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Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

22:49 01.05.2020, Алена Романцова Фото: Скрин
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Развоз продуктов по акции «Мы Вместе» будет в мае в Бердске. В условиях акции прописано волонтерам фотографировать продукты с пожилыми людьми. Как это будет происходить в нашем городе, рассказала вице-мэр по социальной политике Жанна Шурова.

Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?
Как будут развозить продуктовую помощь пожилым, обеспокоены бердчане
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фото с «лежачими» фронтовиками и подарками взбудоражило сеть: как будут развозить продуктовую помощь пожилым в Бердске?

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Как будут развозить продукты в помощь пожилым людям в Бердске, узнавал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, унизительный фейк в соцсетях взбудоражил жителей Бердска. Волонтеры разносят продуктовые наборы к лежачим ветеранам и фотографируют их с продуктами. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что в Новосибирской области действительно начали разносить продукты в помощь пожилым. Но помощь не связана с 75 годовщиной Победы в Великой отечественной войне, а связана с пандемией коронавируса. Акция «Продуктовая помощь» проводится в рамках всероссийской акции «Мы Вместе» пожилым людям от 65 лет и старше, организована сразу несколькими некоммерческими организациями. Директор компании-организатора ассоциации «Санрайс» Ирина Федорова рассказала, что волонтерам действительно нужно фотографировать пожилых людей-адресатов. Как это будет происходить в Бердске, рассказала директора Комплексного центра социального обслуживания населения города Анна Владимирова.

Анна Павловна сказала, что в Комплексный центр действительно пришли документы о том, что в мае начнется разнос продуктовых наборов.

— У нас развоз начнется не раньше середины мая. Мне тоже прислали эти фотографии, это фейк! Так разносили продукты несколько лет назад в другом абсолютно регионе, – отметила Анна Павловна 29 апреля.

При этом в условиях работы волонтеров действительно указано, что они должны сделать фотографию с адресатом.

— Наши волонтеры не будут делать фото, глава города Евгений Шестернин запретил это. Добровольцы будут соблюдать все нормы – будут одеты в маски и перчатки. Они не будут заходить в дом, просто отдадут продукты и попросят расписаться пожилых людей, – отметила Анна Владимирова.

Вице-мэр по социальной политике Бердска Жанна Шурова прокомментировала ситуацию:

— При вручении продуктовых наборов волонтёр будет предварительно делать звонок и договариваться о встрече, для передачи набора и информировать о фото. Если человек откажется от личного фотографирования, то волонтёр зафиксирует передачу фотографией набора на фоне квартиры. Принудительного фотографирования не будет! – подчеркнула Жанна Сергеевна.

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От редакции

Все правильно?

Галина, 01 мая 2020 10:34
Всем пожилым инвалидам будут разносить продуктовые наборы или выборочно?
Аноним, 01 мая 2020 23:06
К чему эти фотографии с продуктами?
Это унизительно
Помогаете - помогайте ... не надо тут фотогалерею делать
Аноним, 01 мая 2020 23:27
Расписаться фронтовику за продукты???? Вы в своём уме Евгений из Новосибирска?

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