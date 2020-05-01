Заставляют учиться в майские праздники детей школы Бердска

По словам директора управления образования и молодежной политики Бердска Жанны Тузовой, каждая школа сама решает когда работать и когда отдыхать. Дистанционное обучение в Бердске продлится до 15 мая.

Каждая школа самостоятельно решает когда учиться, а когда отдыхать

В группу «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтакте написала читательница:

— Мало того, что объявили до 25 мая учимся к тому же у детей не будет выходных на праздники. 2, 4, 5, учимся 11 учимся. Это распоряжение администрации для всех школ Бердска или каждая школа по своему распоряжается выходными и праздничными.

Вопрос мы переадресовали директору управления образования и молодежной политики Бердска Жанне Тузовой.

— Каждая школа принимает решение об организации образовательного процесса. Руководитель образовательного учреждения исходя из учебной программы и расписания выбирает график обучения и определяет выходные дни. Каждая школа сама решает когда работать и когда отдыхать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 апреля Жанна Леонидовна.