Два случая COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе на 1 мая. Первый зараженный житель города, второй из села

Зараженный из города помещен в инфекционный госпиталь в больнице №11 Новосибирска, рассказал главврач ИЦГБ Алексей Кайгородов. Второй зараженный в инфекционной больнице №1 Новосибирска.

Коронавирус распространился в Бердске и Искитиме на 1 мая

Выявлен первый зараженный в городе Искитиме 1 мая. Он помещен в инфекционный госпиталь в больнице №11 Новосибирска. Напомним, в Искитимском районе уже тоже есть зараженные. Первый зараженный коронавирусом мужчина в Искитимском районе выявлен после операции на сердце в клинике Мешалкина. Он находится в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов.

— На сегодня у нас подтвердился анализ на коронавирус у двух человек, один из Искитима, один из района. Оба находятся в инфекционных госпиталях Новосибирска, — сказал Алексей Алексеевич 1 мая.

Напомним, в Бердске уже пять зараженных. Все пошло по цепочке: два новых инфицированных заразились контактным путем.

Всего в Искитиме на карантине 33 человека. Из них 21 человек — это приезжие, и 12 человек проживающие с ними. С начала периода с наблюдения сняты 134 человека. За последние дни в пульмонологическое отделение поступило 7 человек с пневмонией. Все они сейчас проверяются на коронавирус. Всего с пневмонией лечатся 33 человека из ближайших районов и города в ИЦГБ.