Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным

Очное общение с премьер-министром на протяжении последних недель было максимально ограничено. Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков.

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Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.

По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.



Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.

Мишустин заверил президента, что правительство продолжит работать в штатном режиме, и предложил назначить своим врио первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту идею и пообещал, что окончательные решения по важным государственным вопросам без мнения главы правительства приниматься не будут. По словам пресс-секретаря, Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.

По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.



Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.

Мишустин заверил президента, что правительство продолжит работать в штатном режиме, и предложил назначить своим врио первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту идею и пообещал, что окончательные решения по важным государственным вопросам без мнения главы правительства приниматься не будут. По словам пресс-секретаря, Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Комментируя заражение коронавирусом Мишустина, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что премьер постоянно проверялся на коронавирус, старался оградить себя от инфекции, но все равно заболел. Этот факт, по мнению Собянина, является сигналом всем гражданам не нарушать санитарные требования и режим самоизоляции.

Источник: РБК