01.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD-19

11:22 01.05.2020 Фото: Stefano Guidi / Getty Images
0

Увеличилось количество детей с новым загадочным синдромом, требующим серьёзного лечения.

Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD 19

Растёт беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с CoViD-19

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании получили тревожные предупреждения с пометкой «срочно». В них говорится об увеличении количества детей с новым загадочным синдромом, требующим серьёзного лечения.

Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD 19По всему Лондону, а также в других регионах Великобритании в течение последних трёх недель наблюдался явный рост числа детей всех возрастов, страдающих мультисистемным воспалительным синдромом, требующим интенсивной терапии

Из предупреждения, отправленного врачам

Специалисты отмечают, что новое заболевание может быть связано с коронавирусом. Однако не у всех детей с подобным синдромом тест на CoViD-19 оказался положительным.

Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD 19Растёт беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с CoViD-19 или же другим, ещё не идентифицированным инфекционным заболеванием

Среди признаков нового синдрома — боль в животе, пищеварительные симптомы, такие как диарея и тошнота, и воспаление сердца. Также в предупреждениях говорилось, что «у зарегистрированных случаев есть общие перекрывающиеся признаки синдрома токсического шока и атипичной болезни Кавасаки в сочетании с параметрами крови, соответствующими тяжёлому CoViD-19 у детей».

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши детки сидят дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

1 мая 2020 года - День святого Кузьмы: Дождь в этот день обещает высокий урожай
12:35 01-05-2020
1 мая 2020 года - День святого Кузьмы: Дождь в этот день обещает высокий урожай
БердскКак заразились 4 и 5 больные COVID-19, стало известно в Бердске
12:34 01-05-2020
Как заразились 4 и 5 больные COVID-19, стало известно в Бердске
Учебный год для большинства школьников закончится 15 мая в России
12:30 01-05-2020
Учебный год для большинства школьников закончится 15 мая в России
3 лунных затмения 2020 года: Чем они опасны и как повлияют на судьбу человека
12:28 01-05-2020
3 лунных затмения 2020 года: Чем они опасны и как повлияют на судьбу человека
Зачем на улице 1 мая играет музыка из громкоговорителей? Я же не выставляю свои колонки на балкон
12:24 01-05-2020
Зачем на улице 1 мая играет музыка из громкоговорителей? Я же не выставляю свои колонки на балкон
Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным
12:15 01-05-2020
Изолируют и проверят на коронавирус контактировавших с Мишустиным
Шестой год собачка Люська встречает нас на дачах за химзаводом-Восток-2. Досталось ей
12:00 01-05-2020
Шестой год собачка Люська встречает нас на дачах за химзаводом-Восток-2. Досталось ей
Попали в реанимацию с коронавирусом 32 жителя Новосибирской области 1 мая. На ИВЛ 7 человек
11:56 01-05-2020
Попали в реанимацию с коронавирусом 32 жителя Новосибирской области 1 мая. На ИВЛ 7 человек
55 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области на 1 мая. Всего 526 случаев
11:50 01-05-2020
55 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области на 1 мая. Всего 526 случаев
Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева
11:45 01-05-2020
Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева