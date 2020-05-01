Когда посеять лук, морковь и редис в 2020 году подскажут приметы первомая

Очень много примет мая связаны имеено с высадкой огородных культур — какую и когда высадить.

Последний весенний месяц у крестьян полон забот, но главная из них — посадка огорода

Поверья на 1 мая 2020 года

Необычный обычай существовал в старину. Когда женщина занимались огородными работами и высевали разные культуры на грядки, то загадывали желание и верили, что оно сбудется. При этом сами растения вырастут крепкими и здоровыми, а потом дадут хороший урожай.

Если помыть голову дождевой водой, собранной 1 мая, то волосы начнут лучше расти и шевелюра будет выглядеть здоровой.

Святого Кузьму считали покровителем крестьян, поэтому все, что посажено в первый день мая, точно примется: ни ночные заморозки, ни засуха такие посевы не уничтожит. Всевозможные ритуалы сопровождают процедуру посадки семян в открытый грунт.

Люди на столько зависели от урожая, что всеми силами пытались сделать так, чтобы он был хорошим.

Одна из популярных традиций: окропить семена накануне посадки родниковой водой.

Для этой цели шли к колодцу, в сам источник бросали медные монеты, а потом набирали воду и брызгали ею на семенной материала. Важно, чтобы никто не увидел как хозяйка проводит данный обряд, иначе может не подействовать.

Приметы на 1 мая 2020 года

Чтобы узнать о переменах погоды и на сколько урожайным будет год, люди наблюдали за природой и формировали приметы, многие из которых дошли до наших дней

Если кукушки куют, то установится теплая погода.

Сильного холода больше не ожидается, при условии, что зацвела рябина и калина.

Предвестником похолодания считается цветение черемухи.

Урожай ржи будет знатный, если в первый день мая идет дождь.



Приступать к посадке картофеля лучше всего только после того, как на черемухе появятся листья.Если на Кузьму огородника жарко, то до середины мая будет холодная погода. Но когда день выдается прохладный, то весь последний весенний месяц порадует теплом.

Все, что приснится в ночь с 30 апреля на 1 мая, предвещает благополучие, но с высокой долей вероятности исполнится только у тех, кто родился в этот день. Узнать, что ожидает в обозримом будущем можно если лечь спать днем: что приснится, к тому и нужно готовиться.

Народные приметы о замужестве на май 2020 года

Если выйти замуж в последний месяц весны, то весь свой век придется маяться.



В старину люди поговаривали, что сыграет свадьбу в мае, то дождется измены в собственном доме.Древние славяне напротив верили, что брак, что был заключен в мае, окажется счастливым и долговечным, ведь этот месяц находится под покровительством богини плодородия Лады.Влюбленные редко женились в мае только по одной причине: запасы продуктов к этому времени подходили к концу и не было возможности накрыть праздничный стол, чтобы угощать гостей.В наши дни майский брак не вызывает никаких особых ассоциаций. Молодые люди стремятся объединять сердца весной, когда природа пробуждается, все цветет и пахнет. Это очень символично. Но еще и фотографии со свадьбы на память получаются красочные.

Источник: RSUTE