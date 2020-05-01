Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Больной COVID-19 говорит, что персонал больницы работает хорошо

Сегодня, 1 мая, третий зараженный коронавирусом мужчина из Бердска прислал фото в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска, в которой он сегодня проходит лечение. О его болезни стало известно вчера, 30 апреля. Он работает в Новосибирске, а живет в Бердске.

— Это не рассадник — это первая инфекционка. В общем все не так страшно. Подходит определение «честная бедность».

Персонал работает хорошо. Можно их только пожалеть — условия не сахар, — отмечает мужчина.

Напомним, на сегодняшний в день в Бердске выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Всего один из них случай завозной. Первой заболевшей стала девушка, вернувшаяся из Сочи. Все остальные случаи — контактные. Одна заболевшая уже поправилась и выписана из больницы Новосибирска.

Палата инфекционной больницы №1

Палата инфекционной больницы №1

Палата инфекционной больницы №1

Палата инфекционной больницы №1