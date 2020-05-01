Заразился коронавирусом Михаил Мишустин. Премьер ушел на 14-дневный карантин

Михаил Мишустин ушел на карантин из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин на онлайн-встрече с Владимиром Путиным поздним вечером 30 апреля сообщил, что заболел коронавирусом.

-Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег, заявил Мишустин.

Премьер также предложил президенту назначить и. о. главы кабинета министров своего заместителя Андрея Белоусова. Заявление Мишустина транслировали все федеральные каналы.