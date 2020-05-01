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Как вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из-за COVID-19 с гражданством РФ и пропиской в Бердск

22:30 01.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Граница России закрыта с 30 марта для ограниченная завоза коронавируса. Лишь изредка организуются вывозные рейсы граждан домой из-за рубежа. Чтобы попасть на эти рейсы, гражданам нужно заполнить форму на сайте Госуслуг и ждать, что с ними свяжутся.

Как вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из за COVID 19 с гражданством РФ и пропиской в Бердск
Ограничены авиаперелеты из-за коронавируса в России и за рубежом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как вернуться в Россию: Не может прилететь Гулжахон из Таджикистана из за COVID 19 с гражданством РФ и пропиской в Бердск

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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Гулжахон, чтобы узнать как ему вернуть домой в Россию из Таджикистана. Он написал в рубрику «Сообщи свои новости», чтобы узнать, как летают самолеты в самоизоляцию и закрытие границ из-за коронавируса. «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что для этого в первую очередь для этого нужно быть зарегистрированный на Госуслугах.

— Как можно записаться на самолет на портале госуслуг? Я нахожусь в Таджикистане — хочу вернуться в Россию. У меня паспорт гражданин России и прописка постоянная, — написал Гулжахон 29 апреля.

Напомним, что с 4 апреля международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран временно приостановили, чтобы ограничить россиян от новой волны завозных случаев коронавирусом. Об этом сообщил вечером 3 апреля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Из заявления следует, что в дальнейшем возможность вернуться все же будет.

«Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в Российскую Федерацию, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг», — сообщает штаб.

На портале госуслуг доступна форма, которую должны заполнить те, кто хочет вернуться в Россию.

Россия, скорее всего, разрешит иностранным государствам вывозить их резидентов национальными авиакомпаниями, для этого на каждый рейс будет выдаваться отдельное разрешение.

Более детальная информации опубликована на сайте Росавиации.

Всем туристам, находящимся на территории стран, где в настоящий момент действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции:

Возможно ограничения транспортного сообщения внутри страны, и при выезде на территорию Российской Федерации.

Просим Вас заполнить опросную форму мониторинга (https://www.russiatourism.ru/foreign/) для обеспечения возможности связи.

Подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение «Зарубежный помощник» МИД России (https://www.mid.ru/mobil-noe-prilozenie-mid-rossii-zarubeznyj-pomosnik-1)

В случае возникновения ситуаций, затрудняющих Ваше возвращение на территорию Российской Федерации просьба обращаться на телефоны горячих линий.

Горячая линия Ростуризма:

+7-499-678-12-03, круглосуточно;
+7-495-959-15-66, круглосуточно;
+7-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ МИД России, которым вы можете передать всю информацию по телефонам:

+7(495) 587 88 60,

+7(499) 244 19 77,
+7 (499) 244 19 88,
+7(499) 244 28 47,

А также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Просим Вас сохранять сохранять бдительность и по возможности в кратчайшие сроки планировать свое возвращение домой! НУжно ждать, что с вами свяжутся.

Телефон горячей линии для граждан за рубежом, попавших в экстренную ситуацию:

Таджикистан

+992 905-05-18-92

Подробнее – здесь.

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От редакции

Сложно улететь сейчас?

Аноним, 01 мая 2020 10:35
Товарищи вы уже определитесь где у вас Родина. Хватит шастать туда сюда
Аноним, 01 мая 2020 11:17
Ну да, мы прям сейчас заплачем, что он вернуться не может... Их скоро больше, чем нас в нашей стране будет!
Аноним, 01 мая 2020 12:09
живи у себя в Таджикистане.
Яна, 02 мая 2020 00:13
Какие же комментаторы токсичные, да нет, даже не токсичные, а желчные. Ядом буквально плюются на каждого и про каждого. В какую новость про ковид не зайди везде эти токсичные..простите, но людьми сложно назвать таких. Вам же черному по белому напечатано: "имеет гражданство РФ и постоянную прописку". Такой же гражданин необъятной, как и вы, малоуважаемые националисты(не нацисты, не перепутайте). Ну привыкайте что в нашей стране, около 200 национальностей, а не нравится, то и держите свой негатив при себе, ноль тактичности у вас комментаторы...Давайте нести оптимизм в массы, в столь нелегкое время и непростое оно у всех национальностей!! Всем добра

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