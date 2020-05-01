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Студентов медвузов принудительно отправляют на практику в больницы

11:05 01.05.2020 Фото: Piqsels
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30 марта глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для помощи врачам привлекут студентов, которые заканчивают обучение в медицинских колледжах и вузах.

Студентов медвузов принудительно отправляют на практику в больницы
Сейчас студенты вуза старше третьего курса добровольно сдают экзамены на сестринское дело

30 марта Владимир Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом. Это необходимо, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии. В медвузах заявили, что уже направили часть своих ординаторов помогать врачам и в ближайшее время составят списки добровольцев.

Ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Сергей Багненко пояснил, что студенты — участники волонтерского движения могут привлекаться к дополнительной работе с потоками обычных больных, но не в очаги коронавирусной инфекции.

«Чтобы идти к людям даже с подозрением на коронавирусную инфекцию, должно быть специальное обучение и защита», — уточнил он. (источник: РБК)

Однако на практике будущих медиков, которые проходят обучение в вузах, принудительно отправляют на практику в больницы, где лечат больных коронавирусом. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на студентов Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Студенты рассказали, что всех без исключения с 4 по 6 курс отправят с 1 мая на практику в коронавирусные больницы. Примечательно, что студентов оповестили о прохождении практики за два дня до её начала.

«Вчера мы все были в шоке, были в испуге. Беременные, те, кто живет с пожилыми родителями, у кого маленькие дети дома. Мы же подвергаем свою семью опасности. Я работаю в стоматологии сейчас — там я себя чувствую в безопасности. И если я пойду на практику — я не смогу вернуться на эту работу. В марте месяце, когда ребята шли добровольно, последний подпункт договора был о том, что никто не несет ответственность за людей, которые заболеют», — пояснила изданию одна из студенток. (источник: МедикФорум)

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От редакции

Студенты обязаны рисковать?

Аноним, 01 мая 2020 11:21
НВР:
И что такого? Нам буквари нужны на выходе или практики? Мы в сельхозе с первого курса в поля выходили с мая по октябрь и ничего.
назарик, 01 мая 2020 11:58
Вы в полях рисковали своим здоровьем и жизнями за бесплатно? Врачам, которые сталкиваются с коронавирусной инфекцией обещаны хотя бы дополнительные выплаты, выдаются какие-никакие средства индивидуальной защиты, а тут вообще ничего... Да - будущие врачи, да - сами выбрали себе профессию, но к чему делать из студентов пушечное мясо?

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