Убил 6-летнюю девочку-пешехода водитель ГАЗ-3307 в селе Новосибирской области

Ребенок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее с тяжелыми травмами доставили в районную больницу, где в течение часа она скончалась, не приходя в сознание.

Трагедия произошла в селе 30 апреля

30 апреля в 13.50 в Черепановском районе в с. Медведское у дома 38 по улице Октябрьская 31-летний водитель, управлявший автомобилем ГАЗ-3307, совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Ребенок с места происшествия с тяжелыми травмами был доставлен в районную больницу, где в течение часа скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.