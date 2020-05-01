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Работа в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели

08:45 01.05.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в городе 714 вакансий. Вы найдете любимую работу — по образованию и зарплате.

Работа в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели
Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели
№ п/п Профессия Организация Заработок от Телефон Дата создания
1 Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974 29.01.2020
2 Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163 (923) 2297639 04.02.2020
3 Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974 29.01.2020
4 Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000 (383) 2305084 10.02.2020
5 Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831 13.01.2020
6 Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15170 (38343) 49642 29.04.2020
7 Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608 (38343) 49642 27.03.2020
8 Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 13.04.2020
9 Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000 (913) 3881555 06.04.2020
10 Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163 (38343) 23180 03.02.2020
11 Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500 (38343) 49642 28.02.2020
12 Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 21.04.2020
13 Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 17.03.2020
14 Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000 (838343) 24612 11.03.2020
15 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272 05.08.2019
16 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272 05.08.2019
17 Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 09.01.2020
18 Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708 26.02.2020
19 Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708 26.02.2020
20 Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316 12.03.2020
21 Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 42006 07.02.2020
22 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 20.04.2020
23 Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422 11.03.2020
24 Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000 (38343) 23480 11.02.2020
25 Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018 09.01.2020
26 Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000 (38343) 52142 18.11.2019
27 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 30.10.2019
28 Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 21.04.2020
29 Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000 (913) 8994797 21.04.2020
30 Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272 20.04.2020
31 Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678 13.04.2020
32 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407 13.04.2020
33 Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000 (913) 0023364 06.04.2020
34 Водитель автомобиля ОП ООО «Промсервис» 35000 (961) 8487454 25.03.2020
35 Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000 (38343) 20385 24.03.2020
36 Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000 (913) 7273823 18.03.2020
37 Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000 (38343) 20385 12.03.2020
38 Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (383) 3048907 10.03.2020
39 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 04.03.2020
40 Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111 03.03.2020
41 Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000 (913) 9093959 02.03.2020
42 Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (913) 9254787 26.02.2020
43 Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710 20.02.2020
44 Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163 (38343) 25555 14.02.2020
45 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200 (38343) 49642 13.02.2020
46 Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (913) 2099020 12.02.2020
47 Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 12.02.2020
48 Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 12.02.2020
49 Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500 (38343) 25740 12.02.2020
50 Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 03.02.2020
51 Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000 (38345) 69238 22.01.2020
52 Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500 (38343) 24905 21.01.2020
53 Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112 16.01.2020
54 Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000 (38343) 55122 13.01.2020
55 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 13.01.2020
56 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000 (38343) 27600 13.01.2020
57 Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000 (913) 0154442 10.01.2020
58 Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217 10.01.2020
59 Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021 25.12.2019
60 Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000 (913) 9190409 16.09.2019
61 Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657 19.08.2019
62 Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000 (953) 8038762 06.04.2020
63 Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019
64 Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163 (38343) 55124 09.04.2020
65 Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191 20.03.2020
66 Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163 (38343) 78028 06.04.2020
67 Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000 (983) 3161191 20.03.2020
68 Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205 16.03.2020
69 Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985 10.02.2020
70 Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090765 07.02.2020
71 Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020
72 Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000 (38343) 26046 13.01.2020
73 Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163 (38343) 20840 10.01.2020
74 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000 (38343) 25880 16.03.2020
75 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748 18.02.2020
76 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000 (38343) 92355 14.02.2020
77 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000 (38343) 28545 29.01.2020
78 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000 (38343) 25114 13.01.2020
79 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657 16.04.2020
80 Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000 (913) 7091397 11.02.2020
81 Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 07.02.2020
82 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657 15.08.2019
83 Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 21.04.2020
84 Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000 (38343) 23844 17.10.2019
85 Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844 06.04.2020
86 Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020
87 Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000 (38343) 23844 09.12.2019
88 Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000 (913) 9221911 28.02.2020
89 Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 02.03.2020
90 Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 07.02.2020
91 Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844 06.04.2020
92 Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000 (983) 3161191 20.03.2020
93 Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25612 21.02.2020
94 Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977 (383) 2090691 07.02.2020
95 Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844 17.03.2020
96 Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228 17.02.2020
97 Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020
98 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 02.03.2020
99 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45000 (38343) 39657 08.11.2019
100 Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896 14.02.2020
101 Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 21.04.2020
102 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605 06.04.2020
103 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605 06.04.2020
104 Врач-стоматолог Алесик ООО 15163 (923) 2300151 06.04.2020
105 Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000 (913) 3923864 06.11.2019
106 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 06.04.2020
107 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 06.04.2020
108 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 06.04.2020
109 Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000 (913) 9221911 28.02.2020
110 Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228 17.02.2020
111 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000 (38343) 23844 11.12.2019
112 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844 17.03.2020
113 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000 (38343) 39657 20.02.2020
114 Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020
115 Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000 (38343) 20488 03.03.2020
116 Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 04.02.2020
117 Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000 (913) 9268444 24.03.2020
118 Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000 (38343) 23844 17.10.2019
119 Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000 (913) 7091397 13.02.2020
120 Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300 (838343) 50807 17.02.2020
121 Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000 (38343) 92193 19.02.2020
122 Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000 (383) 3211996 21.01.2020
123 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316 16.04.2020
124 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316 03.04.2020
125 Главный Техник-технолог ООО «Бёрнс» 38000 (906) 9072206 10.10.2019
126 Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131 18.02.2020
127 Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000 (38343) 50124 13.02.2020
128 Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420 17.01.2020
129 Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (38343) 74134 05.03.2020
130 Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000 (38345) 69238 21.04.2020
131 Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000 (38343) 29836 02.03.2020
132 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020
133 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020
134 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020
135 Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500 (923) 7751810 06.02.2020
136 Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831 13.01.2020
137 Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130 09.01.2020
138 Дворник МБДОУ №22 Родничок 20000 (38343) 25880 29.04.2020
139 Дворник ТСН «Комфорт» 15163 (38343) 24243 23.03.2020
140 Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000 (38343) 39111 17.03.2020
141 Дворник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 02.03.2020
142 Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163 (983) 1212060 02.03.2020
143 Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 19.02.2020
144 Дворник ООО «НовоСкан» 16000 (38343) 92050 13.02.2020
145 Дворник ООО СФ «Запад» 15163 (38343) 28890 07.02.2020
146 Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163 (38343) 51201 05.02.2020
147 Дворник ООО «Алмаз» 15163 (38343) 52142 17.01.2020
148 Дворник ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488 15.01.2020
149 Дворник МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 15163 (913) 7140261 09.01.2020
150 Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163 (38343) 55246 16.04.2020
151 Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 10.02.2020
152 Диспетчер ОП ООО «Промсервис» 30000 (961) 8487454 25.03.2020
153 Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000 (38343) 47164 16.03.2020
154 Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111 13.01.2020
155 Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163 (38345) 21112 16.01.2020
156 Дробильщик 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 20000 (38343) 49642 05.03.2020
157 Животновод ООО «Алмаз» 18000 (38343) 52142 13.04.2020
158 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000 (983) 1302603 07.11.2019
159 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000 (983) 1302603 07.11.2019
160 Заведующий производством (шеф-повар) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 24.04.2020
161 Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436 (383) 2090691 07.02.2020
162 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 17.03.2020
163 Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425 (38343) 71240 18.02.2020
164 Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000 (38343) 29836 30.04.2020
165 Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019
166 Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019
167 Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019
168 Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019
169 Зоотехник АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018 21.04.2020
170 Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896 14.02.2020
171 Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000 (38343) 20175 20.02.2020
172 Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 21.04.2020
173 Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000 (38343) 92349 02.09.2019
174 Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000 (38343) 92422 23.08.2019
175 Инженер ФГУП «Охрана» Росгвардии 30000 (38343) 24210 16.04.2020
176 Инженер АО «РЭС» 32000 (38343) 20385 24.03.2020
177 Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000 (923) 1280903 12.02.2020
178 Инженер ООО «Триал» 15163 (913) 7679708 05.02.2020
179 Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727 17.03.2020
180 Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000 (38343) 49642 29.11.2019
181 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000 (38343) 76488 11.09.2019
182 Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840 (38343) 33184 16.04.2020
183 Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000 (905) 9031684 04.02.2020
184 Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 29.07.2019
185 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000 (923) 2419700 21.02.2020
186 Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900 (38343) 25599 18.02.2020
187 Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163 (38343) 92349 14.01.2020
188 Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163 (903) 9350878 03.02.2020
189 Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 29.01.2020
190 Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000 (983) 3156478 25.12.2019
191 Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142 10.01.2020
192 Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020
193 Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765 09.04.2020
194 Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
195 Кассир Исток ООО 15163 (913) 8957474 29.04.2020
196 Кассир ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 15163 (38343) 20457 27.04.2020
197 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020
198 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020
199 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020
200 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020
201 Кладовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422 23.04.2020
202 Кладовщик ЗАО «Чернореченский карьер» 22750 (38343) 49642 27.02.2020
203 Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689 (383) 2090691 07.02.2020
204 Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019
205 Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000 (913) 7387699 21.04.2020
206 Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163 (923) 1804858 10.01.2020
207 Контролер АО «Искитимцемент» 36840 (38343) 49642 28.02.2020
208 Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663 17.01.2020
209 Копировщик ООО «Междуречье» 15163 (38343) 20672 19.03.2020
210 Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163 (38343) 39111 25.03.2020
211 Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896 15.01.2020
212 Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691 07.02.2020
213 Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415 23.01.2020
214 Лаборант-микробиолог АО «Агрофирма «Лебедевская» 19840 (38343) 51217 29.04.2020
215 Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700 (38343) 92422 20.04.2020
216 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020
217 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020
218 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 11.03.2020
219 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 20.02.2020
220 Лаборант ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663 17.02.2020
221 Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000 (38343) 50807 09.01.2020
222 Литейщик пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000 (923) 1280903 22.04.2020
223 Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145 10.02.2020
224 Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000 (38343) 33184 25.03.2020
225 Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 10.02.2020
226 Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500 (38343) 76488 06.03.2020
227 Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903 18.02.2020
228 Мастер ОП ООО «Промсервис» 70000 (961) 8487454 25.03.2020
229 Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000 (38343) 29580 28.10.2019
230 Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000 (38343) 49642 14.10.2019
231 Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000 (983) 3155715 10.01.2020
232 Мастер участка АО «РЭС» 38000 (38343) 20385 24.03.2020
233 Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020
234 Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020
235 Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588 14.04.2020
236 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000 (38343) 92422 09.04.2020
237 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 09.04.2020
238 Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903 20.04.2020
239 Машинист (кочегар) котельной ГАУ НСО Всеканикулы 16100 (383) 2090765 22.01.2020
240 Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112 16.01.2020
241 Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020
242 Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000 (38343) 49642 05.03.2020
243 Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200 (38343) 50124 13.02.2020
244 Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156 06.02.2020
245 Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663 13.04.2020
246 Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000 (38343) 20385 03.02.2020
247 Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580 (38343) 25599 19.02.2020
248 Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500 (383) 3446816 14.01.2020
249 Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020
250 Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800 (38343) 20488 03.03.2020
251 Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000 (913) 7091397 20.02.2020
252 Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483 (383) 2090691 07.02.2020
253 Медицинская сестра Алесик ООО 15163 (923) 2300151 09.01.2020
254 Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000 (38343) 23844 09.12.2019
255 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735 (383) 2090691 07.02.2020
256 Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212 18.02.2020
257 Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000 (383) 2142101 12.02.2020
258 Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 13.01.2020
259 Менеджер (в коммерческой деятельности) АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 23.04.2020
260 Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163 (913) 7679708 05.02.2020
261 Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020
262 Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491 20.01.2020
263 Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163 (38343) 20334 04.02.2020
264 Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500 (38343) 51217 20.04.2020
265 Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000 (38343) 51217 27.03.2020
266 Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657 15.08.2019
267 Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000 (38343) 76272 11.03.2020
268 Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000 (383) 3446816 27.01.2020
269 Механик участка ЗАО «Чернореченский карьер» 29000 (38343) 49642 05.03.2020
270 Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000 (38343) 76488 10.01.2020
271 Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 15.08.2019
272 Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021 21.02.2020
273 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657 20.02.2020
274 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657 15.08.2019
275 Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000 (913) 9254787 26.02.2020
276 Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691 07.02.2020
277 Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588 14.04.2020
278 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000 (923) 1280903 24.03.2020
279 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822 (38343) 49478 30.08.2019
280 Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020
281 Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000 (38343) 20005 06.04.2020
282 Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114 07.02.2020
283 Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623 20.01.2020
284 Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163 (38343) 74218 14.01.2020
285 Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903 17.01.2020
286 Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000 (38343) 49642 12.03.2020
287 Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000 (38343) 20385 24.03.2020
288 Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700 21.02.2020
289 Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016 10.01.2020
290 Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163 (38343) 25474 17.01.2020
291 Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020
292 Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678 13.04.2020
293 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок АО «Сибирский Антрацит» 28000 (913) 9447303 07.04.2020
294 Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020
295 Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020
296 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142 18.11.2019
297 Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000 (38343) 72217 10.01.2020
298 Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272 01.08.2019
299 Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000 (923) 7030229 14.02.2020
300 Оператор связи Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407 28.04.2020
301 Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000 (913) 9345949 15.04.2020
302 Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 20.04.2020
303 Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000 (38343) 72217 09.04.2020
304 Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163 (38343) 28599 08.04.2020
305 Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163 (38343) 20341 05.02.2020
306 Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163 (38343) 50829 15.01.2020
307 Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15163 (913) 7676310 24.01.2020
308 Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15163 (983) 3199090 24.01.2020
309 Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163 (905) 9552856 10.01.2020
310 Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020
311 Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491 20.01.2020
312 Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
313 Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
314 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000 (38343) 38520 16.03.2020
315 Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600 (38343) 24651 16.03.2020
316 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
317 Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121 17.01.2020
318 Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694 15.01.2020
319 Педагог-психолог МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
320 Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020
321 Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000 (38343) 24651 27.03.2020
322 Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
323 Пекарь ООО «Автофуд» 23100 (38343) 23301 27.04.2020
324 Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000 (913) 7387699 21.04.2020
325 Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858 06.04.2020
326 Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000 (38343) 47164 03.02.2020
327 Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020
328 Пекарь ООО «Эверест-Трейд» 25000 (960) 7842875 02.12.2019
329 Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526 16.04.2020
330 Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896 15.01.2020
331 Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163 (905) 9318904 03.02.2020
332 Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019
333 Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019
334 Повар ООО «Автофуд» 23900 (38343) 23301 27.04.2020
335 Повар МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 27.04.2020
336 Повар ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858 06.04.2020
337 Повар ИП Лямкина Е.А. 21000 (923) 1804858 06.04.2020
338 Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182 26.02.2020
339 Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000 (962) 8363736 21.02.2020
340 Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
341 Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691 07.02.2020
342 Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021 28.01.2020
343 Повар МУП ЦУМ Искитим 15163 (38343) 23121 17.01.2020
344 Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200 (38343) 44142 13.01.2020
345 Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163 (905) 9309415 10.01.2020
346 Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217 09.01.2020
347 Повар ООО «Алякова» 19000 (38343) 24626 19.11.2019
348 Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000 (923) 1161616 18.09.2019
349 Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020
350 Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020
351 Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163 (38343) 24765 02.03.2020
352 Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415 23.01.2020
353 Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163 (38343) 25588 14.04.2020
354 Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272 13.04.2020
355 Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000 (38343) 33184 25.03.2020
356 Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000 (383) 2305084 10.02.2020
357 Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488 15.01.2020
358 Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020
359 Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248 09.01.2020
360 Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217 09.01.2020
361 Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163 (38343) 31663 09.01.2020
362 Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163 (38343) 93002 09.01.2020
363 Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000 (983) 1330565 18.12.2019
364 Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163 (38343) 49642 09.01.2020
365 Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163 (38343) 49642 09.01.2020
366 Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300 (38343) 49642 27.03.2020
367 Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29818 10.02.2020
368 Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678 13.04.2020
369 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205 16.03.2020
370 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020
371 Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000 (38343) 25526 11.02.2020
372 Помощник машиниста тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280903 17.03.2020
373 Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000 (923) 7751810 06.02.2020
374 Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184 06.02.2020
375 Портной ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468 10.01.2020
376 Портной ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020
377 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960 17.01.2020
378 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960 17.01.2020
379 Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 13.04.2020
380 Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 13.04.2020
381 Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240 17.01.2020
382 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093 09.01.2020
383 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093 09.01.2020
384 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674 (38341) 58910 28.10.2019
385 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520 16.03.2020
386 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640 11.03.2020
387 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000 (38343) 76168 05.03.2020
388 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000 (38343) 57173 05.03.2020
389 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851 11.02.2020
390 Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000 (38343) 37264 30.01.2020
391 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124 17.01.2020
392 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020
393 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
394 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020
395 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020
396 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
397 Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 23.04.2020
398 Продавец-консультант ИП Мартынов А.А. 15163 (923) 7026260 28.04.2020
399 Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000 (383) 3613010 24.03.2020
400 Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000 (38343) 42026 16.04.2020
401 Продавец продовольственных товаров ИП Адова С.В. 25000 (913) 3733798 24.04.2020
402 Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163 (923) 1144928 25.03.2020
403 Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163 (913) 3963862 05.02.2020
404 Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021 28.01.2020
405 Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715 11.02.2020
406 Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142 11.03.2020
407 Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422 12.03.2020
408 Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 11.03.2020
409 Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163 (923) 1280903 09.01.2020
410 Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163 (38343) 50807 09.01.2020
411 Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020
412 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691 07.02.2020
413 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165 (38343) 22328 13.01.2020
414 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300 (38343) 49642 09.01.2020
415 Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272 25.02.2020
416 Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248 16.01.2020
417 Радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы 15632 (383) 2090691 07.02.2020
418 Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416 29.04.2020
419 Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000 (913) 7175827 14.02.2020
420 Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 30000 (913) 3733798 24.04.2020
421 Рамщик ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416 29.04.2020
422 Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019
423 Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000 (923) 7751810 07.02.2020
424 Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779 10.01.2020
425 Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810 06.02.2020
426 Санитар ветеринарный АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 20.04.2020
427 Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019
428 Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019
429 Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019
430 Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019
431 Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019
432 Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019
433 Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000 (38343) 29881 09.01.2020
434 Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 13.04.2020
435 Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246 16.04.2020
436 Секретарь ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 27.03.2020
437 Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 10.02.2020
438 Секретарь ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020
439 Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24518 09.01.2020
440 Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500 (38343) 76488 10.01.2020
441 Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678 13.04.2020
442 Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100 06.02.2020
443 Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020
444 Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000 (38343) 33184 25.03.2020
445 Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000 (913) 3711161 06.02.2020
446 Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000 (38343) 35308 31.01.2020
447 Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020
448 Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642 11.09.2019
449 Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700 (38343) 50807 10.09.2019
450 Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019
451 Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 20.08.2019
452 Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 24.01.2020
453 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930 (38343) 25599 16.03.2020
454 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000 (38343) 76488 11.09.2019
455 Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000 (38343) 76488 11.09.2019
456 Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000 (38343) 76272 10.04.2020
457 Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020
458 Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691 07.02.2020
459 Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 28.01.2020
460 Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 28.01.2020
461 Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020
462 Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 20.01.2020
463 Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020
464 Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163 (38343) 25703 13.01.2020
465 Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 31.10.2019
466 Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020
467 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600 (38343) 25599 12.12.2019
468 Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020
469 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338 (38343) 71303 20.02.2020
470 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124 13.02.2020
471 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145 10.02.2020
472 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488 21.01.2020
473 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488 11.09.2019
474 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807 20.05.2019
475 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422 20.04.2020
476 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660 (923) 1280903 18.03.2020
477 Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593 13.03.2020
478 Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101 12.02.2020
479 Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555 07.11.2019
480 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272 23.09.2019
481 Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184 25.03.2020
482 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500 (913) 8950836 21.04.2020
483 Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272 23.09.2019
484 Составитель поездов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903 17.03.2020
485 Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163 (913) 9004362 09.01.2020
486 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836 30.04.2020
487 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836 30.04.2020
488 Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246 16.04.2020
489 Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 16100 (38343) 51280 13.04.2020
490 Специалист администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24628 09.04.2020
491 Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163 (38343) 76772 06.04.2020
492 Специалист ООО Евсинский КХП 33000 (38343) 76488 19.02.2020
493 Специалист МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195 11.02.2020
494 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 29836 30.01.2020
495 Специалист Администрация Преображенского с/с 16945 (38343) 63192 24.01.2020
496 Специалист по кадрам МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905 22.01.2020
497 Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15163 (913) 7676310 24.01.2020
498 Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Жеребцова Т.Н. 15163 (983) 3199090 24.01.2020
499 Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019
500 Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000 (913) 9172726 02.03.2020
501 Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000 (38343) 29836 30.04.2020
502 Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000 (38343) 23152 28.02.2020
503 Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
504 Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184 06.02.2020
505 Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163 (38343) 21557 04.02.2020
506 Столяр ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016 10.01.2020
507 Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657 16.04.2020
508 Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308 24.10.2019
509 Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198 22.05.2019
510 Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 03.02.2020
511 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000 (38343) 23799 24.03.2020
512 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000 (38343) 23799 10.01.2020
513 Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20670 (38343) 25599 06.02.2020
514 Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 28.02.2020
515 Техник ООО «Водоканал» 16920 (38343) 25599 29.01.2020
516 Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000 (38343) 25588 14.04.2020
517 Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000 (38343) 47164 14.02.2020
518 Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000 (913) 7059455 12.02.2020
519 Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807 17.02.2020
520 Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020
521 Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705 18.02.2020
522 Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000 (913) 9467831 13.01.2020
523 Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020
524 Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020
525 Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 17.03.2020
526 Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 06.02.2020
527 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 20.04.2020
528 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000 (38343) 76272 24.03.2020
529 Тракторист АО «Агрофирма «Лебедевская» 24579 (38343) 51217 29.04.2020
530 Тракторист ООО Теплосервис 16000 (913) 7719903 21.04.2020
531 Тракторист АО «Искитимцемент» 32700 (38343) 49642 27.03.2020
532 Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38345) 21112 16.01.2020
533 Тракторист ЗАО Степное 25000 (38343) 55122 13.01.2020
534 Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217 10.01.2020
535 Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422 16.08.2019
536 Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020
537 Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443 13.01.2020
538 Уборщик производственных и служебных помещений Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15100 (38343) 35960 27.04.2020
539 Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адова С.В. 15163 (913) 3733798 24.04.2020
540 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 17.04.2020
541 Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163 (38341) 58910 15.04.2020
542 Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 26.03.2020
543 Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163 (38343) 31269 17.03.2020
544 Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657 05.03.2020
545 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 02.03.2020
546 Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434 28.02.2020
547 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500 (38343) 92050 13.02.2020
548 Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241 (383) 2090691 07.02.2020
549 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 03.02.2020
550 Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905 21.01.2020
551 Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000 (913) 9162002 17.12.2019
552 Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200 (38343) 50404 26.08.2019
553 Уборщик территорий МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443 27.04.2020
554 Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434 22.04.2020
555 Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691 07.02.2020
556 Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 15163 (913) 9447303 31.01.2020
557 Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 15.01.2020
558 Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000 (38343) 24727 10.01.2020
559 Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844 09.01.2020
560 Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130 09.01.2020
561 Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658 15.01.2020
562 Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 20.04.2020
563 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500 (38343) 25588 14.04.2020
564 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020
565 Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198 22.05.2019
566 Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163 (923) 7751810 06.02.2020
567 Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678 13.04.2020
568 Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
569 Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
570 Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694 15.01.2020
571 Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
572 Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
573 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167 14.02.2020
574 Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020
575 Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167 14.02.2020
576 Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020
577 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
578 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020
579 Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020
580 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000 (38343) 22328 06.04.2020
581 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640 11.03.2020
582 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000 (38343) 59141 20.02.2020
583 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000 (38343) 45359 18.02.2020
584 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851 11.02.2020
585 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163 (38343) 23954 05.02.2020
586 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168 15.01.2020
587 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168 15.01.2020
588 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
589 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020
590 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695 13.01.2020
591 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
592 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
593 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020
594 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000 (38343) 20694 26.08.2019
595 Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000 (38343) 55124 17.01.2020
596 Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020
597 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №3 18000 (38343) 22328 06.04.2020
598 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520 16.03.2020
599 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240 08.11.2019
600 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 21000 (38343) 22328 06.04.2020
601 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000 (38343) 44147 19.02.2020
602 Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000 (38343) 23954 19.02.2020
603 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000 (38343) 71240 18.02.2020
604 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121 17.01.2020
605 Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
606 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695 13.01.2020
607 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
608 Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
609 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020
610 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020
611 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658 15.01.2020
612 Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020
613 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000 (38341) 58918 20.02.2020
614 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020
615 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240 17.01.2020
616 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
617 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000 (38343) 57173 05.03.2020
618 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500 (38343) 23954 19.02.2020
619 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000 (38343) 51201 06.02.2020
620 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020
621 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020
622 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020
623 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
624 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020
625 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020
626 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020
627 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020
628 Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020
629 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020
630 Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020
631 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182 05.02.2020
632 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163 (38343) 68377 17.01.2020
633 Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020
634 Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020
635 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020
636 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018 26.02.2020
637 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018 26.02.2020
638 Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000 (983) 1302603 07.11.2019
639 Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526 16.04.2020
640 Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844 17.03.2020
641 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 17.03.2020
642 Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020
643 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 11.11.2019
644 Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000 (38343) 31663 17.01.2020
645 Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020
646 Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 28.10.2019
647 Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 06.02.2020
648 Швея ИП Першин А.П. 18000 (913) 7657098 21.02.2020
649 Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016 19.02.2020
650 Швея ООО » Лидер» 15163 (953) 7639773 07.02.2020
651 Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810 06.02.2020
652 Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000 (929) 3030407 05.02.2020
653 Швея ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468 10.01.2020
654 Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779 10.01.2020
655 Швея ИП Первухин М.И. 15163 (38343) 23181 10.01.2020
656 Швея ООО Лимонти 25000 (383) 2106109 08.11.2019
657 Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700 (38343) 50807 19.04.2019
658 Штукатур ООО «Мой Дом» 16000 (38343) 71199 14.04.2020
659 Штукатур ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700 21.02.2020
660 Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272 04.09.2019
661 Экономист ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 09.04.2020
662 Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (913) 9268444 24.03.2020
663 Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000 (38343) 77228 09.01.2020
664 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 06.02.2020
665 Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000 (38343) 24459 04.02.2020
666 Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 28.01.2020
667 Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020
668 Электрик участка ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000 (38343) 36691 16.01.2020
669 Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000 (913) 3711161 06.04.2020
670 Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000 (38343) 33184 25.03.2020
671 Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000 (38343) 50124 03.03.2020
672 Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996 (38343) 71303 20.02.2020
673 Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000 (38343) 28610 28.01.2020
674 Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 09.01.2020
675 Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000 (38343) 31663 24.01.2020
676 Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000 (38343) 49642 05.03.2020
677 Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 17.03.2020
678 Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000 (38343) 20385 12.03.2020
679 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000 (383) 3830313 20.02.2020
680 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000 (38343) 24210 16.04.2020
681 Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000 (38343) 20323 09.01.2020
682 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000 (906) 9943333 10.03.2020
683 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800 (38343) 25599 06.02.2020
684 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020
685 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000 (38343) 26700 19.03.2020
686 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191 05.03.2020
687 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124 13.02.2020
688 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000 (38345) 71145 10.02.2020
689 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156 06.02.2020
690 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000 (961) 8472488 04.02.2020
691 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000 (38343) 92130 09.01.2020
692 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 22000 (38343) 35308 12.11.2019
693 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000 (38343) 23844 24.10.2019
694 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (38343) 50807 20.05.2019
695 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200 (38343) 25621 16.03.2020
696 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903 27.04.2020
697 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380 (38343) 25599 06.02.2020
698 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880 (38343) 49642 21.04.2020
699 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642 13.02.2020
700 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642 29.11.2019
701 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда ОАО «Искитимизвесть» 23000 (38343) 29580 03.12.2019
702 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000 (38343) 20385 21.04.2020
703 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000 (38343) 20385 24.03.2020
704 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000 (38343) 20323 09.01.2020
705 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000 (383) 2093972 доб. (122) 05.03.2020
706 Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 09.01.2020
707 Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 13.04.2020
708 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000 (383) 2305084 10.02.2020
709 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 35000 (38343) 29580 14.10.2019
710 Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420 17.01.2020
711 Энергетик АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642 12.09.2019
712 Юрисконсульт ООО Евсинский КХП 43000 (38343) 76488 11.12.2019
713 Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152 04.03.2020
714 Юрист ООО «Правосудие» 17000 (905) 9318904 19.02.2020
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