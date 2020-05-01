01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным

12:15 01.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Очное общение с премьер-министром на протяжении последних недель было максимально ограничено. Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков.

Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным
Если не хватает, одни перчатки можно использовать несколько раз

Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.

По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.

Мишустин заверил президента, что правительство продолжит работать в штатном режиме, и предложил назначить своим врио первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту идею и пообещал, что окончательные решения по важным государственным вопросам без мнения главы правительства приниматься не будут. По словам пресс-секретаря, Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей.
Все, кто общался с заразившимся коронавирусом премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«Те, кто лично контактировали с председателем, будут также изолированы и пройдут дополнительное тестирование», — сказал Беляков.

По его словам, очное общение с Мишустиным на протяжении последних недель было максимально ограничено. «Все встречи и совещания проходили в режиме ВКС или телефонных звонков», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 30 апреля Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. «В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер.

Мишустин заверил президента, что правительство продолжит работать в штатном режиме, и предложил назначить своим врио первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал эту идею и пообещал, что окончательные решения по важным государственным вопросам без мнения главы правительства приниматься не будут. По словам пресс-секретаря, Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей.
Комментируя заражение коронавирусом Мишустина, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что премьер постоянно проверялся на коронавирус, старался оградить себя от инфекции, но все равно заболел. Этот факт, по мнению Собянина, является сигналом всем гражданам не нарушать санитарные требования и режим самоизоляции.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Много кого заразил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1 мая 2020 года - День святого Кузьмы: Дождь в этот день обещает высокий урожай
12:35 01-05-2020
1 мая 2020 года - День святого Кузьмы: Дождь в этот день обещает высокий урожай
БердскКак заразились 4 и 5 больные COVID-19, стало известно в Бердске
12:34 01-05-2020
Как заразились 4 и 5 больные COVID-19, стало известно в Бердске
Учебный год для большинства школьников закончится 15 мая в России
12:30 01-05-2020
Учебный год для большинства школьников закончится 15 мая в России
3 лунных затмения 2020 года: Чем они опасны и как повлияют на судьбу человека
12:28 01-05-2020
3 лунных затмения 2020 года: Чем они опасны и как повлияют на судьбу человека
Зачем на улице 1 мая играет музыка из громкоговорителей? Я же не выставляю свои колонки на балкон
12:24 01-05-2020
Зачем на улице 1 мая играет музыка из громкоговорителей? Я же не выставляю свои колонки на балкон
Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным
12:15 01-05-2020
Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным
Шестой год собачка Люська встречает нас на дачах за химзаводом-Восток-2. Досталось ей
12:00 01-05-2020
Шестой год собачка Люська встречает нас на дачах за химзаводом-Восток-2. Досталось ей
Попали в реанимацию с коронавирусом 32 жителя Новосибирской области 1 мая. На ИВЛ 7 человек
11:56 01-05-2020
Попали в реанимацию с коронавирусом 32 жителя Новосибирской области 1 мая. На ИВЛ 7 человек
55 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области на 1 мая. Всего 526 случаев
11:50 01-05-2020
55 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области на 1 мая. Всего 526 случаев
Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева
11:45 01-05-2020
Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева