Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD-19

Растёт беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с CoViD-19 Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании получили тревожные предупреждения с пометкой «срочно». В них говорится об увеличении количества детей с новым загадочным синдромом, требующим серьёзного лечения.

По всему Лондону, а также в других регионах Великобритании в течение последних трёх недель наблюдался явный рост числа детей всех возрастов, страдающих мультисистемным воспалительным синдромом, требующим интенсивной терапии Из предупреждения, отправленного врачам По всему Лондону, а также в других регионах Великобритании в течение последних трёх недель наблюдался явный рост числа детей всех возрастов, страдающих мультисистемным воспалительным синдромом, требующим интенсивной терапии

Специалисты отмечают, что новое заболевание может быть связано с коронавирусом. Однако не у всех детей с подобным синдромом тест на CoViD-19 оказался положительным.

Растёт беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с CoViD-19 или же другим, ещё не идентифицированным инфекционным заболеванием Растёт беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с CoViD-19 или же другим, ещё не идентифицированным инфекционным заболеванием