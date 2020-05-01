Погода в Бердске: Дожди и +12 градусов 1 мая

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, днем с грозами, ночью по северо-востоку, днем по северу местами умеренные дожди. Ветер западный, ночью 5-10, местами порывы до 16 м/с, днем 8-13, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°C, днем +15, +20°C.
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Ветер западный, ночью 5-10, местами порывы до 16 м/с, днем 8-13, местами порывы до 20 м/с.
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