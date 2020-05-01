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Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева

11:45 01.05.2020 Фото: alibaba.com
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Общая сумма сделки составила 43,36 миллиона рублей. В контракт вошли 28 тысяч костюмов, масок, респираторов и очков из Китая. В том числе десять тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2.

Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева
На торговых площадках такие маски продаются по ценах около 15 рублей

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, он прошение удовлетворил.
Накануне Сергей Горячев, директор «Саратовского аптечного склада», подведомственного областному Минздраву, заключил с подмосковной фирмой «Сигмафарм» договор на поставку защитных средств.

Общая сумма сделки составила 43,36 миллиона рублей. В контракт вошли 28 тысяч костюмов, масок, респираторов и очков из Китая. В том числе десять тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей за штуку.
После просьбы спикера Госдумы и уроженца области Вячеслава Володина прокуратура начала проверку. В Минздраве заявили, что договор расторгли, а директора склада отстранили от работы.
По данным ИА «Взгляд-инфо», Сергей Горячев — это муж Олеси Горячевой.
В Саратовской области на 30 апреля лабораторно подтвердили 438 случаев заражения коронавирусом. Девять пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.
Общее число заразившихся коронавирусом в России — 106 498 человек, за последние сутки прирост составил 7,1%, почти 40% новых заболевших не имеют симптомов. Всего умерли 1073 пациента, вылечились 11 619.

Источник: РИА Новости

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Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева
11:45 01-05-2020
Ушла в отставку после закупки масок по 425 рублей за штуку министр Саратова Олеся Горячева