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Третий зараженный COVID-19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

11:12 01.05.2020, Марина Волкова Фото: предоставлено третьим зараженным COVID-19 в Бердске
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Бердчанин называет условия больницы «не сахар». Но отмечает хорошую работу медиков.

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска
Больной COVID-19 говорит, что персонал больницы работает хорошо
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

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Сегодня, 1 мая, третий зараженный коронавирусом мужчина из Бердска прислал фото в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска, в которой он сегодня проходит лечение. О его болезни стало известно вчера, 30 апреля. Он работает в Новосибирске, а живет в Бердске.

— Это не рассадник — это первая инфекционка. В общем все не так страшно. Подходит определение «честная бедность».
Персонал работает хорошо. Можно их только пожалеть — условия не сахар, — отмечает мужчина.

Напомним, на сегодняшний в день в Бердске выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Всего один из них случай завозной. Первой заболевшей стала девушка, вернувшаяся из Сочи. Все остальные случаи — контактные. Одна заболевшая уже поправилась и выписана из больницы Новосибирска.

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Палата инфекционной больницы №1

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Палата инфекционной больницы №1

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Палата инфекционной больницы №1

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Палата инфекционной больницы №1

Третий зараженный COVID 19 из Бердска сделал фотографии из палаты инфекционной больницы №1 Новосибирска

Палата инфекционной больницы №1

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От редакции

Как вам защита врачей?

Аноним, 01 мая 2020 11:48
Как в тюрьме. Одним словом - Россия!
Аноним, 01 мая 2020 12:05
А вы лечились в европейских и(или)тюремных больничках? Тогда фото в студию.
Гость, 01 мая 2020 11:57
По крайней мере, в траншеях не хоронят и в фурах не гноят умершЫх! Как это происходит у светлолицых "светочей" в америке!

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