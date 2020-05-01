Когда будет светлый праздник Троица в 2020 году? Приметы и обряды праздника

Троица является большим христианским праздником. Отмечают на 50-й день после Пасхи. Часто называют ещё Пятидесятницей. В данный день недели вспоминают Сошествие Святого Духа.

Нельзя до Троицы сидеть не земле, а также делать разную тяжелую работу

До Троицы нельзя сидеть на земле, считается, что у человека будут проблемы со здоровьем. В этот день принято радоваться жизни, улыбаться, хвалить своих близких и друзей.

Приметы и обряды на Троицу

Троица – один из самых больших и светлых праздников в году, он приносит радость людям. Поэтому советуют его отметить в кругу семьи со всеми лакомствами на столе. Нельзя до Троицы сидеть не земле, а также делать разную тяжелую работу. Считается, что люди могут в свою жизнь привлечь беды и невзгоды. Девушки могут стать несчастными в личной жизни. Особое внимание в этот день уделяют молитвам, служении в церкви. Если что-то случилось плохое, обязательно нужно думать позитивно. В этот день в церковь носят святить траву, цветы, листья деревьев.

После окончания богослужения люди святую траву засушивали и хранили целый год. Она защищает дом и семью от невзгод, от зла, болезней. Придаёт силы и уверенности в себе.

История праздника Троица

В 2020 году Троица припадает на 7 июня. Она является большим христианским праздником. Отмечают на 50-й день после Пасхи. Часто называют ещё Пятидесятницей. В данный день недели вспоминают Сошествие Святого Духа. Ежегодно припадает на воскресенье. Если верить истории, Троицу начали отмечать много лет назад. Во время молитвы на Пятидесятницу люди в храме услышали неизвестный шорох, они увидели, как из неба на каждого молящегося человека сходит Святой Дух.

Они напоминали огненные шары. После этого апостолы, ученики Иисуса Христа, имели дар исцеления, а тот, кто был в данный момент в храме, редко болел, с ними всегда ходила удача и счастье в жизни. Троицу называют по-разному: День Духов, Пятидесятница. Данный праздник припадает на воскресенье. Как таковых запретов на Троицу не существует, но верующие люди придерживаются правил, поэтому стараются ничего тяжелого в этот день не делать.

Источник: rsute.ru