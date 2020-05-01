Жестко штрафовать за нарушение режима самоизоляции из-за COVID-19 намерены полицейские в Новосибирской области. В Бердске тоже

Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесных и парковых зонах, садовых обществах и сельских поселениях в связи с опасностью возникновения пожаров из-за разведения костров.

Сотрудники ГИБДД будут контролировать передвижение транспортных средств

В майские выходные и праздничные дни сотрудники полиции Новосибирской области усилят работу по защите населения от возникновения чрезвычайных ситуаций и распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с представителями других ведомств полицейские будут проводить рейдовые мероприятия в общественных местах, в том числе предназначенных для отдыха — парках, скверах, набережных, торгово-развлекательных центрах, в ходе которых выявлять и привлекать к административной ответственности граждан, нарушающих режим самоизоляции, а также проводить разъяснительные беседы. Организованы стационарные посты полиции на Михайловской набережной, возле Оперного театра, в Центральном парке и на Монументе славы.

Сотрудники ГИБДД будут контролировать передвижение транспортных средств, принадлежащих лицам, которым предписано соблюдение режима самоизоляции по месту жительства.

Для профилактической работы с гражданами, прибывающими на территорию Новосибирской области автотранспортом, организована работа 6 круглосуточных стационарных контрольно-пропускных постов, на которых совместно несут службу сотрудники ДПС ГИБДД, спецподразделения Росгвардии и Роспотребнадзора.

Также полицейские будут следить за соблюдением гражданами правил пожарной безопасности в лесных и парковых зонах, садовых обществах и сельских поселениях в связи с опасностью возникновения пожаров из-за разведения костров.

Уважаемые жители Новосибирской области, призываем вас ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности!

Источник: 54.мвд.рф