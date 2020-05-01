Работа в Искитиме: Стоматолога на зарплату в 70 тыс. рублей срочно ищут работодатели

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Минтруд доложил правительству о перспективах четырехдневной рабочей недели № п/п Профессия Организация Заработок от Телефон Дата создания 1 Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974 29.01.2020 2 Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163 (923) 2297639 04.02.2020 3 Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000 (383) 2010974 29.01.2020 4 Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000 (383) 2305084 10.02.2020 5 Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831 13.01.2020 6 Аппаратчик приготовления химических растворов 3 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15170 (38343) 49642 29.04.2020 7 Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608 (38343) 49642 27.03.2020 8 Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 13.04.2020 9 Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000 (913) 3881555 06.04.2020 10 Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163 (38343) 23180 03.02.2020 11 Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500 (38343) 49642 28.02.2020 12 Бухгалтер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 21.04.2020 13 Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 17.03.2020 14 Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000 (838343) 24612 11.03.2020 15 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272 05.08.2019 16 Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272 05.08.2019 17 Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 09.01.2020 18 Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708 26.02.2020 19 Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163 (38343) 24708 26.02.2020 20 Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000 (38343) 29316 12.03.2020 21 Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000 (38343) 42006 07.02.2020 22 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 20.04.2020 23 Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422 11.03.2020 24 Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000 (38343) 23480 11.02.2020 25 Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018 09.01.2020 26 Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000 (38343) 52142 18.11.2019 27 Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 30.10.2019 28 Водитель автомобиля ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 21.04.2020 29 Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000 (913) 8994797 21.04.2020 30 Водитель автомобиля АО «Птицефабрика «Евсинская» 25000 (38343) 76272 20.04.2020 31 Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678 13.04.2020 32 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407 13.04.2020 33 Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000 (913) 0023364 06.04.2020 34 Водитель автомобиля ОП ООО «Промсервис» 35000 (961) 8487454 25.03.2020 35 Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000 (38343) 20385 24.03.2020 36 Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000 (913) 7273823 18.03.2020 37 Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000 (38343) 20385 12.03.2020 38 Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000 (383) 3048907 10.03.2020 39 Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 04.03.2020 40 Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111 03.03.2020 41 Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000 (913) 9093959 02.03.2020 42 Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000 (913) 9254787 26.02.2020 43 Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000 (38343) 24710 20.02.2020 44 Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163 (38343) 25555 14.02.2020 45 Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200 (38343) 49642 13.02.2020 46 Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000 (913) 2099020 12.02.2020 47 Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 12.02.2020 48 Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 12.02.2020 49 Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500 (38343) 25740 12.02.2020 50 Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 03.02.2020 51 Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000 (38345) 69238 22.01.2020 52 Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500 (38343) 24905 21.01.2020 53 Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112 16.01.2020 54 Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000 (38343) 55122 13.01.2020 55 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 13.01.2020 56 Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000 (38343) 27600 13.01.2020 57 Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000 (913) 0154442 10.01.2020 58 Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217 10.01.2020 59 Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021 25.12.2019 60 Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000 (913) 9190409 16.09.2019 61 Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657 19.08.2019 62 Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000 (953) 8038762 06.04.2020 63 Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019 64 Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163 (38343) 55124 09.04.2020 65 Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191 20.03.2020 66 Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163 (38343) 78028 06.04.2020 67 Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000 (983) 3161191 20.03.2020 68 Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205 16.03.2020 69 Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163 (38343) 35985 10.02.2020 70 Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090765 07.02.2020 71 Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020 72 Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000 (38343) 26046 13.01.2020 73 Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163 (38343) 20840 10.01.2020 74 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000 (38343) 25880 16.03.2020 75 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000 (38343) 22748 18.02.2020 76 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000 (38343) 92355 14.02.2020 77 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000 (38343) 28545 29.01.2020 78 Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000 (38343) 25114 13.01.2020 79 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657 16.04.2020 80 Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000 (913) 7091397 11.02.2020 81 Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 07.02.2020 82 Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653 (38343) 39657 15.08.2019 83 Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 21.04.2020 84 Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000 (38343) 23844 17.10.2019 85 Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500 (38343) 23844 06.04.2020 86 Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020 87 Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000 (38343) 23844 09.12.2019 88 Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000 (913) 9221911 28.02.2020 89 Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 02.03.2020 90 Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 07.02.2020 91 Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000 (38343) 23844 06.04.2020 92 Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000 (983) 3161191 20.03.2020 93 Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000 (38343) 25612 21.02.2020 94 Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977 (383) 2090691 07.02.2020 95 Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844 17.03.2020 96 Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228 17.02.2020 97 Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020 98 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 02.03.2020 99 Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45000 (38343) 39657 08.11.2019 100 Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896 14.02.2020 101 Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000 (38343) 25612 21.04.2020 102 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605 06.04.2020 103 Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000 (38343) 27605 06.04.2020 104 Врач-стоматолог Алесик ООО 15163 (923) 2300151 06.04.2020 105 Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000 (913) 3923864 06.11.2019 106 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 06.04.2020 107 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000 (38343) 23844 06.04.2020 108 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 06.04.2020 109 Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000 (913) 9221911 28.02.2020 110 Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500 (38343) 77228 17.02.2020 111 Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000 (38343) 23844 11.12.2019 112 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000 (38343) 23844 17.03.2020 113 Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000 (38343) 39657 20.02.2020 114 Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (983) 3161191 20.03.2020 115 Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000 (38343) 20488 03.03.2020 116 Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000 (38343) 23844 04.02.2020 117 Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000 (913) 9268444 24.03.2020 118 Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000 (38343) 23844 17.10.2019 119 Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000 (913) 7091397 13.02.2020 120 Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300 (838343) 50807 17.02.2020 121 Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000 (38343) 92193 19.02.2020 122 Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000 (383) 3211996 21.01.2020 123 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316 16.04.2020 124 Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000 (38343) 29316 03.04.2020 125 Главный Техник-технолог ООО «Бёрнс» 38000 (906) 9072206 10.10.2019 126 Главный экономист АО «Полевод» 18750 (38343) 61131 18.02.2020 127 Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000 (38343) 50124 13.02.2020 128 Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420 17.01.2020 129 Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163 (38343) 74134 05.03.2020 130 Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000 (38345) 69238 21.04.2020 131 Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000 (38343) 29836 02.03.2020 132 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020 133 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020 134 Грузчик ООО «Розница К-1» 18000 (800) 7755999 18.02.2020 135 Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500 (923) 7751810 06.02.2020 136 Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000 (913) 9467831 13.01.2020 137 Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130 09.01.2020 138 Дворник МБДОУ №22 Родничок 20000 (38343) 25880 29.04.2020 139 Дворник ТСН «Комфорт» 15163 (38343) 24243 23.03.2020 140 Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000 (38343) 39111 17.03.2020 141 Дворник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 02.03.2020 142 Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163 (983) 1212060 02.03.2020 143 Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 19.02.2020 144 Дворник ООО «НовоСкан» 16000 (38343) 92050 13.02.2020 145 Дворник ООО СФ «Запад» 15163 (38343) 28890 07.02.2020 146 Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163 (38343) 51201 05.02.2020 147 Дворник ООО «Алмаз» 15163 (38343) 52142 17.01.2020 148 Дворник ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488 15.01.2020 149 Дворник МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 15163 (913) 7140261 09.01.2020 150 Делопроизводитель Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 15163 (38343) 55246 16.04.2020 151 Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 10.02.2020 152 Диспетчер ОП ООО «Промсервис» 30000 (961) 8487454 25.03.2020 153 Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000 (38343) 47164 16.03.2020 154 Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163 (38343) 43111 13.01.2020 155 Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163 (38345) 21112 16.01.2020 156 Дробильщик 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 20000 (38343) 49642 05.03.2020 157 Животновод ООО «Алмаз» 18000 (38343) 52142 13.04.2020 158 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000 (983) 1302603 07.11.2019 159 Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000 (983) 1302603 07.11.2019 160 Заведующий производством (шеф-повар) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 24.04.2020 161 Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436 (383) 2090691 07.02.2020 162 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 17.03.2020 163 Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425 (38343) 71240 18.02.2020 164 Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 30000 (38343) 29836 30.04.2020 165 Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019 166 Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019 167 Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019 168 Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019 169 Зоотехник АО «Новоозерское» 15163 (38343) 59018 21.04.2020 170 Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000 (923) 2274896 14.02.2020 171 Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000 (38343) 20175 20.02.2020 172 Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 21.04.2020 173 Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000 (38343) 92349 02.09.2019 174 Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000 (38343) 92422 23.08.2019 175 Инженер ФГУП «Охрана» Росгвардии 30000 (38343) 24210 16.04.2020 176 Инженер АО «РЭС» 32000 (38343) 20385 24.03.2020 177 Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000 (923) 1280903 12.02.2020 178 Инженер ООО «Триал» 15163 (913) 7679708 05.02.2020 179 Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000 (38343) 24727 17.03.2020 180 Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000 (38343) 49642 29.11.2019 181 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000 (38343) 76488 11.09.2019 182 Инженер по нормированию труда ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28840 (38343) 33184 16.04.2020 183 Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000 (905) 9031684 04.02.2020 184 Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 29.07.2019 185 Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000 (923) 2419700 21.02.2020 186 Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900 (38343) 25599 18.02.2020 187 Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163 (38343) 92349 14.01.2020 188 Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163 (903) 9350878 03.02.2020 189 Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 29.01.2020 190 Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000 (983) 3156478 25.12.2019 191 Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142 10.01.2020 192 Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020 193 Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000 (38343) 24765 09.04.2020 194 Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 195 Кассир Исток ООО 15163 (913) 8957474 29.04.2020 196 Кассир ПОУ «Искитимская ТШ ДОСААФ России» 15163 (38343) 20457 27.04.2020 197 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020 198 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020 199 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020 200 Кассир ООО «Розница К-1» 22000 (800) 7755999 18.02.2020 201 Кладовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422 23.04.2020 202 Кладовщик ЗАО «Чернореченский карьер» 22750 (38343) 49642 27.02.2020 203 Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689 (383) 2090691 07.02.2020 204 Кладовщик Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019 205 Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000 (913) 7387699 21.04.2020 206 Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163 (923) 1804858 10.01.2020 207 Контролер АО «Искитимцемент» 36840 (38343) 49642 28.02.2020 208 Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663 17.01.2020 209 Копировщик ООО «Междуречье» 15163 (38343) 20672 19.03.2020 210 Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163 (38343) 39111 25.03.2020 211 Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896 15.01.2020 212 Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691 07.02.2020 213 Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415 23.01.2020 214 Лаборант-микробиолог АО «Агрофирма «Лебедевская» 19840 (38343) 51217 29.04.2020 215 Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700 (38343) 92422 20.04.2020 216 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020 217 Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020 218 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 11.03.2020 219 Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 20.02.2020 220 Лаборант ООО «ЛДСК» 19250 (38343) 31663 17.02.2020 221 Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000 (38343) 50807 09.01.2020 222 Литейщик пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 26000 (923) 1280903 22.04.2020 223 Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145 10.02.2020 224 Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000 (38343) 33184 25.03.2020 225 Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 10.02.2020 226 Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500 (38343) 76488 06.03.2020 227 Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903 18.02.2020 228 Мастер ОП ООО «Промсервис» 70000 (961) 8487454 25.03.2020 229 Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000 (38343) 29580 28.10.2019 230 Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000 (38343) 49642 14.10.2019 231 Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000 (983) 3155715 10.01.2020 232 Мастер участка АО «РЭС» 38000 (38343) 20385 24.03.2020 233 Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020 234 Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020 235 Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588 14.04.2020 236 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000 (38343) 92422 09.04.2020 237 Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 09.04.2020 238 Машинист (кочегар) котельной АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 23000 (923) 1280903 20.04.2020 239 Машинист (кочегар) котельной ГАУ НСО Всеканикулы 16100 (383) 2090765 22.01.2020 240 Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000 (38345) 21112 16.01.2020 241 Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020 242 Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000 (38343) 49642 05.03.2020 243 Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200 (38343) 50124 13.02.2020 244 Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000 (38343) 45156 06.02.2020 245 Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000 (38343) 31663 13.04.2020 246 Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000 (38343) 20385 03.02.2020 247 Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580 (38343) 25599 19.02.2020 248 Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500 (383) 3446816 14.01.2020 249 Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020 250 Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800 (38343) 20488 03.03.2020 251 Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000 (913) 7091397 20.02.2020 252 Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483 (383) 2090691 07.02.2020 253 Медицинская сестра Алесик ООО 15163 (923) 2300151 09.01.2020 254 Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000 (38343) 23844 09.12.2019 255 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735 (383) 2090691 07.02.2020 256 Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000 (38343) 22212 18.02.2020 257 Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000 (383) 2142101 12.02.2020 258 Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 13.01.2020 259 Менеджер (в коммерческой деятельности) АО «Новосибирская птицефабрика» 23000 (38343) 92422 23.04.2020 260 Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163 (913) 7679708 05.02.2020 261 Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020 262 Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491 20.01.2020 263 Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163 (38343) 20334 04.02.2020 264 Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500 (38343) 51217 20.04.2020 265 Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000 (38343) 51217 27.03.2020 266 Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000 (38343) 39657 15.08.2019 267 Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000 (38343) 76272 11.03.2020 268 Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000 (383) 3446816 27.01.2020 269 Механик участка ЗАО «Чернореченский карьер» 29000 (38343) 49642 05.03.2020 270 Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000 (38343) 76488 10.01.2020 271 Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000 (38343) 39657 15.08.2019 272 Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000 (38343) 93021 21.02.2020 273 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657 20.02.2020 274 Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000 (38343) 39657 15.08.2019 275 Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000 (913) 9254787 26.02.2020 276 Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172 (383) 2090691 07.02.2020 277 Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000 (38343) 25588 14.04.2020 278 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000 (923) 1280903 24.03.2020 279 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822 (38343) 49478 30.08.2019 280 Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020 281 Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000 (38343) 20005 06.04.2020 282 Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000 (38343) 25114 07.02.2020 283 Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000 (38343) 24623 20.01.2020 284 Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163 (38343) 74218 14.01.2020 285 Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000 (923) 1280903 17.01.2020 286 Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000 (38343) 49642 12.03.2020 287 Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000 (38343) 20385 24.03.2020 288 Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700 21.02.2020 289 Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016 10.01.2020 290 Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163 (38343) 25474 17.01.2020 291 Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020 292 Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000 (38343) 29678 13.04.2020 293 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок АО «Сибирский Антрацит» 28000 (913) 9447303 07.04.2020 294 Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020 295 Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020 296 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000 (38343) 52142 18.11.2019 297 Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000 (38343) 72217 10.01.2020 298 Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272 01.08.2019 299 Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000 (923) 7030229 14.02.2020 300 Оператор связи Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (923) 1137407 28.04.2020 301 Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000 (913) 9345949 15.04.2020 302 Отделочник железобетонных изделий 2 разряда-3 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 20.04.2020 303 Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000 (38343) 72217 09.04.2020 304 Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163 (38343) 28599 08.04.2020 305 Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163 (38343) 20341 05.02.2020 306 Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163 (38343) 50829 15.01.2020 307 Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15163 (913) 7676310 24.01.2020 308 Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15163 (983) 3199090 24.01.2020 309 Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163 (905) 9552856 10.01.2020 310 Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020 311 Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000 (38343) 40491 20.01.2020 312 Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 313 Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 314 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000 (38343) 38520 16.03.2020 315 Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600 (38343) 24651 16.03.2020 316 Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 317 Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121 17.01.2020 318 Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694 15.01.2020 319 Педагог-психолог МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 320 Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988 (383) 2090691 07.02.2020 321 Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000 (38343) 24651 27.03.2020 322 Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 323 Пекарь ООО «Автофуд» 23100 (38343) 23301 27.04.2020 324 Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000 (913) 7387699 21.04.2020 325 Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858 06.04.2020 326 Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000 (38343) 47164 03.02.2020 327 Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020 328 Пекарь ООО «Эверест-Трейд» 25000 (960) 7842875 02.12.2019 329 Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526 16.04.2020 330 Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163 (923) 2274896 15.01.2020 331 Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163 (905) 9318904 03.02.2020 332 Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019 333 Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019 334 Повар ООО «Автофуд» 23900 (38343) 23301 27.04.2020 335 Повар МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 27.04.2020 336 Повар ИП Лямкина Е.А. 17000 (923) 1804858 06.04.2020 337 Повар ИП Лямкина Е.А. 21000 (923) 1804858 06.04.2020 338 Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182 26.02.2020 339 Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000 (962) 8363736 21.02.2020 340 Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 341 Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691 07.02.2020 342 Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021 28.01.2020 343 Повар МУП ЦУМ Искитим 15163 (38343) 23121 17.01.2020 344 Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200 (38343) 44142 13.01.2020 345 Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163 (905) 9309415 10.01.2020 346 Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217 09.01.2020 347 Повар ООО «Алякова» 19000 (38343) 24626 19.11.2019 348 Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000 (923) 1161616 18.09.2019 349 Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020 350 Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020 351 Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163 (38343) 24765 02.03.2020 352 Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200 (923) 2448415 23.01.2020 353 Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163 (38343) 25588 14.04.2020 354 Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272 13.04.2020 355 Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000 (38343) 33184 25.03.2020 356 Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000 (383) 2305084 10.02.2020 357 Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200 (38343) 76488 15.01.2020 358 Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020 359 Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248 09.01.2020 360 Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163 (38343) 51217 09.01.2020 361 Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163 (38343) 31663 09.01.2020 362 Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163 (38343) 93002 09.01.2020 363 Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000 (983) 1330565 18.12.2019 364 Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163 (38343) 49642 09.01.2020 365 Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163 (38343) 49642 09.01.2020 366 Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300 (38343) 49642 27.03.2020 367 Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000 (38343) 29818 10.02.2020 368 Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000 (38343) 29678 13.04.2020 369 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163 (38343) 39205 16.03.2020 370 Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163 (38343) 30623 14.01.2020 371 Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000 (38343) 25526 11.02.2020 372 Помощник машиниста тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000 (923) 1280903 17.03.2020 373 Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000 (923) 7751810 06.02.2020 374 Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163 (38343) 22184 06.02.2020 375 Портной ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468 10.01.2020 376 Портной ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020 377 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960 17.01.2020 378 Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170 (38343) 35960 17.01.2020 379 Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 13.04.2020 380 Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163 (38343) 35960 13.04.2020 381 Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240 17.01.2020 382 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093 09.01.2020 383 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000 (38343) 23093 09.01.2020 384 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674 (38341) 58910 28.10.2019 385 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520 16.03.2020 386 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640 11.03.2020 387 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000 (38343) 76168 05.03.2020 388 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000 (38343) 57173 05.03.2020 389 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000 (38343) 31851 11.02.2020 390 Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000 (38343) 37264 30.01.2020 391 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000 (38343) 55124 17.01.2020 392 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020 393 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 394 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020 395 Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020 396 Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 397 Прессовщик-формовщик пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 23.04.2020 398 Продавец-консультант ИП Мартынов А.А. 15163 (923) 7026260 28.04.2020 399 Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000 (383) 3613010 24.03.2020 400 Продавец непродовольственных товаров ИП Малахов Д.А. 18000 (38343) 42026 16.04.2020 401 Продавец продовольственных товаров ИП Адова С.В. 25000 (913) 3733798 24.04.2020 402 Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163 (923) 1144928 25.03.2020 403 Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163 (913) 3963862 05.02.2020 404 Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556 (38343) 93021 28.01.2020 405 Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000 (983) 3155715 11.02.2020 406 Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000 (38343) 24142 11.03.2020 407 Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000 (38343) 92422 12.03.2020 408 Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 11.03.2020 409 Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163 (923) 1280903 09.01.2020 410 Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163 (38343) 50807 09.01.2020 411 Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020 412 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691 07.02.2020 413 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165 (38343) 22328 13.01.2020 414 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300 (38343) 49642 09.01.2020 415 Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163 (38343) 76272 25.02.2020 416 Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163 (38343) 63248 16.01.2020 417 Радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы 15632 (383) 2090691 07.02.2020 418 Разнорабочий ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416 29.04.2020 419 Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000 (913) 7175827 14.02.2020 420 Разрубщик мяса ИП Адова С.В. 30000 (913) 3733798 24.04.2020 421 Рамщик ИП Бондарев Д.М. 20000 (913) 4739416 29.04.2020 422 Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019 423 Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000 (923) 7751810 07.02.2020 424 Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779 10.01.2020 425 Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810 06.02.2020 426 Санитар ветеринарный АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 20.04.2020 427 Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019 428 Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019 429 Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019 430 Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000 (923) 1161616 18.09.2019 431 Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000 (923) 1267624 18.09.2019 432 Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616 14.05.2019 433 Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000 (38343) 29881 09.01.2020 434 Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 13.04.2020 435 Секретарь Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246 16.04.2020 436 Секретарь ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 27.03.2020 437 Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163 (38343) 43637 доб. (123) 10.02.2020 438 Секретарь ИП Витман Т.П. 15163 (38343) 42080 10.01.2020 439 Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24518 09.01.2020 440 Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500 (38343) 76488 10.01.2020 441 Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678 13.04.2020 442 Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000 (38343) 37100 06.02.2020 443 Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020 444 Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000 (38343) 33184 25.03.2020 445 Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000 (913) 3711161 06.02.2020 446 Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000 (38343) 35308 31.01.2020 447 Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020 448 Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642 11.09.2019 449 Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700 (38343) 50807 10.09.2019 450 Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000 (38341) 58198 22.05.2019 451 Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 20.08.2019 452 Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 24.01.2020 453 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930 (38343) 25599 16.03.2020 454 Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000 (38343) 76488 11.09.2019 455 Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000 (38343) 76488 11.09.2019 456 Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000 (38343) 76272 10.04.2020 457 Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020 458 Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540 (383) 2090691 07.02.2020 459 Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 28.01.2020 460 Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 28.01.2020 461 Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020 462 Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 20.01.2020 463 Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163 (38343) 20616 14.01.2020 464 Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163 (38343) 25703 13.01.2020 465 Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000 (38343) 92422 31.10.2019 466 Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020 467 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600 (38343) 25599 12.12.2019 468 Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020 469 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338 (38343) 71303 20.02.2020 470 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124 13.02.2020 471 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000 (38345) 71145 10.02.2020 472 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488 21.01.2020 473 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000 (38343) 76488 11.09.2019 474 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807 20.05.2019 475 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000 (38343) 92422 20.04.2020 476 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660 (923) 1280903 18.03.2020 477 Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000 (38343) 25593 13.03.2020 478 Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000 (383) 2142101 12.02.2020 479 Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000 (913) 3881555 07.11.2019 480 Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000 (38343) 76272 23.09.2019 481 Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000 (38343) 33184 25.03.2020 482 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500 (913) 8950836 21.04.2020 483 Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000 (38343) 76272 23.09.2019 484 Составитель поездов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903 17.03.2020 485 Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163 (913) 9004362 09.01.2020 486 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836 30.04.2020 487 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000 (38343) 29836 30.04.2020 488 Специалист Администрация Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области 19000 (38343) 55246 16.04.2020 489 Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 16100 (38343) 51280 13.04.2020 490 Специалист администрация Искитимского района НСО 15163 (38343) 24628 09.04.2020 491 Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163 (38343) 76772 06.04.2020 492 Специалист ООО Евсинский КХП 33000 (38343) 76488 19.02.2020 493 Специалист МУП ИР «Центральное» 20000 (38343) 76195 11.02.2020 494 Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000 (38343) 29836 30.01.2020 495 Специалист Администрация Преображенского с/с 16945 (38343) 63192 24.01.2020 496 Специалист по кадрам МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905 22.01.2020 497 Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15163 (913) 7676310 24.01.2020 498 Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Жеребцова Т.Н. 15163 (983) 3199090 24.01.2020 499 Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000 (383) 2998859 01.07.2019 500 Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000 (913) 9172726 02.03.2020 501 Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000 (38343) 29836 30.04.2020 502 Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000 (38343) 23152 28.02.2020 503 Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 504 Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500 (38343) 22184 06.02.2020 505 Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163 (38343) 21557 04.02.2020 506 Столяр ИП Крючков Н.П. 15163 (962) 8263016 10.01.2020 507 Сторож (вахтер) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657 16.04.2020 508 Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000 (38343) 35308 24.10.2019 509 Стропальщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198 22.05.2019 510 Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 03.02.2020 511 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000 (38343) 23799 24.03.2020 512 Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000 (38343) 23799 10.01.2020 513 Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20670 (38343) 25599 06.02.2020 514 Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 28.02.2020 515 Техник ООО «Водоканал» 16920 (38343) 25599 29.01.2020 516 Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000 (38343) 25588 14.04.2020 517 Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000 (38343) 47164 14.02.2020 518 Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000 (913) 7059455 12.02.2020 519 Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000 (38343) 50807 17.02.2020 520 Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020 521 Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000 (923) 7038705 18.02.2020 522 Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000 (913) 9467831 13.01.2020 523 Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 10.01.2020 524 Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020 525 Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 17.03.2020 526 Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 06.02.2020 527 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000 (38343) 51217 20.04.2020 528 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000 (38343) 76272 24.03.2020 529 Тракторист АО «Агрофирма «Лебедевская» 24579 (38343) 51217 29.04.2020 530 Тракторист ООО Теплосервис 16000 (913) 7719903 21.04.2020 531 Тракторист АО «Искитимцемент» 32700 (38343) 49642 27.03.2020 532 Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000 (38345) 21112 16.01.2020 533 Тракторист ЗАО Степное 25000 (38343) 55122 13.01.2020 534 Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000 (38343) 72217 10.01.2020 535 Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000 (38343) 92422 16.08.2019 536 Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000 (383) 2010974 29.01.2020 537 Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443 13.01.2020 538 Уборщик производственных и служебных помещений Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15100 (38343) 35960 27.04.2020 539 Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адова С.В. 15163 (913) 3733798 24.04.2020 540 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163 (38343) 36691 17.04.2020 541 Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163 (38341) 58910 15.04.2020 542 Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163 (38343) 92422 26.03.2020 543 Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163 (38343) 31269 17.03.2020 544 Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163 (38343) 39657 05.03.2020 545 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163 (38343) 27600 02.03.2020 546 Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434 28.02.2020 547 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500 (38343) 92050 13.02.2020 548 Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241 (383) 2090691 07.02.2020 549 Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163 (38343) 47164 03.02.2020 550 Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163 (38343) 24905 21.01.2020 551 Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000 (913) 9162002 17.12.2019 552 Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200 (38343) 50404 26.08.2019 553 Уборщик территорий МАОУ ДО ДЮСШ 15163 (38343) 27443 27.04.2020 554 Уборщик территорий МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163 (38343) 20434 22.04.2020 555 Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091 (383) 2090691 07.02.2020 556 Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 15163 (913) 9447303 31.01.2020 557 Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163 (38343) 24651 15.01.2020 558 Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000 (38343) 24727 10.01.2020 559 Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163 (38343) 23844 09.01.2020 560 Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163 (38343) 92130 09.01.2020 561 Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658 15.01.2020 562 Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000 (38343) 92422 20.04.2020 563 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500 (38343) 25588 14.04.2020 564 Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000 (38343) 25588 14.04.2020 565 Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000 (38341) 58198 22.05.2019 566 Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163 (923) 7751810 06.02.2020 567 Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000 (38343) 29678 13.04.2020 568 Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 569 Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 570 Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163 (38343) 20694 15.01.2020 571 Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 572 Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 573 Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167 14.02.2020 574 Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020 575 Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000 (38343) 62167 14.02.2020 576 Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020 577 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 578 Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020 579 Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020 580 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000 (38343) 22328 06.04.2020 581 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000 (38343) 23640 11.03.2020 582 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000 (38343) 59141 20.02.2020 583 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000 (38343) 45359 18.02.2020 584 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000 (38343) 31851 11.02.2020 585 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163 (38343) 23954 05.02.2020 586 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168 15.01.2020 587 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163 (38343) 76168 15.01.2020 588 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 589 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020 590 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695 13.01.2020 591 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 592 Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 593 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020 594 Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000 (38343) 20694 26.08.2019 595 Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000 (38343) 55124 17.01.2020 596 Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020 597 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №3 18000 (38343) 22328 06.04.2020 598 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000 (38343) 38520 16.03.2020 599 Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000 (38343) 71240 08.11.2019 600 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 21000 (38343) 22328 06.04.2020 601 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000 (38343) 44147 19.02.2020 602 Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000 (38343) 23954 19.02.2020 603 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000 (38343) 71240 18.02.2020 604 Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163 (38343) 73121 17.01.2020 605 Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 606 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400 (38343) 28695 13.01.2020 607 Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 608 Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 609 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163 (38341) 58918 20.02.2020 610 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020 611 Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 15163 (38343) 21658 15.01.2020 612 Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020 613 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000 (38341) 58918 20.02.2020 614 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000 (38343) 55124 17.01.2020 615 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163 (38343) 71240 17.01.2020 616 Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 617 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000 (38343) 57173 05.03.2020 618 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500 (38343) 23954 19.02.2020 619 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000 (38343) 51201 06.02.2020 620 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163 (38343) 24805 15.01.2020 621 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163 (38343) 72198 14.01.2020 622 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020 623 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 624 Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163 (38343) 26120 13.01.2020 625 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163 (38343) 30265 15.01.2020 626 Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020 627 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163 (38343) 74110 14.01.2020 628 Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020 629 Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020 630 Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 09.01.2020 631 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163 (38343) 76182 05.02.2020 632 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163 (38343) 68377 17.01.2020 633 Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163 (38343) 20522 13.01.2020 634 Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000 (38343) 45359 13.01.2020 635 Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163 (38343) 67140 09.01.2020 636 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018 26.02.2020 637 Фармацевт ООО «Верона» 25000 (923) 1330018 26.02.2020 638 Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000 (983) 1302603 07.11.2019 639 Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000 (38343) 25526 16.04.2020 640 Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000 (38343) 23844 17.03.2020 641 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 17.03.2020 642 Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (38343) 74134 05.03.2020 643 Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000 (38343) 23844 11.11.2019 644 Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000 (38343) 31663 17.01.2020 645 Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000 (913) 7970128 06.02.2020 646 Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 28.10.2019 647 Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 06.02.2020 648 Швея ИП Першин А.П. 18000 (913) 7657098 21.02.2020 649 Швея ИП Крючков Н.П. 20000 (962) 8263016 19.02.2020 650 Швея ООО » Лидер» 15163 (953) 7639773 07.02.2020 651 Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000 (923) 7751810 06.02.2020 652 Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000 (929) 3030407 05.02.2020 653 Швея ИП Корбатова Л.А. 18000 (913) 9073468 10.01.2020 654 Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163 (913) 7111779 10.01.2020 655 Швея ИП Первухин М.И. 15163 (38343) 23181 10.01.2020 656 Швея ООО Лимонти 25000 (383) 2106109 08.11.2019 657 Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700 (38343) 50807 19.04.2019 658 Штукатур ООО «Мой Дом» 16000 (38343) 71199 14.04.2020 659 Штукатур ООО «Бастет» 22000 (923) 2419700 21.02.2020 660 Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800 (38343) 76272 04.09.2019 661 Экономист ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 09.04.2020 662 Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (913) 9268444 24.03.2020 663 Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000 (38343) 77228 09.01.2020 664 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000 (38343) 31663 06.02.2020 665 Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000 (38343) 24459 04.02.2020 666 Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163 (38343) 28610 28.01.2020 667 Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000 (383) 3211996 21.01.2020 668 Электрик участка ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000 (38343) 36691 16.01.2020 669 Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000 (913) 3711161 06.04.2020 670 Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000 (38343) 33184 25.03.2020 671 Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000 (38343) 50124 03.03.2020 672 Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996 (38343) 71303 20.02.2020 673 Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000 (38343) 28610 28.01.2020 674 Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000 (38343) 50807 09.01.2020 675 Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000 (38343) 31663 24.01.2020 676 Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000 (38343) 49642 05.03.2020 677 Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000 (38343) 37100 17.03.2020 678 Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000 (38343) 20385 12.03.2020 679 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000 (383) 3830313 20.02.2020 680 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 4 разряда ФГУП «Охрана» Росгвардии 25000 (38343) 24210 16.04.2020 681 Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000 (38343) 20323 09.01.2020 682 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000 (906) 9943333 10.03.2020 683 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800 (38343) 25599 06.02.2020 684 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000 (913) 7719903 21.04.2020 685 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000 (38343) 26700 19.03.2020 686 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000 (983) 3161191 05.03.2020 687 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000 (38343) 50124 13.02.2020 688 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000 (38345) 71145 10.02.2020 689 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000 (38343) 45156 06.02.2020 690 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000 (961) 8472488 04.02.2020 691 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000 (38343) 92130 09.01.2020 692 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 22000 (38343) 35308 12.11.2019 693 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000 (38343) 23844 24.10.2019 694 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000 (38343) 50807 20.05.2019 695 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200 (38343) 25621 16.03.2020 696 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда-5 разряда АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000 (923) 1280903 27.04.2020 697 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380 (38343) 25599 06.02.2020 698 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880 (38343) 49642 21.04.2020 699 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600 (38343) 49642 13.02.2020 700 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100 (38343) 49642 29.11.2019 701 Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда ОАО «Искитимизвесть» 23000 (38343) 29580 03.12.2019 702 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000 (38343) 20385 21.04.2020 703 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000 (38343) 20385 24.03.2020 704 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000 (38343) 20323 09.01.2020 705 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000 (383) 2093972 доб. (122) 05.03.2020 706 Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163 (38343) 61131 09.01.2020 707 Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000 (38343) 31663 13.04.2020 708 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000 (383) 2305084 10.02.2020 709 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 35000 (38343) 29580 14.10.2019 710 Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000 (913) 9555420 17.01.2020 711 Энергетик АО «Искитимцемент» 36450 (38343) 49642 12.09.2019 712 Юрисконсульт ООО Евсинский КХП 43000 (38343) 76488 11.12.2019 713 Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000 (38343) 23152 04.03.2020 714 Юрист ООО «Правосудие» 17000 (905) 9318904 19.02.2020

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