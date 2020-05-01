Заставляют учиться в майские праздники детей школы Бердска

В группу «Курьер. Среда. Бердск» ВКонтакте написала читательница:
— Мало того, что объявили до 25 мая учимся к тому же у детей не будет выходных на праздники. 2, 4, 5, учимся 11 учимся. Это распоряжение администрации для всех школ Бердска или каждая школа по своему распоряжается выходными и праздничными.
Вопрос мы переадресовали директору управления образования и молодежной политики Бердска Жанне Тузовой.
— Каждая школа принимает решение об организации образовательного процесса. Руководитель образовательного учреждения исходя из учебной программы и расписания выбирает график обучения и определяет выходные дни. Каждая школа сама решает когда работать и когда отдыхать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 апреля Жанна Леонидовна.
А по поводу город-отдельное государство, я чуть не прослезился от смеха. У нас страна называется Российская ФЕДЕРАЦИЯ! Федерация - есть федеративное устройство государства. А федеративное устройство как раз таки и позволяет каждому городу, каждому региону самому решать что у него и как будет. Просто раньше многие чиновники вели себя как школьники, которые пытаются списать друг у друга. А теперь, когда с них стали спрашивать за результат, они начали хоть что-то самостоятельное делать. То есть заработало то, что в названии нашей страны уже почти как 30 лет находится.
Скажите спасибо, что Травников занимается профанацией по большей части и выпускает всякие указы и постановления без какого-либо обеспечения их исполнения. Ну есть у нас обязанность всем сидеть дома, а тем кто работает - перемещаться с документами от работодателя. А как обеспечивается исполнение? Да никак. Тоже самое и по маскам.
Зато смотрите что Собянин с гордумой в Москве (а это, если что город федерального значения) сделали - хочешь выйти, сделай пропуск, пропуска стали проверять, выписывают штрафы.
Вот вам настоящая федерация. Каждый может городить свой огород.