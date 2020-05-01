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Заставляют учиться в майские праздники детей школы Бердска

23:00 01.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По словам директора управления образования и молодежной политики Бердска Жанны Тузовой, каждая школа сама решает когда работать и когда отдыхать. Дистанционное обучение в Бердске продлится до 15 мая.

Заставляют учиться в майские праздники детей школы Бердска
Каждая школа самостоятельно решает когда учиться, а когда отдыхать

В группу «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтакте написала читательница:

— Мало того, что объявили до 25 мая учимся к тому же у детей не будет выходных на праздники. 2, 4, 5, учимся 11 учимся. Это распоряжение администрации для всех школ Бердска или каждая школа по своему распоряжается выходными и праздничными.

Вопрос мы переадресовали директору управления образования и молодежной политики Бердска Жанне Тузовой.

— Каждая школа принимает решение об организации образовательного процесса. Руководитель образовательного учреждения исходя из учебной программы и расписания выбирает график обучения и определяет выходные дни. Каждая школа сама решает когда работать и когда отдыхать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 апреля Жанна Леонидовна.

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От редакции

Ваши дети отдыхают на майские праздники?

Пип, 01 мая 2020 11:20
Наши дети, 11 школа учатся. Я вообще не понимаю. Каждый город это отдельное гос-во и указ презедента не указ? Ладно до 11 не отдыхают, как взрослые. Так ещё и 4,5 и другие дни у детей забрали. Нагрузка большая с этим так сказать "дистанционным" (самообучение). Разгребать я не успеваем.Почему взрослые имеют право отдыхать, а дети нет.Сегодня прочитала, что рекомендовано министерством образования, начальные классы до 15 отпустить на каникулы. Но это же не для наших детей. Мы же вообще сами себе режиссёры.Что хотим, то и делаем. Возмущена
123, 01 мая 2020 19:05
а ничего, что учебный год для большинства школьников закончится на 1-2 недели раньше?

А по поводу город-отдельное государство, я чуть не прослезился от смеха. У нас страна называется Российская ФЕДЕРАЦИЯ! Федерация - есть федеративное устройство государства. А федеративное устройство как раз таки и позволяет каждому городу, каждому региону самому решать что у него и как будет. Просто раньше многие чиновники вели себя как школьники, которые пытаются списать друг у друга. А теперь, когда с них стали спрашивать за результат, они начали хоть что-то самостоятельное делать. То есть заработало то, что в названии нашей страны уже почти как 30 лет находится.

Скажите спасибо, что Травников занимается профанацией по большей части и выпускает всякие указы и постановления без какого-либо обеспечения их исполнения. Ну есть у нас обязанность всем сидеть дома, а тем кто работает - перемещаться с документами от работодателя. А как обеспечивается исполнение? Да никак. Тоже самое и по маскам.

Зато смотрите что Собянин с гордумой в Москве (а это, если что город федерального значения) сделали - хочешь выйти, сделай пропуск, пропуска стали проверять, выписывают штрафы.

Вот вам настоящая федерация. Каждый может городить свой огород.
Аноним, 01 мая 2020 23:23
Губернатор сам решает. Мэр сам решает. Сейчас и директор школы сам решает? Как то непонятно. Сейчас каждый сам решает что когда и как? Ну тогда я сам решу без вашего участия

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