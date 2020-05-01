«Помешал нам коронавирус»: Тоскуют по демонстрациям 1 Мая жители Бердска

Накануне 1 мая, горожане вспоминают, как с большим удовольствием ходили на шествия.

Перед дождем на улицах немного людей

30 апреля, вечером на улицах Бердска народу меньше, чем обычно. И не потому что все соблюдают режим самоизоляции. Над городом повисли тучи и вот-вот начнется дождь. В связи с коронавирусом, отменены массовые мероприятия. 1 мая не будет традиционного шествия по главной улице города.

— Раньше я с большим удовольствием бывала на демонстрациях. Я работала на радиозаводе, мы с цехом ходили по улице Ленина. Интересно, хорошо и красиво было. А нынче обстоятельства так сложились, помешал нам коронавирус,- призналась жительница Бердска Лариса.

30 апреля в Бердске госпитализирован третий зараженный COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу №1 г.Новосибирска. Число заболевших коронавирусом в России почти приблизилось к отметке в 100 тысяч случаев.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова