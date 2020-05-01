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За умышленный фейк о коронавирусе накажут в России, объяснил Верховный суд

11:30 01.05.2020 Фото: pixabay.com
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Наказать могут как за самостоятельно созданный фейковый материал, так и за репост. «О придании ложной информации вида достоверной» могут свидетельствовать формы её изложения: ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц.

За умышленный фейк о коронавирусе накажут в России, объяснил Верховный суд
Фейковые новости приведут в тюрьму

За ложную информацию о коронавирусной инфекции можно наказывать, только если обвиняемый точно знал, что распространяет фейк. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда в четверг.

Согласно документу, наказать могут как за самостоятельно созданный фейковый материал, так и за репост. Однако такие действия могут быть квалифицированы по статьям 207.1 или 207.2 УК РФ «только в случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом», понимало, что размещённая им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других людей.
В указанных статьях Уголовного кодекса речь идёт в том числе о публичном распространении фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

В ВС напомнили, что за заведомо ложной информацией, в том числе о распространении коронавируса в РФ и принимаемых в связи с этим мерах безопасности, следует понимать сведения, изначально не соответствующие действительности, о чём было достоверно известно лицу, распространявшему такой фейк.

В документе отмечается, что «о придании ложной информации вида достоверной» могут свидетельствовать, например, формы её изложения: ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц и так далее.

В России, по последним данным, зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 619 человек, 1073 пациента скончались.

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