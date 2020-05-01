Перенервничал из-за COVID-19 и выкинул жену с балкона турист в Таиланде

В полиции долгое время не могли начать расследование случившегося из-за того, что виновник был не в себе. Женщину доставили в больницу с серьёзными травмами.

Во время задержания Митчелл был не в себе

В многоквартирном доме в провинции Районг 46-летний британский турист Дейв Митчелл сбросил свою жену с балкона. Полиция арестовала мужчину, он объяснил свой поступок стрессом из-за коронавируса, сообщает издание Daily Mail.

По его словам, он перенервничал из-за того, что не может вернуться домой из-за режима самоизоляции. Будучи в стрессовом состоянии, он поссорился с супругой, после чего и произошёл инцидент. Соседи немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Женщину доставили в больницу с серьёзными травмами.

В полиции сообщили, что во время задержания Митчелл был не в себе и им пришлось подождать, пока он придёт в себя, чтобы начать расследование.

Напомним, в апреле в Таиланде местная полиция обнаружила пару из России, которая поселилась в пещере. По их словам, это была вынужденная мера, поскольку их выселили из отеля из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Источник: life.ru