Срочно! Опасный синдром у детей с CoViD-19

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании получили тревожные предупреждения с пометкой «срочно». В них говорится об увеличении количества детей с новым загадочным синдромом, требующим серьёзного лечения.
Из предупреждения, отправленного врачам
Специалисты отмечают, что новое заболевание может быть связано с коронавирусом. Однако не у всех детей с подобным синдромом тест на CoViD-19 оказался положительным.
Среди признаков нового синдрома — боль в животе, пищеварительные симптомы, такие как диарея и тошнота, и воспаление сердца. Также в предупреждениях говорилось, что «у зарегистрированных случаев есть общие перекрывающиеся признаки синдрома токсического шока и атипичной болезни Кавасаки в сочетании с параметрами крови, соответствующими тяжёлому CoViD-19 у детей».
Источник: life.ru