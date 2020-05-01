COVID-19: пять зараженных коронавирусом в Бердске, 49 на карантине, из них 11 детей 1 мая

Один зараженный из Бердска выздоровел. В Новосибирской области подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 пациента. В России 106 498 зараженных.

Сводка коронавируса на 1 мая в Бердске

По данным оперативного штаба Бердске на 1 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 49 жителей города, из них 11 детей. По постановлению Роспотребнадзора взяты на учет 23 человека. Обратились сами 26 граждан. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 668 обследования на выявление коронавируса, за сутки 14.

На сегодняшний день в Бердске госпитализированы два новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу №1 Новосибирска. Выявлены контактные лица, все взяты под медицинское наблюдение. Напомним, все пошло по цепочке: оба новых пациента заразились контактным путем, рассказала «Курьер.Среда.Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская.

В Бердске всего 5 официально зарегистрированных случая заболевания коронавирусной инфекций, 1 пациент выписан, остальные находятся в медицинских учреждениях.

По данным оперативного штаба Новосибирской области в регионе подтверждено 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После отрицательных контрольных тестов на коронавирус, из инфекционных стационаров выписаны за сутки сразу 27 человек. Всего в регионе 105 человек выздоровели, скончались 4 пациента.

1422 жителя региона находятся под медицинским наблюдением. 11 880 – сняты с наблюдения.

Общее число заболевших в России достигло 106 498 человек.