
|Уборщик территорий
|МАУ «ЦОиО «Лесная сказка»
|15163
|(38343) 20434
|22.04.2020
|555
|Уборщик территорий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|16091
|(383) 2090691
|07.02.2020
|556
|Уборщик территорий
|АО «Сибирский Антрацит»
|15163
|(913) 9447303
|31.01.2020
|557
|Уборщик территорий
|МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО»
|15163
|(38343) 24651
|15.01.2020
|558
|Уборщик территорий
|МБУ «УБиДХ»
|17000
|(38343) 24727
|10.01.2020
|559
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|15163
|(38343) 23844
|09.01.2020
|560
|Уборщик территорий
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|15163
|(38343) 92130
|09.01.2020
|561
|Уборщик территорий 1 разряда
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|15.01.2020
|562
|Укладчик-упаковщик
|АО «Новосибирская птицефабрика»
|25000
|(38343) 92422
|20.04.2020
|563
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|15500
|(38343) 25588
|14.04.2020
|564
|Укладчик-упаковщик
|ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон»
|20000
|(38343) 25588
|14.04.2020
|565
|Укладчик-упаковщик
|Строительные системы,ООО
|18000
|(38341) 58198
|22.05.2019
|566
|Упаковщик
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|15163
|(923) 7751810
|06.02.2020
|567
|Участковый уполномоченный полиции
|Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский»
|45000
|(38343) 29678
|13.04.2020
|568
|Учитель-дефектолог
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|569
|Учитель-логопед
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|570
|Учитель-логопед
|МКОУ ООШ п.Барабка
|15163
|(38343) 20694
|15.01.2020
|571
|Учитель-логопед
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|572
|Учитель
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|573
|Учитель (преподаватель) биологии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|14.02.2020
|574
|Учитель (преподаватель) биологии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|09.01.2020
|575
|Учитель (преподаватель) географии
|МКОУ «СОШ с.Усть-Чем»
|17000
|(38343) 62167
|14.02.2020
|576
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|15.01.2020
|577
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|578
|Учитель (преподаватель) географии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|09.01.2020
|579
|Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|17.01.2020
|580
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №3
|17000
|(38343) 22328
|06.04.2020
|581
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ №2 г.Искитима
|20000
|(38343) 23640
|11.03.2020
|582
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Быстровка»
|20000
|(38343) 59141
|20.02.2020
|583
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — ООШ №10
|17000
|(38343) 45359
|18.02.2020
|584
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «Гимназия 1»
|22000
|(38343) 31851
|11.02.2020
|585
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|15163
|(38343) 23954
|05.02.2020
|586
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|15.01.2020
|587
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «ООШ д.Ургун»
|15163
|(38343) 76168
|15.01.2020
|588
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|589
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|14.01.2020
|590
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|13.01.2020
|591
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|592
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|593
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|09.01.2020
|594
|Учитель (преподаватель) иностранного языка
|МКОУ ООШ п.Барабка
|17000
|(38343) 20694
|26.08.2019
|595
|Учитель (преподаватель) информатики
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|30000
|(38343) 55124
|17.01.2020
|596
|Учитель (преподаватель) информатики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|13.01.2020
|597
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МБОУ — СОШ №3
|18000
|(38343) 22328
|06.04.2020
|598
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Листвянский»
|19000
|(38343) 38520
|16.03.2020
|599
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|18000
|(38343) 71240
|08.11.2019
|600
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ №3
|21000
|(38343) 22328
|06.04.2020
|601
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима
|20000
|(38343) 44147
|19.02.2020
|602
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|24000
|(38343) 23954
|19.02.2020
|603
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|20000
|(38343) 71240
|18.02.2020
|604
|Учитель (преподаватель) математики
|МКОУ «ООШ с.Морозово»
|15163
|(38343) 73121
|17.01.2020
|605
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|606
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима
|15400
|(38343) 28695
|13.01.2020
|607
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|608
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|609
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|15163
|(38341) 58918
|20.02.2020
|610
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|17.01.2020
|611
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МКОУ КШ № 7
|15163
|(38343) 21658
|15.01.2020
|612
|Учитель (преподаватель) музыки и пения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|13.01.2020
|613
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Агролес»
|20000
|(38341) 58918
|20.02.2020
|614
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»
|20000
|(38343) 55124
|17.01.2020
|615
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»
|15163
|(38343) 71240
|17.01.2020
|616
|Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|617
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ «СОШ с.Улыбино»
|26000
|(38343) 57173
|05.03.2020
|618
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ ООШ д.Калиновка
|22500
|(38343) 23954
|19.02.2020
|619
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ с.Лебедевка»
|17000
|(38343) 51201
|06.02.2020
|620
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ №5 г.Искитима
|15163
|(38343) 24805
|15.01.2020
|621
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ СОШ с.Сосновка
|15163
|(38343) 72198
|14.01.2020
|622
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|14.01.2020
|623
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|624
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима
|15163
|(38343) 26120
|13.01.2020
|625
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево»
|15163
|(38343) 30265
|15.01.2020
|626
|Учитель (преподаватель) трудового обучения
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|13.01.2020
|627
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака»
|15163
|(38343) 74110
|14.01.2020
|628
|Учитель (преподаватель) физики
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|13.01.2020
|629
|Учитель (преподаватель) физики
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|09.01.2020
|630
|Учитель (преподаватель) физической культуры
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|09.01.2020
|631
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ ст.Евсино»
|15163
|(38343) 76182
|05.02.2020
|632
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ п.Чернореченский»
|15163
|(38343) 68377
|17.01.2020
|633
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области
|15163
|(38343) 20522
|13.01.2020
|634
|Учитель (преподаватель) химии
|МБОУ — ООШ №10
|16000
|(38343) 45359
|13.01.2020
|635
|Учитель (преподаватель) химии
|МКОУ «СОШ с.Гусельниково»
|15163
|(38343) 67140
|09.01.2020
|636
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|26.02.2020
|637
|Фармацевт
|ООО «Верона»
|25000
|(923) 1330018
|26.02.2020
|638
|Фармацевт
|ООО Мелодия здоровья 5
|37000
|(983) 1302603
|07.11.2019
|639
|Фельдшер-лаборант
|ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не
|25000
|(38343) 25526
|16.04.2020
|640
|Фельдшер-лаборант
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|20000
|(38343) 23844
|17.03.2020
|641
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|17.03.2020
|642
|Фельдшер
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(38343) 74134
|05.03.2020
|643
|Фельдшер
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|25000
|(38343) 23844
|11.11.2019
|644
|Формовщик железобетонных изделий и конструкций
|ООО «ЛДСК»
|30000
|(38343) 31663
|17.01.2020
|645
|Фрезеровщик
|ФГУП «Опытный завод»
|30000
|(913) 7970128
|06.02.2020
|646
|Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|28.10.2019
|647
|Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|06.02.2020
|648
|Швея
|ИП Першин А.П.
|18000
|(913) 7657098
|21.02.2020
|649
|Швея
|ИП Крючков Н.П.
|20000
|(962) 8263016
|19.02.2020
|650
|Швея
|ООО » Лидер»
|15163
|(953) 7639773
|07.02.2020
|651
|Швея
|ООО «КРОКМАРТ-Производство»
|25000
|(923) 7751810
|06.02.2020
|652
|Швея
|ООО ПФ «СпецСиб»
|18000
|(929) 3030407
|05.02.2020
|653
|Швея
|ИП Корбатова Л.А.
|18000
|(913) 9073468
|10.01.2020
|654
|Швея
|ИП Кутлина Елена Владимировна
|15163
|(913) 7111779
|10.01.2020
|655
|Швея
|ИП Первухин М.И.
|15163
|(38343) 23181
|10.01.2020
|656
|Швея
|ООО Лимонти
|25000
|(383) 2106109
|08.11.2019
|657
|Шлифовщик 5 разряда
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|16700
|(38343) 50807
|19.04.2019
|658
|Штукатур
|ООО «Мой Дом»
|16000
|(38343) 71199
|14.04.2020
|659
|Штукатур
|ООО «Бастет»
|22000
|(923) 2419700
|21.02.2020
|660
|Штукатур 4 разряда
|АО «Птицефабрика «Евсинская»
|15800
|(38343) 76272
|04.09.2019
|661
|Экономист
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|09.04.2020
|662
|Экономист
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(913) 9268444
|24.03.2020
|663
|Экономист
|ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат
|18000
|(38343) 77228
|09.01.2020
|664
|Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
|ООО «ЛДСК»
|20000
|(38343) 31663
|06.02.2020
|665
|Эксперт
|администрация Искитимского района НСО
|18000
|(38343) 24459
|04.02.2020
|666
|Электрик участка
|ООО «ЖЭУ1»
|15163
|(38343) 28610
|28.01.2020
|667
|Электрик участка
|ООО «ЖИЛИНВЕСТ»
|20000
|(383) 3211996
|21.01.2020
|668
|Электрик участка
|ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2»
|20000
|(38343) 36691
|16.01.2020
|669
|Электрогазосварщик
|ИП Степанов Е.С.
|40000
|(913) 3711161
|06.04.2020
|670
|Электрогазосварщик
|ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка»
|40000
|(38343) 33184
|25.03.2020
|671
|Электрогазосварщик
|ООО «СибТЭК»
|25000
|(38343) 50124
|03.03.2020
|672
|Электрогазосварщик
|МУП ИР «Южное»
|21996
|(38343) 71303
|20.02.2020
|673
|Электрогазосварщик
|ООО «ЖЭУ1»
|16000
|(38343) 28610
|28.01.2020
|674
|Электрогазосварщик
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|25000
|(38343) 50807
|09.01.2020
|675
|Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|21000
|(38343) 31663
|24.01.2020
|676
|Электрогазосварщик 5 разряда
|ЗАО «Чернореченский карьер»
|23000
|(38343) 49642
|05.03.2020
|677
|Электромеханик
|ООО «Искитиммаш»
|20000
|(38343) 37100
|17.03.2020
|678
|Электромонтер оперативно-выездной бригады
|АО «РЭС»
|30000
|(38343) 20385
|12.03.2020
|679
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
|ООО «Маджеста»
|21000
|(383) 3830313
|20.02.2020
|680
|Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда
|ФГУП «Охрана» Росгвардии
|25000
|(38343) 24210
|16.04.2020
|681
|Электромонтер по испытаниям и измерениям
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|09.01.2020
|682
|Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
|ООО «СИБГРАД»
|20000
|(906) 9943333
|10.03.2020
|683
|Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда
|ООО «Водоканал»
|21800
|(38343) 25599
|06.02.2020
|684
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Теплосервис
|18000
|(913) 7719903
|21.04.2020
|685
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО УК ЖКХ «Ложок»
|16000
|(38343) 26700
|19.03.2020
|686
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец»
|18000
|(983) 3161191
|05.03.2020
|687
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «СибТЭК»
|24000
|(38343) 50124
|13.02.2020
|688
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Завод керамических изделий Универсал
|25000
|(38345) 71145
|10.02.2020
|689
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО Искитимский завод строительных материалов-1
|25000
|(38343) 45156
|06.02.2020
|690
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО ПК «Кристалл»
|25000
|(961) 8472488
|04.02.2020
|691
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
|25000
|(38343) 92130
|09.01.2020
|692
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО «ЖБИ-5»
|22000
|(38343) 35308
|12.11.2019
|693
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ГБУЗ НСО «ИЦГБ»
|18000
|(38343) 23844
|24.10.2019
|694
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «ЭПМ-НовЭЗ»
|22000
|(38343) 50807
|20.05.2019
|695
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда
|ООО «Риал»
|16200
|(38343) 25621
|16.03.2020
|696
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда
|АО «Новосибирский завод искусственного волокна»
|20000
|(923) 1280903
|27.04.2020
|697
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
|ООО «Водоканал»
|20380
|(38343) 25599
|06.02.2020
|698
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|ООО «Искитимская городская котельная»
|20880
|(38343) 49642
|21.04.2020
|699
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
|АО «Искитимцемент»
|27600
|(38343) 49642
|13.02.2020
|700
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
|АО «Искитимцемент»
|31100
|(38343) 49642
|29.11.2019
|701
|Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|23000
|(38343) 29580
|03.12.2019
|702
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|25000
|(38343) 20385
|21.04.2020
|703
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|22000
|(38343) 20385
|24.03.2020
|704
|Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|АО «РЭС»
|20000
|(38343) 20323
|09.01.2020
|705
|Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
|ООО «Технощит»
|20000
|(383) 2093972 доб. (122)
|05.03.2020
|706
|Электросварщик ручной сварки
|АО «Полевод»
|15163
|(38343) 61131
|09.01.2020
|707
|Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда
|ООО «ЛДСК»
|22000
|(38343) 31663
|13.04.2020
|708
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
|ООО А/Ф ПродКомСиб
|27000
|(383) 2305084
|10.02.2020
|709
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда
|ОАО «Искитимизвесть»
|35000
|(38343) 29580
|14.10.2019
|710
|Энергетик
|ООО «Искитимский завод строительных материалов»
|16000
|(913) 9555420
|17.01.2020
|711
|Энергетик
|АО «Искитимцемент»
|36450
|(38343) 49642
|12.09.2019
|712
|Юрисконсульт
|ООО Евсинский КХП
|43000
|(38343) 76488
|11.12.2019
|713
|Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса)
|МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО
|20000
|(38343) 23152
|04.03.2020
|714
|Юрист
|ООО «Правосудие»
|17000
|(905) 9318904
|19.02.2020
Работа в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели
08:45 01.05.2020
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08:57 01-05-2020
БердскРабота в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели
08:45 01-05-2020
БердскПогода в Бердске: Дожди и +12 градусов 1 мая
08:41 01-05-2020
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08:30 01-05-2020