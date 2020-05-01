7 способов очистки и дезинфекции квартиры в период COVID-19 самостоятельно

Сейчас в период самоизоляции и разгула коронавируса особенно актуальной становится тема чистоты и безопасности в доме. Особенно актуально это для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми.

Особенно актуальной становится уборка дома в период эпидемии

Способы обработки квартиры

Использование химических средств поможет избавиться от болезнетворных бактерий, а также сделает вдыхаемый воздух приятным. Средство можно купить в магазине. Лучше обращать внимание на те, в которых содержится монохлорамин. Среди наиболее часто используемых «Белизна», «Санита».

Применение народных средств. Для очищения помещения можно использовать перекись водорода, уксусную кислоту, нашатырный спирт. Добавив их в воду для обработки поверхностей, можно провести дезинфекцию в квартире самостоятельно.

Использование эфирных масел. Они надежно защитят помещение и проживающих в нем людей от вирусов и бактерий. Лучше останавливать выбор на маслах пихты, сосны, лимона, так как они обладают антисептическим действием.

Использование ультрафиолетовой лампы. Это оборудование чаще всего применяется в медицинских учреждениях. Стоимость лампы невысокая, но при этом эффект от нее хороший. Кроме того, применение УФ-лампы не вызовет аллергической реакции. Но для проведения дезинфекции потребуется освободить помещение. Минимальный период действия лампы — не менее 15 минут, а после требуется провести проветривание помещения.

Если площадь обрабатываемого помещения не больше 10 кв. метров, то можно остановить выбор на солевой лампе. Ее использование насытит воздух полезными для здоровья элементами и избавит помещение от болезнетворных бактерий.

Рециркулятор — пропускает через себя зараженный воздух, очищает его ультрафиолетовыми лучами и выпускает обратно. Использование прибора возможно и в том случае, если в помещении находятся люди. Его применение безопасно для людей и животных.

Можно использовать увлажнитель воздуха. Он повысит влажность в помещении, а также очистит его от болезнетворных агентов. Для более качественной очистки требуется регулярно менять воду внутри увлажнителя. Актуально использование в тех семьях, где есть маленькие дети.

Независимо от того, на каком средстве вы остановите выбор, обратите внимание, что практически каждое из них может вызвать аллергическую реакцию. Действуйте с осторожностью.

Как защитить дом от коронавируса

Вопрос о том, как провести дезинфекцию в квартире самостоятельно, особенно актуален в условиях распространения опасного заболевания COVID-19. Соблюдение простых правил и применение обычных средств помогут убить вирус и не дать ему возможности распространяться по помещению.

При обработке дома от коноравируса лучше использовать одноразовые бумажные полотенца. От тканевых средств многоразового использования лучше отказаться.

Применение дезинфицирующих салфеток возможно, но они не избавят от коронавируса, так как он — «вирус оболочки». А это означает, что внешне он окутан жировым слоем, который не так просто растворяется и уничтожается.

Проведение дезинфекции в доме лучше начать с очистки вещей, поверхностей, удаления грязи, а после обработать все дезинфицирующим средством. Лучше для уничтожения бактерий использовать вещества, в которых спирта не менее 60-70 %.

Самое популярное и надежное средство, которое можно использовать в борьбе с вирусом SARS-CoV-2, — обычная «Белизна». Для более качественной обработки помещения потребуется развести 300 мл средства в 10 литрах воды и обработать все поверхности.

Чтобы произвести обработку помещения спреем с использованием уксуса, необходимо 100 грамм 9 % уксуса развести в бутылке с водой (1-1,5 литра). После чего при помощи пульверизатора обработать помещение. Такой же раствор можно использовать и для обработки поверхностей от вирусов и бактерий.

Использование 70% спирта дает хороший результат, так как при соприкосновении спирта с оболочкой вируса последний разрушается. Обработка помещения проводится при помощи распрыскивания жидкости на контактные поверхности.

Правила работы с дезинфицирующими средствами

При необходимости обработки дома от болезнетворных бактерий и вирусов, важно знать не только то, какие средства лучше использовать, но и как правильно провести дезинфекцию в квартире самостоятельно. Чтобы не навредить себе и своим домочадцам, стоит придерживаться таких правил:

— руки и глаза должны быть защищены, поэтому наличие перчаток и очков — обязательное условие при проведении обработки квартиры. Они помогут уберечь кожу и слизистые от повреждений;

— верхние дыхательные пути нужно защитить от вдыхаемых паров, поэтому можно использовать респиратор или маску;

— дети и животные на момент проведения дезинфекции не должны находиться в доме;

— обработку лучше начать с жилых комнат, а после переместиться в кухню, ванную и туалет;



— воду нужно менять по мере загрязнения;— не стоит забывать о проведении дезинфекции мягкой мебели, штор и покрывал;— после обработки обязательно проветрите помещение.

Правильный подход к вопросу наведения порядка в помещениях и его дезинфекции помогут не только сохранить чистоту, но и обезопасить семью от заражения несущими смертельную опасность вирусами.

Источник: Миссис Чистота