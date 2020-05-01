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Кокорин и Мамаев снова стали фигурантами дела в суде

11:02 01.05.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Прошло всего полгода после освобождения Кокорина и Мамаева, однако они снова стали фигурантами дела. В этот раз им предстоит возместить ущерб.

Кокорин и Мамаев снова стали фигурантами дела в суде
После заключения футболисты стали вести себя заметно скромнее

После показательного заключения Кокорин и Мамаев стали вести себя немного скромнее. Они больше не устраивают ярких вечеринок с девушками и дорогим алкоголем. Даже в период самоизоляции пользователи о них не слышали. На днях СМИ сообщили: телеведущая Ольга Ушакова подала на футболистов в суд.

Пока шел громкий процесс, о девушке, которая также оказалась в числе пострадавших, благополучно забыли. В то злополучное утро спортсмены нанесли ей материальный ущерб. Они разбили лобовое стекло Мерседеса и избили водителя телеведущей. Травмы были сильными, салон машины оказался залит кровью.

В итоге, Ольге пришлось менять стекло и заказывать химчистку за свой счет. Чеки Ушакова сохранила и теперь намеревается взыскать материальную компенсацию с футболистов. По предварительным данным, ущерб девушка оценила в 300 000 рублей.

Поклонники уверены, что на этот раз горе-друзья не станут бравировать статусом и все возместят.

Напомним, что после скандала Мамаеву пришлось перейти в футбольный клуб «Ростов». Его заработок заметно снизился. Несмотря на это, Павел вместе с женой и двумя детьми планирует переезд в другую страну. Куда именно, спортсмен не рассказывает.

Источник: Kleo.ru

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Возместят или снова скандал будет?

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