Перенервничал из-за COVID-19 и выкинул жену с балкона турист в Таиланде

В многоквартирном доме в провинции Районг 46-летний британский турист Дейв Митчелл сбросил свою жену с балкона. Полиция арестовала мужчину, он объяснил свой поступок стрессом из-за коронавируса, сообщает издание Daily Mail.
По его словам, он перенервничал из-за того, что не может вернуться домой из-за режима самоизоляции. Будучи в стрессовом состоянии, он поссорился с супругой, после чего и произошёл инцидент. Соседи немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Женщину доставили в больницу с серьёзными травмами.
В полиции сообщили, что во время задержания Митчелл был не в себе и им пришлось подождать, пока он придёт в себя, чтобы начать расследование.
Напомним, в апреле в Таиланде местная полиция обнаружила пару из России, которая поселилась в пещере. По их словам, это была вынужденная мера, поскольку их выселили из отеля из-за начавшейся пандемии коронавируса.
Источник: life.ru